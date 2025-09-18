LA NACION

La fecha 9 del Torneo Clausura 2025: días, horarios, TV y árbitros de todos los partidos

Se realizaron las designaciones de los jueces de la novena jornada; Facundo Tello dirigirá Atlético Tucumán vs. River y Yael Falcón Pérez hará lo propio en Boca vs. Central Córdoba

Sebastián Zunino es el árbitro designado por la AFA para impartir justicia en el clásico entre Independiente y San LorenzoLA NACION/Gonzalo Colini

La fecha 9 del Torneo Clausura 2025 se juega desde este viernes 19 hasta el lunes 22 de septiembre con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Yael Falcón Pérez fue el elegido para impartir justicia en el encuentro entre Boca y Central Córdoba, que se disputa el domingo a las 21.15 en la Bombonera. Facundo Tello, por su parte, hará lo propio en Atlético Tucumán vs. River el sábado a las 21.15 en el estadio Monumental José Fierro. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.

En cuanto al resto de los compromisos de los equipos denominados “grandes”, Nicolás Lamolina estará en el estadio Tomás Adolfo Ducó para el encuentro entre Huracán y Racing de este viernes a las 19. Por último, el clásico entre Independiente y San Lorenzo del domingo a las 14.30 se jugará en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini bajo la tutela de Sebastián Zunino.

Yael Falcón Pérez estará en la Bombonera para arbitrar el duelo entre Boca y Central CórdobaLUIS ROBAYO - AFP

Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 9 del Torneo Clausura 2025

Viernes 19 de septiembre

17: Deportivo Riestra vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - TNT Sports

  • Árbitro: Andrés Merlos
  • Árbitro asistente 1: Javier Uziga
  • Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
  • Cuarto árbitro: Franco Acita
  • VAR: Ariel Penel
  • AVAR: Sebastián Habib

19: Huracán vs. Racing (Zona A) - ESPN Premium

  • Árbitro: Nicolás Lamolina
  • Árbitro asistente 1: Juan Mamani
  • Árbitro asistente 2: Diego Bonfá
  • Cuarto árbitro: Marcos Recalde
  • VAR: Álvaro Carranza
  • AVAR: Iván Núñez

19.15: San Martín de San Juan vs. Vélez (Zona B) - TNT Sports

  • Árbitro: Andrés Gariano
  • Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou
  • Árbitro asistente 2: Juan Viglietti
  • Cuarto árbitro: César Ceballo
  • VAR: Fernando Espinoza
  • AVAR: Nahuel Viñas

21.15: Lanús vs. Platense (Zona B) - ESPN Premium

  • Árbitro: Pablo Dóvalo
  • Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
  • Árbitro asistente 2: Erick Grunman
  • Cuarto árbitro: Mariano Negrete
  • VAR: Fabrizio Llobet
  • AVAR: Julio Fernández

Sábado 20 de septiembre

14.30: Barracas Central vs. Sarmiento (interzonal) - ESPN Premium

  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Árbitro asistente 1: Pablo González
  • Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
  • Cuarto árbitro: Damián Rubino
  • VAR: Diego Ceballos
  • AVAR: Mariana De Almeida

16.45: Unión vs. Independiente Rivadavia (Zona A) - TNT Sports

  • Árbitro: Pablo Echavarría
  • Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
  • Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
  • Cuarto árbitro: Francisco Acosta
  • VAR: Leandro Rey Hilfer
  • AVAR: Franco Acita

19: Tigre vs. Aldosivi (Zona A) - ESPN Premium

  • Árbitro: Brian Ferreyra
  • Árbitro asistente 1: Iván Núñez
  • Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
  • Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
  • VAR: Gastón Monzón Brizuela
  • AVAR: Joaquín Gil

21.15: Atlético Tucumán vs. River (Zona B) - TNT Sports

  • Árbitro: Facundo Tello
  • Árbitro asistente 1: José Castelli
  • Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
  • Cuarto árbitro: Federico Benítez
  • VAR: José Carreras
  • AVAR: Diego Verlota

Domingo 21 de septiembre

14.30: Independiente vs. San Lorenzo (Zona B) - TNT Sports

  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
  • Árbitro asistente 2: Juan Manuel González
  • Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Gisella Trucco

16.45: Godoy Cruz vs. Instituto (Zona B) - ESPN Premium

  • Árbitro: Ignacio Baliño
  • Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
  • Árbitro asistente 2: Diego Martín
  • Cuarto árbitro: José Díaz
  • VAR: Silvio Trucco
  • AVAR: Lucas Cavallero

19: Argentinos Juniors vs. Banfield (Zona A) - TNT Sports

  • Árbitro: Fernando Echenique
  • Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
  • Árbitro asistente 2: Carla López
  • Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez
  • VAR: Felipe Viola
  • AVAR: Javier Delbarba

19: Rosario Central vs. Talleres (Zona B) - ESPN Premium

  • Árbitro: Luis Lobo Medina
  • Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
  • Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
  • Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca
  • VAR: Adrián Franklin
  • AVAR: Carlos Córdoba

21.15: Boca vs. Central Córdoba (Zona A) - ESPN Premium

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
  • Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez
  • Cuarto árbitro: Salomé Di Iorio
  • VAR: Héctor Paletta
  • AVAR: Gastón Suárez

Lunes 22 de septiembre

19: Estudiantes vs. Defensa y Justicia (Zona A) - ESPN Premium

  • Árbitro: Sebastián Martínez
  • Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
  • Árbitro asistente 2: Iván Aliende
  • Cuarto árbitro: Gabriel Flores
  • VAR: Germán Delfino
  • AVAR: Diego Romero

21: Belgrano vs. Newell’s (Zona A) - TNT Sports

  • Árbitro: Daniel Edgardo Zamora
  • Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
  • Árbitro asistente 2: Federico Cano
  • Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
  • VAR: Hernán Mastrángelo
  • AVAR: Hugo Páez
