Boca tiene la mira en Palmeiras, más de 20 días tendrá Jorge Almirón para preparar ese encuentro de ida por las semifinales de la Copa Libertadores. El DT cortó por lo sano tras la inesperada derrota ante Tigre: dos días libres al plantel que hace cuatro partidos no convierte goles y tendrá su próximo compromiso el domingo ante Almagro, por la Copa Argentina. Es momento de barajar y dar de nuevo. Lo que haga futbolística y físicamente el plantel de acá al 28 de septiembre será clave para soñar con la clasificación a la final del certamen continental. Futbolísticamente, desde el sistema y los nombres; físicamente, desde la capacidad de afrontar los partidos con la intensidad necesaria y sin sufrir lesiones. Y los días para pensar quizás sean más importantes para el propio DT que para el plantel. Al menos así lo siente Almirón, que no quiere fallar y estar a la altura de los compromisos que se le vienen. “Estar a la altura del desafío” es lo que repite el técnico a cada paso. Pero este pensamiento no arrancó ayer.

Transcurría el final de octubre de 2022. Un empate contra Independiente en la Bombonera y la derrota en simultáneo de Racing ante River en Avellaneda, coronaban a Boca otra vez como campeón del fútbol argentino. La vorágine ya se había tragado los recientes festejos del equipo campeón de Sebastián Battaglia en la Copa de la Liga. Ahora el turno le pertenecía a Hugo Ibarra, quien luego de esta conquista comenzaba a mudar la piel del interino para afirmarse en el cargo y acabar firmando su contrato el 28 de diciembre como DT titular. Las fotos de Boca mostraban sonrisas y copas. El Vicepresidente, Juan Román Riquelme, también declaraba a tono: “Escuchamos en la tele que tenemos que traer 14 jugadores. Pero nosotros estamos tranquilos y conformes con el plantel que tenemos. Si total cada tres meses ganamos algo…”

Valentín Barco no puedo estar en la revancha ante Racing, pero un titular que Almirón recuperará para jugar las semifinales ante Palmeiras Anibal Greco

Sin embargo, la satisfacción no era completa. Existía una preocupación que solo habitaba en la intimidad del Predio de Ezeiza: el aspecto físico del plantel. La inconformidad se manifestaba por un Boca que no conseguía sostener el ritmo en los partidos, y que -ante una nueva Copa Libertadores en el horizonte- debía mejorar sus rasgos. Esto condujo a Riquelme a tomar una última decisión antes del cierre del 2022: incorporar a Pablo Santella como Preparador Físico principal de Boca y encomendarle el armado de una pretemporada acorde.

Pablo Santella (45), hijo de Julio -quien fuera el profe de Carlos Bianchi en la época más gloriosa de la institución xeneize-, ya había estado inmerso en el mundo Boca durante la dirección técnica de Rodolfo Arruabarrena. Sus últimos pasos, sin embargo, fueron al lado de Eduardo Domínguez en los planteles de Huracán, Colón (donde fueron campeones), Nacional de Uruguay e Independiente. Pero no dudó en sumarse a las tareas diarias del predio ante el llamado de Román.

Así fue como el 6 de enero de 2023, luego de casi un mes de vacaciones, los futbolistas volvieron a encontrarse para comenzar la ansiada pretemporada. La exigencia estuvo ajustada a las pretensiones del Cuerpo Técnico de turno. Esto es algo en lo que suelen coincidir los preparadores físicos del fútbol actual: creen que es un error interpretar a la labor física con independencia de la futbolística, o juzgar la productividad del trabajo de acuerdo a la cantidad de lesiones en un plantel.

La preparación física, a la altura de lo futbolístico, toda una preocupación para Jorge Almirón @bocajrsoficial

“A veces es al revés: nosotros trabajamos el aspecto físico de un plantel de acuerdo a lo que nos pide el club o el entrenador, pero si después el DT decide hacer más tareas con pelota de lo que estaba previsto esto puede sobrepasar lo que el jugador estaba listo para soportar y se termina lesionando”, le comenta a LA NACION un profesional del ambiente futbolístico.

Otro aspecto a considerar es el calendario muchas veces ajustado al que deben adaptarse los planteles, incluyendo largos viajes como el que Boca realizó a Mérida para visitar a Monagas por la Copa Libertadores. Un informe publicado en septiembre de 2022 por la agencia de noticias Reuters, refleja que las lesiones aumentaron un 20% en el fútbol europeo en consecuencia de los excesos de partidos. Y multiplicando el costo diario que un futbolista representa a un club por la cantidad de días ausentes por lesión determinaron, por ejemplo, que el PSG perdió 34 millones de euros al respecto. El Real Madrid encabezaba la lista con 114 lesionados.

Al Boca contemporáneo lo sacudió una ráfaga de lesiones que ya cuentan cerca de las treinta en lo que va de la temporada. ¿Es responsabilidad directa del PF? No obstante, la cifra provocó una alarma en las entrañas del Predio. El índice de afectados en junio concluyó con siete partes médicos.

