La fecha 9 del Torneo Clausura 2025: días, horarios, TV y árbitros de todos los partidos

La fecha 9 del Torneo Clausura 2025 se juega desde este viernes 19 hasta el lunes 22 de septiembre con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Yael Falcón Pérez fue el elegido para impartir justicia en el encuentro entre Boca y Central Córdoba, que se disputa el domingo a las 21.15 en la Bombonera. Facundo Tello, por su parte, hará lo propio en Atlético Tucumán vs. River el sábado a las 21.15 en el estadio Monumental José Fierro. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.

En cuanto al resto de los compromisos de los equipos denominados “grandes”, Nicolás Lamolina estará en el estadio Tomás Adolfo Ducó para el encuentro entre Huracán y Racing de este viernes a las 19. Por último, el clásico entre Independiente y San Lorenzo del domingo a las 14.30 se jugará en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini bajo la tutela de Sebastián Zunino.

Yael Falcón Pérez estará en la Bombonera para arbitrar el duelo entre Boca y Central Córdoba LUIS ROBAYO - AFP

Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 9 del Torneo Clausura 2025

Viernes 19 de septiembre

17: Deportivo Riestra vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Ariel Penel

AVAR: Sebastián Habib

19: Huracán vs. Racing (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Diego Bonfá

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Iván Núñez

19.15: San Martín de San Juan vs. Vélez (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou

Árbitro asistente 2: Juan Viglietti

Cuarto árbitro: César Ceballo

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Nahuel Viñas

21.15: Lanús vs. Platense (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Erick Grunman

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Julio Fernández

Sábado 20 de septiembre

14.30: Barracas Central vs. Sarmiento (interzonal) - ESPN Premium

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Damián Rubino

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Mariana De Almeida

16.45: Unión vs. Independiente Rivadavia (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

VAR: Leandro Rey Hilfer

AVAR: Franco Acita

19: Tigre vs. Aldosivi (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Brian Ferreyra

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Gastón Monzón Brizuela

AVAR: Joaquín Gil

21.15: Atlético Tucumán vs. River (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: José Carreras

AVAR: Diego Verlota

Domingo 21 de septiembre

14.30: Independiente vs. San Lorenzo (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Juan Manuel González

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gisella Trucco

16.45: Godoy Cruz vs. Instituto (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Ignacio Baliño

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: José Díaz

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Lucas Cavallero

19: Argentinos Juniors vs. Banfield (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez

VAR: Felipe Viola

AVAR: Javier Delbarba

19: Rosario Central vs. Talleres (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Carlos Córdoba

21.15: Boca vs. Central Córdoba (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez

Cuarto árbitro: Salomé Di Iorio

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Gastón Suárez

Lunes 22 de septiembre

19: Estudiantes vs. Defensa y Justicia (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Gabriel Flores

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Romero

21: Belgrano vs. Newell’s (Zona A) - TNT Sports