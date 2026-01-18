Así quedó la tabla histórica de campeones de la Copa Africana de Naciones, tras el título de Senegal

La Copa Africana de Naciones tiene nuevo campeón. Se trata de Senegal, que este domingo se impuso a Marruecos por 1 a 0 en la final de la edición 2025-2026 que tuvo lugar en Rabat. El gol de la victoria lo convirtió Pape Gueye, el mediocampista de Villarreal de España, a los cuatro minutos del suplementario.

Antes de llegar a los 30′ del tiempo extra se desató una polémica en el estadio Moulay Abdellah. Los jugadores del equipo local abandonaron el campo de juego por una serie de decisiones polémicas por parte del árbitro Jean Jacques Ndala Ngambo. Primero le anuló un gol al senegalés Abdoulaye Seck y, minutos más tarde, a los 98′, cobró un penal para Marruecos.

El momento en que el árbitro Jean Jacques Ndala Ngambo sancionó penal para Marruecos Mosa'ab Elshamy� - AP�

Por este motivo, todo el plantel de Senegal se fue al vestuario en señal de protesta. Finalmente, 16’ después, regresaron por pedido del capitán Sadio Mané y Édouard Mendy le atajó el remate desde los doce pasos a Brahim Díaz, el goleador de este certamen, que la quiso picar y se chocó de frente con la resistencia del exarquero de Chelsea.

Es la segunda vez en la historia que el trofeo queda en manos de los Leones de la Teranga, que hasta ahora únicamente se habían coronado en 2021, cuando derrotaron en la final a Egipto, por penales, tras empatar 0 a 0 en el tiempo reglamentario. Con este título alcanzaron a Argelia y RD Congo y quedaron quintos en la tabla histórica de campeones que lidera Egipto, con siete trofeos.

Senegal se consagró por segunda vez en su historia en la Copa Africana de Naciones PAUL ELLIS� - AFP�

Así, los senegaleses ganaron la mitad de las finales de Copa Africana de Naciones que disputaron hasta el momento. Previamente, además de festejar en 2021, perdieron otras dos definiciones: 2002 y 2019. En la primera, en Mali, cayeron por penales ante Camerún tras empatar 0 a 0, mientras que en la segunda, en Egipto, fueron derrotados 1 a 0 por Argelia con un gol de Baghdad Bounedjah.

El camino de Senegal hacia el título

Fecha 1 del Grupo D : 3 a 0 vs. Botsuana.

: 3 a 0 vs. Botsuana. Fecha 2 del Grupo D : 1 a 1 vs. República Democrática de Congo.

: 1 a 1 vs. República Democrática de Congo. Fecha 3 del Grupo D : 3 a 0 vs. Benín.

: 3 a 0 vs. Benín. Octavos de final : 3 a 1 vs. Sudán.

: 3 a 1 vs. Sudán. Cuartos de final : 1 a 0 vs. Malí.

: 1 a 0 vs. Malí. Semifinal : 1 a 0 vs. Egipto.

: 1 a 0 vs. Egipto. Final: 1 a 0 vs. Marruecos.

𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐎𝐅 𝐓𝐄𝐑𝐀𝐍𝐆𝐀 𝐀𝐑𝐄 𝐀𝐅𝐑𝐈𝐂𝐀𝐍 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒. 🇸🇳🏆#TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/6nTRDNmKDs — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) January 18, 2026

Tabla de campeones de la Copa Africana de Naciones

Egipto : Siete títulos

: Siete títulos Camerún : Cinco

: Cinco Ghana : Cuatro

: Cuatro Nigeria y Costa de Marfil : Tres

y : Tres Zambia, Túnez, Sudán, Sudáfrica, Marruecos, Etiopía y Congo: Uno