Boca: Edinson Cavani sufrió una distensión y Miguel Russo busca un reemplazante para recibir a Central Córdoba

Mejores son las sensaciones que atraviesa el Boca de Miguel Ángel Russo desde que cosechó el primer triunfo en su tercera era hace sólo unas semanas, en Mendoza, ante Independiente Rivadavia. Desde ahí hilvanó otros dos éxitos (Banfield y Aldosivi) y la igualdad reciente frente a Rosario Central, jugando un buen segundo tiempo en Arroyito.

Toca el turno de ser anfitrión frente a Central Córdoba, en busca de estirar la racha positiva y prolongar la mejora futbolística, aunque deberá ser con una baja obligada: la práctica de fútbol de este jueves no tuvo la presencia de Edinson Cavani, que padece una distensión en el psoas de la pierna derecha y quedó desafectado, de mínima, para el fin de semana.

El jugador Edinson Cavani presenta una distensión del Psoas derecho.



La dolencia le venía ocasionando al uruguayo un fuerte malestar en la zona lumbar, por lo que, mientras la pelota rodaba en el ensayo matutino realizado en la Bombonera, el uruguayo se sometió a estudios que arrojaron dicha lesión. Volverá a perderse un encuentro tras la ausencia en la primera jornada de este Torneo Clausura, en el duelo con Argentinos, hace poco más de dos meses. ¿Quién será su reemplazante? El entrenador parece querer mantener tanto la estructura como las características, aunque restan dos entrenamientos.

Milton Giménez fue el encargado de ocupar el lugar vacante durante la tarde del jueves, sosteniéndose el doble ‘9′ junto a Miguel Merentiel que el técnico intenta, en primera instancia, no romper en medio del rendimiento colectivo ascendente. De ocurrir tal como indica la primera prueba, el exdelantero de Banfield será titular por primera vez en el semestre, ya que su última participación desde el inicio fue ante Independiente, durante los cuartos de final del pasado Apertura, además de que alcanzaría su partido número 50 con la camiseta azul y oro.

Miguel Ángel Russo empieza a estar más gustoso de lo que observa de su equipo y quiere modificar lo menos posible. Marcelo Manera - LA NACION

Otras dos noticias rondan en la formación que impuso Russo en uno de los ensayos de cara al enfrentamiento ante el Ferroviario, que está muy cerca en la tabla de posiciones: acumula 13 unidades al igual que Boca, con números idénticos respecto a los resultados cosechados, pero con dos goles más recibidos en las ocho jornadas disputadas. Una tiene que ver con Carlos Palacios y el suspenso que apareció a raíz de su evidente reclamo a Claudio Úbeda, ayudante del DT, por haber sido reemplazado en Rosario, a la vista de la cámara más cercana. La otra, en el arco.

En las horas posteriores al empate en el Gigante desde el plantel dejaron trascender que molestó la actitud del chileno y que todo habría quedado bien entendido después de una charla, pero -de igual manera- se continuaba mirando con atención lo que ocurriría con su titularidad. Por el momento no se prevén cambios en su situación, por lo que en la práctica formal continuó entre los once iniciales, nuevamente en el sector izquierdo de la línea ancha de cuatro mediocampistas.

El momento que no gustó: Carlos Palacios le recriminó a Claudio Úbeda el cambio ante Rosario Central.

Muy conforme está Miguel Russo con lo que va observando de su equipo a medida que transcurren los partidos, por lo que su esquema 4-4-2 no se alteraría y los nombres seguirían siendo aquellos que vienen dando las primeras alegrías de su ciclo. Al menos, así lo evidenció el jueves. Solamente hubo un retoque en el dueño del arco.

Leandro Brey se había puesto los guantes ante el Canalla por la lesión muscular (grado 2 en el gemelo derecho) que había padecido Agustín Marchesín en Mar del Plata, intentando gambetear la presión de Facundo De La Vega, de Aldosivi. El joven no lo hizo mal, especial y rápidamente después del gol olímpico de Ángel Di María, en el que quedó expuesto por la responsabilidad de dar unos pequeños pasos que le imposibilitaron alcanzar la altura del balón, pese a su importante altura (1,91 metro).

El cambio forzado sobre la hora en Mar del Plata: Agustín Marchesín se desgarró por una gambeta y Leandro Brey debió atajar también en Rosario, pero el exLanús volverá el domingo. Captura

Sin embargo, no era noticia que al hombre surgido en Lanús se le respetaría el puesto, pasara lo que pasara. La fecha FIFA de hace unos días le aportó una pausa oportuna de un fin de semana, como para no salir del equipo más allá de la excursión a Rosario. Así las cosas, ya está disponible para atajar este domingo ante los santiagueños, desde las 21.15. Incluso, ya fue parte del primer equipo durante esta tarde, mientras que el chico volvió al equipo suplente: todo indica que el retorno de Marchesín es un hecho.

La línea de fondo continuó con Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, mientras que en la mitad de la cancha el tándem conformado por Leandro Paredes y Rodrigo Battaglia seguirá siendo afianzado con Braian Aguirre funcionando como Palacios, pero manteniendo su lugar por la derecha.

Russo no quiere tocar más que lo necesario. Incluso, cuando un peso pesado como Cavani -que mantiene sus flojas actuaciones- se cae a pocas horas de jugar y que Palacios muestra su disconformidad en público. Al menos, por ahora...