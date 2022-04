Boca, de cara a la Copa Libertadores, un equipo inocente que suma retrocesos individuales y un juego que sigue en deuda

Justo cuando Sebastián Battaglia parecía haber encontrado el equipo de Boca (no tanto así el juego), después de tantos meses de pruebas y dudas propias, el fixture lo puso en la antesala de la Copa Libertadores, por lo que no todos los que fueron protagonistas del triunfo ante River dijeron presente ante Arsenal. Y como en el debut del martes por el certamen internacional ante Deportivo Cali hay futbolistas sancionados que no podrán jugar y otros lesionados como Pol Fernández, casi que el DT xeneize debe armar equipos rompecabezas. En ese contexto, el empate 2-2 de este sábado fue un retroceso.

Así como la falta de continuidad atentaba contra ponerle un freno al rendimiento colectivo de Boca, la realidad es que Battaglia también cuenta con un plantel numeroso y un recambio que puede estar a la altura de las circunstancias. Sin embargo, errores individuales generaron grietas en una estructura que, de por sí, no es muy confiable. Un tiro libre anunciado para el 1-1 de Lomónaco y un error de Rossi para el gol de cabeza de Colman para el 2-2. En el medio, bajos niveles en ataque (salvo Luis Vázquez) y en defensa que confirman el pensamiento que exteriorizó Juan Román Riquelme hace un tiempo: Boca es un equipo “inocente”.

Ya en el primer tiempo un error defensivo en el primer avance a fondo de Arsenal casi finalizó en gol en contra de Nicolás Figal: el zaguero intentó un cierre ante un centro de Lomónaco y la pelota dio en el palo izquierdo de Rossi. El ex Independiente, que hasta ahora venía ingresando como lateral derecho, jugó en su puesto natural de defensor central, pero cometió muchos errores no forzados, incluido un cierre hacia adentro que casi termina en gol de Lomónaco.

Lo mejor del partido

En la rotación, reapareció Marcelo Weigandt como lateral derecho (volvió después de cinco meses y medio, tras una lesión) y aparecieron en el doble 5 Esteban Rolón y Alan Varela. El primero, hasta aquí siempre le costó hacer pie con la camiseta xeneize; el segundo regresó a la titularidad luego de entrenarse con la reserva y no ser tenido en cuenta por un tema de indisciplina. Pero los pases lentos y una posesión más volcada sobre ellos que en Eduardo Salvio, Aaron Molinas y Sebastián Villa hizo que, en 30 minutos, Boca no haya generado ninguna chance de gol.

El Arsenal de Madelón, parado desde el sistema táctico 4-4-2 , esperó bien cerrado en su campo, intentó doblarle marcas a los wines Salvio y Villa, y apostó a encontrar por la vía del contraataque búsquedas largas para que Sebastián Lomónaco y Alexander Díaz queden mano a mano con los defensores locales.

Copa de la Liga profesional. boca Juniors vs Arsenal de Sarandi. Mauro Afieri

Y fue Luis Vázquez el que rompió el cero. El 9 hizo un gol acorde a su moral. Así como su ingreso fue clave para que Boca pudiera atacar mejor ante River, frente a Arsenal se inventó un golazo para ofrecerle a su equipo soluciones que el juego colectivo no le daba. Tras recibir un pase de Villa, remató desde afuera del área para poner la pelota junto al palo izquierdo de Werner.

Arsenal empató vía Lomónaco (su jugador más peligroso) tras un tiro libre preparado de Damián Pérez que dio en el palo derecho de Rossi y cruzó el arco. Un penal cobrado por el VAR le dio a Marcos Rojo la chance del 2-1, que a Boca sólo le duró un minuto: entre el cabezazo de Colman y el error de Rossi se concretó el 2-2, tras otro centro de Lomónaco.

En este caso, otra muestra de que Boca queda preso (muchas veces) de ser “un equipo inocente” , como reconoció Juan Román Riquelme hace un tiempo. El equipo de la Ribera estaba 2-1, Arsenal sacó del medio y le empató en menos de un minuto sufriendo errores en todas las líneas.

Copa de la Liga profesional. boca Juniors vs Arsenal de Sarandi. Mauro Afieri

“Se hace difícil encontrar las posibilidades cuando un equipo se cierra bien, pero tenemos que trabajar tanto en ataque como en defensa. Hay que ver los errores que se cometieron y tratar de mejorar”, dijo Battaglia tras el partido en conferencia de prensa. Y agregó: “Nos vamos con bronca por el resultado, pero con tranquilidad. Había jugadores que no tenían tantos minutos y queremos que todos tengan rodaje. Y teniendo en cuenta el partido del martes queríamos tener piernas frescas pensando en la Libertadores”.

De cara al martes, muy difícil que Boca pueda contar con Pol Fernández, aunque regresarían Oscar Romero, Juan Ramírez y Darío Benedetto, los tres que ingresaron juntos ante Arsenal.

Copa de la Liga profesional. boca Juniors vs Arsenal de Sarandi. festejo del gol de Luis Vázquez. Mauro Afieri

Fue la apuesta de Battaglia en busca del tercer gol que nunca llegó. Ante River, Boca había encontrado algunos puntos de apoyo para justificar su éxito en el Monumental, aunque en el rendimiento, el equipo no termina de despegar. Y desde lo individual hubo retrocesos en Rossi, Figal, Rojo, Salvio, Molinas y hasta el propio Villa, que se embarulla más de lo que desequilibra.

Lo de Vázquez es una noticia más que interesante para Battaglia, teniendo en cuenta las últimas ausencias por lesión de Benedetto y la suspensión de Villa en la Copa Libertadores. Incluso el delantero de 1m90 muestra ductilidad e inteligencia para moverse por fuera del área y también como un segundo delantero. Esto último lo habilita a ser pareja ofensiva del propio Benedetto. Mientras tanto, ninguna novedad: el juego colectivo de Boca sigue en deuda.