Darío Benedetto tenía ganas de emigrar y se irá a Olympique de Marsella a cambio de US$18.000.000 Crédito: @bocajrsoficial

Pablo Lisotto

Boca se juega mucho, muchísimo, en la serie de octavos de final de la Libertadores frente a Athletico Paranaense. Y no solo a nivel deportivo, sino también dirigencial. Con las elecciones de diciembre en el horizonte, la travesía en la Copa resulta casi decisiva para lo que los hinchas decidan en las urnas.

Sin embargo, cuando el club se mira al espejo, la expectativa choca de frente y de manera violenta con la realidad. El objetivo de la dirigencia, del director deportivo Nicolás Burdisso y del cuerpo técnico que lidera Gustavo Alfaro era que el 17 de junio el plantel iniciara la pretemporada con al menos dos refuerzos, y otros encaminados, hasta el momento solo llegaron Alexis Mac Allister y, luego de otra novela, el venezolano Jan Hurtado. En el medio quedaron truncas las negociaciones por Ever Banega, Maximiliano Meza y el italiano Daniele De Rossi, los únicos por los que, de acuerdo con fuentes consultadas por LA NACION, la institución de la Ribera realmente inició gestiones reales, en medio de un mar de rumores y una lista interminable de nombres que no estuvieron ni cerca de vestir la camiseta azul y oro. El que finalmente sí podría arribar a Brandsen 805 es Eduardo Salvio, por quien se pagaría en las próximas horas entre 7 y 8 millones de euros por el 100 por ciento de su pase. Si no surge ningún inconveniente, el exLanús firmará su contrato el jueves.

El asunto es que el partido de ida, en el césped artificial de Curitiba, ya ingresó en la cuenta regresiva (24 de julio). Y por falta de experiencia o por falta de trabajo con el grupo, ninguna de las incorporaciones será de la partida, al menos como titular. De concretarse el arribo del volante, el hecho de que no haya hecho la pretemporada con Benfica le suma una dosis de incertidumbre a los tiempos que le demandará ponerse a punto, más allá de lo que tardará conocer a sus nuevos compañeros.

Pero hay más imprevistos. A la ausencia de Carlos Izquierdoz (llegó al límite de amonestaciones durante la etapa de grupos y debe cumplir una fecha de sanción) se le sumó el anuncio oficial de que Lisandro López, una pieza fundamental en la zaga xeneize tanto en defensa como en poderío aéreo en ataque, sufrió un desgarro en el gemelo interno de su pierna derecha, y recién cumplirá los 21 días que demanda, como mínimo, la recuperación de esa lesión, el miércoles 31, justo cuando Boca reciba al conjunto brasileño para la revancha.

En ese contexto, el equipo que dirige Alfaro visitará a Paranaense con una dupla central que estrenará esa noche. Paolo Goltz, totalmente recuperado de la serie de lesiones que lo marginaron durante el último año y medio, disputará su primer partido oficial en lo que va de 2019, y a su lado estará Junior Alonso. En la Bombonera, siete días después, regresará Izquierdoz y el paraguayo se mantendría como el segundo marcador central.

El equipo de Alfaro se juega mucho en la serie de octavos de la Libertadores frente a Paranaense Crédito: @bocajrsoficial

Al mismo tiempo, Boca vive en alerta constante por la inminente partida de varios de sus actuales titulares. Por lo pronto, es un hecho que Darío Benedetto emigrará a Olympique de Marsella, que ofertó US$18.000.000. Una cifra menor a la cláusula de rescisión, pero muy tentadora para todas las partes. El tema pasa por determinar si el Pipa, que este lunes se entrenó con la intensidad y el optimismo de siempre en el complejo Pedro Pompilio, puede quedarse más allá del 31 de julio.

No será el único. En las últimas horas Boca recibió una oferta de Cagliari para llevarse a Nahitan Nandez ahora mismo, a cambio de US$21.000.000 en efectivo. Retener al uruguayo por ese monto y con esas condiciones de pago parecen una utopía. Al mismo tiempo, Guillermo Barros Schelotto insiste por llevarse en los próximos días a Cristian Pavón. Los Angeles Galaxy pagaría 12.000.000 de dólares por el 50 por ciento del pase, y ambas instituciones se repartirían en partes iguales la ganancia de una futura venta. El delantero cordobés firmaría un contrato por el cual cobrará 1.500.000 dólares por año en la MLS.

Jan Carlos Hurtado, la cara nueva en el entrenamiento xeneize Crédito: @bocajrsoficial

En resumen, frente a Athlético Paranaense Boca no podrá contar Lisandro López (lesionado), ni con Carlos Izquierdoz (suspendido). Los tres refuerzos (Alexis Mac Allister, Jan Hurtado y el inminente arribo de Eduardo Salvio) no llegaron a tiempo para que entren en ritmo y puedan ser titulares. Tampoco llegó Maximiliano Meza, una de las debilidades de Alfaro para cubrir las bandas (recursos que ya había pedido en el receso anterior). Y al mismo tiempo Benedetto, Nandez y Pavón ya estarán vendidos y se estarán despidiendo (con todo lo que eso influye mentalmente a la hora de salir a jugar), o directamente ya no formarán parte del plantel. En síntesis, Boca formaría con: Andrada, Buffarini, Gotlz, Alonso y Más; Villa, Nandez o Capaldo, Marcone y Reynoso; Tevez (hasta ahora le gana la pulseada a Zárate) y Benedetto o Wanchope Ábila.

Si bien es fútbol y cada partido es imprevisible, el escenario dista mucho de ser el ideal, sino que resulta la consecuencia de un mercado de pases que no se llevó a cabo en tiempo y forma, en el cual los dirigentes se encontraron con más dificultades de las proyectadas y en donde las urgencias terminaron tapando la planificación a largo plazo.