Jorge Almirón y el preparador físico Diego Osses mientras entrenaron a Atlético Nacional de Colombia

En las conversaciones previas a ponerse el buzo de Boca, Almirón le había pedido a Riquelme llegar con su preparador físico, Diego Osses. Este había sido su profe en Lanús, San Lorenzo, Atlético Nacional de Colombia y en el Elche de España. La relación de muchos años logró un entendimiento entre ambos que el DT consideraba importante. Pero el Consejo de Fútbol le respondió con una negativa ya que el Predio tenía su PF -Pablo Santella- pero sería un tema a resolver más adelante. Cuando la ráfaga de lesiones creció y Almirón percibió que era el momento de un cambio, volvió a conversar con el Consejo de Fútbol y finalmente Osses se transformó en el Profe principal, pasando Santella a un segundo lugar. Evidentemente, en la cabeza de Almirón las lesiones estaban vinculadas directamente con la labor del preparador físico.

Lucas Janson llegó lesionado a Boca. Había sufrido un desgarro en Vélez y uno de los últimos refuerzos en el último mercado de pases tardó algunos días en entrar en sintonía. Pero es un ejemplo de que las lesiones existieron y existirán en el fútbol. El tema es lograr que sean las menos posibles, para que el entrenador cuente con la mayor parte del plantel. A eso apuntó Almirón siempre, pero más ahora, que se le vienen los meses decisivos.

En la actualidad, el DT sólo tiene a dos futbolistas lesionados: Valentín Barco (sufrió en la ida ante Racing una lesión muscular en el psoas ilíaco izquierdo) y Luca Langoni, la promesa xeneize que es perseguido por la mala suerte: sufrió cuatro desgarros seguidos: “lesión muscular grado II” en esa misma zona en la que ya había padecido tres desgarros (más otro en el cuádriceps, siendo un total de cinco consecutivos) en los últimos cuatro meses. Pero después Almirón tiene, a esta altura, a la mayoría a disposición. ¿Qué le falta? Nivelar los estados físicos de los últimos refuerzos, sobre todo el de Ezequiel Bullaude, con los que ya venían entrenándose con él. Sin embargo, hay nombres que siguen de cerca teniendo en cuenta sus historiales.

Marcos Rojo ante Maxi Romero, en la revancha entre Boca y Racing en Avellaneda por los cuartos de final de la Copa Libertadores Anibal Greco

Marcos Rojo es uno de ellos. ¡Hasta se le cruzó por la cabeza dejar de jugar! El central de 33 años fue uno de los jugadores destacados en la revancha con Racing y renovó su vínculo con la entidad de la Ribera hasta fines de 2025, pero recién ahora está volviendo. Superó una grave lesión de ligamentos cruzados y en el medio había sumado 45 minutos en la reserva, pero se desgarró al inicio de junio, algo que figuraba como una gran posibilidad debido a su historial y a tanta inactividad, pero luego volvió a lesionarse en la previa al partido con Sarmiento (2-0) y por eso, entre dolido y golpeado anímicamente, decidió viajar a Miami para ver a un especialista de Manchester United, una referencia que le marcó Paul Pogba. “Marcos Rojo: Lesión muscular grado I en el gemelo de la pierna izquierda”, publicó en las redes sociales el club el 30 de junio pasado. Pero el zaguero recibió el respaldo de sus afectos y sus compañeros y volvió, una vez más.

En todo este proceso de Almirón, otra cosa que se analizó en Boca fueron los “cuidados personales”. La alimentación, el tiempo de descanso. ¿El club se ocupa de estas áreas? Sobre la alimentación de los futbolistas, LA NACION averiguó que el club les ofrece todas las posibilidades de una dieta acorde a los comportamientos profesionales pero mientras los tiene “cautivos”. ¿Qué quiere decir esto? Mientras están en el club, que son un par de horas al día en los entrenamientos, pero después el relevamiento que hizo Boca entregó resultados no tan positivos: considera que, salvo excepciones como Nicolás Figal, la mayoría no llevan con continuidad el cuidado profesional extremo que deberían tener. Se van del predio y se desconectan. Figal es marcado como uno de los ejemplos en este rubro por el cuerpo técnico, capaz de hasta hacer por su cuenta trabajos de neurociencia aplicados a la preparación física.

Nicolás Figal es uno de los jugadores que Almirón más destaca por su juego y también por sus cuidados personales LA NACION/Carolina Niklison

Los cuidados mínimos no sólo tienen que ver con los descansos y la alimentación, también con saber manejar la mente fría en momentos calientes. La última lesión de Equi Fernández en la rodilla izquierda fue… por patear un cartel de publicidad tras ser reemplazado ante Lanús. Al dejar el campo, Fernández se fue enojado por la modificación y pateó una pelota que terminó trabando con uno de los carteles cercanos al banco de los suplentes. Dicen que Almirón lanzó un insultó al aire cuando se enteró. El fútbol le dio revancha y el exTigre terminó siendo titular en los dos cruces con Racing (y el más destacado xeneize en Avellaneda), pero en el medio se perdió partidos, dio ventajas.

