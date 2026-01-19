Boca busca blindar a Zeballos, su mejor “refuerzo” para 2026 en un verano apagado en la cancha y el mercado

En un verano sin grandes novedades, sin refuerzos anunciados, sin juveniles promovidos y con un nivel colectivo que no terminó de convencer en los amistosos de pretemporada, la mejor noticia para Claudio Ubeda y para los hinchas de Boca fue nuevamente el nivel de Exequiel Zeballos, la figura excluyente del triunfo 2 a 1 ante Olimpia en San Nicolás, un partido parejo que el equipo logró dar vuelta y en el que la diferencia volvió a pasar por el Changuito, el jugador que mejor cerró el 2025 y comenzó el 2026. Ahora, el club enfocará todos los cañones en intentar renovar su contrato, blindarlo y asegurar su continuidad pensando en la Copa Libertadores de América, el gran objetivo del año.

En el empate 0-0 con Millonarios, había sido uno de los pocos en romper la monotonía en un contexto chato, más allá del penal fallado en el final. Frente a Olimpia, en cambio, apareció su mejor versión: un Zeballos desequilibrante, profundo y determinante, que aparece cuando Boca lo necesita, como en el clásico ganado 2 a 0 a River, con un gol suyo y una asistencia para Miguel Merentiel. En una de sus mejores acciones del partido, encaró por izquierda, se hamacó una y otra vez ante la marca de Juan Vera y le puso la pelota en la cabeza a Tomás Belmonte para el gol de la victoria, una jugada que terminó siendo decisiva.

Su tarde soñada ante River: gol, asistencia y festejo para el recuerdo

El gran nivel de Zeballos también explica el cambio de esquema. Para 2026, Ubeda dejó de lado el 4-4-2 para pasar al 4-3-3, con el Changuito más volcado al ataque y con menos recorrido y obligaciones defensivas. El técnico buscó juntar buen pie en la mitad de la cancha con el aporte de Ander Herrera, que cuando está bien físicamente demuestra que su jerarquía sigue intacta, y prescindió del doble nueve para ganar peso ofensivo por las bandas, con Zeballos por derecha y un extremo izquierdo que tuvo a Brian Aguirre ante Millonarios, a Alan Velasco frente a Olimpia y que ahora espera por Marino Hinestroza, el colombiano que podría llegar esta semana. El inconveniente sigue estando en el puesto de centrodelantero, con Edinson Cavani y Milton Giménez lesionados y en duda para el debut ante Riestra, y con Miguel Merentiel, que ante Olimpia dejó la cancha en el primer tiempo con hielo en el gemelo, una situación que obligó a Boca a terminar jugando con Lucas Janson como nueve.

Luego del 2 a 1, el Changuito empezó a quedar más aislado y su influencia se diluyó; salió a los 29 minutos del segundo tiempo, ovacionado por el público, felicitado por Úbeda y con un leve gesto de dolor. “Zeballos tuvo un golpe en el hombro, seguía con esa molestia, no creo que sea nada grave, solo el golpe y la caída que tuvo. Se lo veía bastante mejor en el vestuario, seguramente no sea nada”, llevó alivio el DT.

El santiagueño de 23 años tiene contrato hasta diciembre de 2026

Por lo pronto, en Boca también miran de reojo el mercado y esperan que no llegue ninguna oferta concreta por el 7, en medio de los rumores que lo vinculan con Spartak Moscú y con Santos de Brasil. Su contrato vence en diciembre y la dirigencia ya empezó a gestionar una renovación que, por ahora, no mostró avances significativos.

El calendario tampoco ayuda. En Argentina, el libro de pases cierra este martes, con la posibilidad de una prórroga y una ventana hasta el 21 de marzo para los clubes que transfieran o cedan jugadores al exterior, mientras que en Europa el mercado seguirá abierto unos días más: Inglaterra, España, Italia, Alemania, Francia y Países Bajos, hasta el 2 de febrero, y Portugal, hasta el 3. En Brasil, el plazo se extiende hasta el 31 de marzo y la MLS abrirá entre el 31 de enero y el 23 de abril, un escenario que obliga a Boca a mantenerse atento. Por ahora, el jugador no presionó por una venta ni dio señales de querer irse, salvo que llegue una oferta irrechazable que lo haga cambiar de opinión.

La dirigencia ya tiene agendadas desde fines del año pasado las charlas con su representante, Diego Merino, aunque decidió no avanzar durante el Clausura para que Zeballos pudiera concentrarse en su rendimiento. El momento, ahora, parece inevitable. El problema es el margen de negociación: en su última renovación, tras un gran inicio de 2022 en el que había terminado la Copa Libertadores y había iniciado el Campeonato y la Copa Argentina como titular, primero con Sebastián Battaglia y luego con Hugo Ibarra, ya recibió una mejora salarial importante y el club estableció una cláusula de rescisión de 25 millones de dólares, la más alta del plantel en ese entonces, por encima de la de Alan Varela, de 20 millones, y de Luis Vázquez, de 15, por lo que en el club sostienen que no queda mucho por ajustar.

¡¡LO DIO VUELTA EL XENEIZE!! Contra de Boca, JUGADÓN del Changuito Zeballos y gol de Toto Belmonte para el 2-1 ante Olimpia.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/mH2ZnNN78v — SportsCenter (@SC_ESPN) January 19, 2026

Al día siguiente de aquella firma, Zeballos sufrió la fractura de tobillo derecho ante Agropecuario, que lo dejó cinco meses afuera e inició un largo período con poca participación: volvió en 2023, jugó poco y en octubre padeció la ruptura del ligamento cruzado y el menisco externo de la rodilla derecha, justo antes de la semifinal de la Libertadores con Palmeiras. Con Fernando Gago y Miguel Ángel Russo le costó afianzarse, e incluso se lesionó en el Mundial de Clubes ante Auckland City, pero terminó explotando de la mano de Ubeda, con grandes partidos ante Belgrano, Barracas Central, Estudiantes y River, y manteniendo un nivel parejo en el cierre del año.

A días del estreno en el Apertura, el domingo en la Bombonera, todavía resta definir quién será el extremo derecho -Brian Aguirre, Alan Velasco o Kevin Zenón- y quién ocupará el puesto de centrodelantero, teniendo en cuenta que Merentiel deberá someterse a estudios médicos y que ninguno de los otros 9 parece en condiciones de reaparecer. Lo que sí está claro es quién completará el tridente y quién se llevará, junto a Leandro Paredes, el mayor reconocimiento de los hinchas cuando suene la voz del estadio para repasar la formación: el futbolista que, en un Boca con altibajos, enciende la ilusión de todos, y que el club desea conservar en el plantel para cristalizar el sueño de la Copa Libertadores.