LA NACION

Así quedó la tabla histórica de campeones de la Copa Africana de Naciones, tras el título de Senegal

Los Leones de la Teranga levantaron el trofeo por segunda vez en la historia tras derrotar a Marruecos, anfitrión de esta edición, por 1 a 0 en la final

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Senegal es el nuevo campeón de la Copa Africana de Naciones de la mano de un formidable Sadio Mané (10)
Senegal es el nuevo campeón de la Copa Africana de Naciones de la mano de un formidable Sadio Mané (10)SEBASTIEN BOZON - AFP

La Copa Africana de Naciones tiene nuevo campeón. Se trata de Senegal, que este domingo se impuso a Marruecos por 1 a 0 en la final de la edición 2025-2026 que tuvo lugar en Rabat. El gol de la victoria lo convirtió Pape Gueye, el mediocampista de Villarreal de España, a los cuatro minutos del suplementario.

Antes de llegar a los 30′ del tiempo extra se desató una polémica en el estadio Moulay Abdellah. Los jugadores del equipo local abandonaron el campo de juego por una serie de decisiones polémicas por parte del árbitro Jean Jacques Ndala Ngambo. Primero le anuló un gol al senegalés Abdoulaye Seck y, minutos más tarde, a los 98′, cobró un penal para Marruecos.

El momento en que el árbitro Jean Jacques Ndala Ngambo sancionó penal para Marruecos
El momento en que el árbitro Jean Jacques Ndala Ngambo sancionó penal para MarruecosMosa'ab Elshamy - AP

Por este motivo, todo el plantel de Senegal se fue al vestuario en señal de protesta. Finalmente, 16’ después, regresaron por pedido del capitán Sadio Mané y Édouard Mendy le atajó el remate desde los doce pasos a Brahim Díaz, el goleador de este certamen, que la quiso picar y se chocó de frente con la resistencia del exarquero de Chelsea.

Es la segunda vez en la historia que el trofeo queda en manos de los Leones de la Teranga, que hasta ahora únicamente se habían coronado en 2021, cuando derrotaron en la final a Egipto, por penales, tras empatar 0 a 0 en el tiempo reglamentario. Con este título alcanzaron a Argelia y RD Congo y quedaron quintos en la tabla histórica de campeones que lidera Egipto, con siete trofeos.

Senegal se consagró por segunda vez en su historia en la Copa Africana de Naciones
Senegal se consagró por segunda vez en su historia en la Copa Africana de Naciones PAUL ELLIS - AFP

Así, los senegaleses ganaron la mitad de las finales de Copa Africana de Naciones que disputaron hasta el momento. Previamente, además de festejar en 2021, perdieron otras dos definiciones: 2002 y 2019. En la primera, en Mali, cayeron por penales ante Camerún tras empatar 0 a 0, mientras que en la segunda, en Egipto, fueron derrotados 1 a 0 por Argelia con un gol de Baghdad Bounedjah.

El camino de Senegal hacia el título

  • Fecha 1 del Grupo D: 3 a 0 vs. Botsuana.
  • Fecha 2 del Grupo D: 1 a 1 vs. República Democrática de Congo.
  • Fecha 3 del Grupo D: 3 a 0 vs. Benín.
  • Octavos de final: 3 a 1 vs. Sudán.
  • Cuartos de final: 1 a 0 vs. Malí.
  • Semifinal: 1 a 0 vs. Egipto.
  • Final: 1 a 0 vs. Marruecos.

Tabla de campeones de la Copa Africana de Naciones

  • Egipto: Siete títulos
  • Camerún: Cinco
  • Ghana: Cuatro
  • Nigeria Costa de Marfil: Tres
  • ZambiaTúnezSudánSudáfricaMarruecosEtiopía Congo: Uno
Sadio Mané fue elegido como el mejor jugador de la Copa Africana de Naciones
Sadio Mané fue elegido como el mejor jugador de la Copa Africana de NacionesFRANCK FIFE - AFP
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Los silbidos de los hinchas de Real Madrid cada vez que Vinicius tocaba la pelota: el brasileño, desconsolado
    1

    Real Madrid y un incendio en el Bernabéu que un modesto triunfo no pudo apagar

  2. Lisandro volvió a borrar a Haaland y el United estrenó DT a lo grande: le ganó el clásico al City con total autoridad
    2

    Manchester United le ganó a Manchester City por la Premier League en el debut de su entrenador

  3. Sigue la sequía de Julián Alvarez, pero el Atlético del Cholo le ganó el duelo al Alavés de Chacho Coudet
    3

    Sigue la sequía de Julián Alvarez, pero a Atlético de Madrid lo salvó Alexander Sorloth

  4. Horario de Boca vs. Olimpia, por un amistoso de verano 2026 y pretemporada
    4

    Horario de Boca vs. Olimpia, por un amistoso de verano 2026

Cargando banners ...