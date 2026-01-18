Boca juega su último amistoso de la pretemporada ante Olimpia de Paraguay

Boca juega en la noche del domingo su segundo partido amistoso de pretemporada, con miras al inicio del Torneo Apertura. En el estadio único de San Nicolás se mide ante Olimpia de Paraguay. Los dirigidos por Claudio Úbeda vienen de igualar 0 a 0 ante Millonarios, de Bogotá, el último miércoles, y se preparan para el estreno en el campeonato local.

El entrenador dispuso una alineación con mayoría de titulares. Marchesin; Barinaga, Figal, Costa, Braida; Herrera, Belmonte, Paredes; Velasco, Merentiel y Zeballos. Varios de estos nombres serán los que comiencen el campeonato el próximo domingo cuando a partir de las 18 reciba a Deportivo Riestra en la Bombonera.

Claudio Úbeda, entrenador de Boca Marcos Brindicci - LA NACION

Por otra parte, Boca sigue aguardando la llegada de su único refuerzo previsto hasta el momento. Luego de largos días de negociaciones el delantero colombiano Marino Hinestroza vendrá desde Atlético Nacional. Teniendo en cuenta que el mercado de pases en la Argentina se extenderá hasta el 10 de marzo, Boca podría cerrar otra incorporación.

Del otro lado, Olimpia formará con: Gaston Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra y Aníbal Chalá; Juan Alfaro, Richard Ortiz y Hugo Quintana; Iván Leguizamón, Sebastián Ferreira y Franco Alfonso, con Pablo Vitamina Sánchez como DT. El exjugador de Rosario Central asumió a fines de noviembre pasado en el histórico club paraguayo.

📋 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑𝐄𝐒 🆚️ Boca Juniors 🇦🇷 en el Estadio Único de San Nicolás.



¡Vamos, Rey de Copas! ⚔️ pic.twitter.com/HwWjVOhKml — Club Olimpia (@elClubOlimpia) January 18, 2026

En un comienzo disputado. Olimpia contó con la primera chance clara a los seis minutos. Quintana lo habilitó a Leguizamón por la izquierda. Con poco ángulo buscó el arco, pero Ayrton costa lo cruzó para mandar al córner un remate que tenía destino de arco.

Y a los 11, con algo de fortuna, el equipo paraguayo abrió el marcador. Otra vez Quintana entró gambeteando en una acción que se ensució por alguna pierna en el medio. El remate dio en el pie de Barinaga, la pelota le pasó por arriba de Marchesin y se metió por el segundo palo para poner el 1 a 0.