La exigencia física no es el único detonante de una lesión. El equipo xeneize se vio afectado por una serie de acontecimientos que pudieron provocar una alteración emocional, puntualmente si se hiciera especial foco entre abril y mayo de esta temporada. Pasó de todo: Hugo Ibarra caminó por una cuerda floja durante varias semanas, provocando en los futbolistas una relajación inconsciente; más tarde fue despedido y un entrenador interino (Mariano Herrón) se hizo cargo del trabajo, situación que algunos comparan con la suplencia de un docente; posteriormente la barra brava se reunió con los jugadores para reprochar un rendimiento futbolístico bajo, y finalmente llegó Almirón para ponerse el buzo de DT y modificar todos los manuales de estilo interpretados hasta entonces. Esto sin contar que en diciembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales y la campaña genera tensiones que a veces repercuten en el vestuario.

Un detalle de color que suele apreciarse en la Bombonera, cuando el plantel realiza los movimientos precompetitivos en el campo de juego, es el abrazo grupal con una eufórica arenga de Diego Ossés. Este sello del PF es algo que solía repetir en los otros equipos con los cuales trabajó. ¿Qué pasó con Santella? Sigue en el cuerpo técnico de Almirón, pero la relación no sería la mejor en función de la comunicación ideal, en lo que debería ser un trabajo mancomunado entre Profe y DT.

Sobre la cantidad de afectados, Almirón reflexionó una vez en conferencia de prensa al término de Boca vs. Lanús (1-1): “Los lesionados son algo pendiente. Hacer un estudio entre todos, cuerpo médico, preparación física, la manera de trabajar mía, unificar para que no pase esto. Somos responsables todos, el primero soy yo que soy el entrenador. Las lesiones nos duelen a todos. Tenemos que mejorar esas cosas, evaluar por qué. Este parate nos va a venir bien a todos para trabajar, estar tranquilos y apuntar a lo que viene”, había dicho el 10 de junio. Hoy las aguas están más calmas pero el tiempo para nivelar cargas será casi el mismo. El propio Almirón, que analiza todo, dejaba en claro que la intensidad con la que se entrena también influye. Si cambia la forma de entrenar de un técnico a otro, pueden cambiar las reacciones y respuestas físicas independientemente que el preparador físico sea el mismo (como ocurrió con Santella ahora en Boca).

El caso de Exequiel Zeballos puede representar, en parte, cómo los futbolistas reaccionan ante diferentes demandas entre un entrenador y otro. El juvenil que más prometía desde su aparición en la Primera tuvo su fatídica noche el 10 de agosto del 2022 ante Agropecuario por la Copa Argentina: una patada de Leyendeker le provocó una fractura de tibia, comprometiendo el ligamento interno que une el hueso con el peroné y con el tobillo derecho. Desde entonces, se sometió a una operación y luego a una rehabilitación, pero en su retorno volvió a lesionarse en una práctica y debió encarar otra operación. Cuando parecía estar en condiciones de volver, se encontró con un entrenador cuyo estilo de juego era más exigente o agresivo que el anterior y el físico no le respondió. Recién ahora el Changuito volvió a estar presente en 7 partidos entre la Copa de la Liga y la Libertadores, pero todavía le cuesta ser titular en los partidos claves. Es uno de los principales jugadores que Almirón pretende poner a punto para los cruces con Palmeiras.

Más que nunca, todo un pueblo con vos. ¡Pronta recuperación, Luca! 🦞💙💛💙 pic.twitter.com/RmNcwqlmCh — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 19, 2023

Esto despertó otra curiosidad. ¿Otra diferencia que entienden que sucede en Boca con respecto al ciclo de Ibarra con el de Almirón? En Boca evaluaron la situación y sienten que con Ibarra las recuperaciones podían demorar menos, ya que la demanda o exigencia física con la que se encontraban al momento de volver no era tan alta… Zeballos, que en el comienzo del ciclo Almirón apenas pudo jugar 17 minutos (ante Estudiantes), es un ejemplo para este tema. Luca Langoni y Miguel Merentiel también sufrieron tropiezos cuando pretendieron volver.

Tal como ocurrió a finales de 2022, la preocupación por el aspecto físico de Boca vuelve a ser un asunto que retumba en Ezeiza con la mira puesta en las semifinales de la Copa. El DT los vio saturados a los jugadores tras esa seguidilla de partidos (4 en 16 días) y prefirió que se recuperaran tranquilos para empezar a entrenarse este miércoles de cara al duelo del próximo domingo en La Rioja ante Almagro, por los octavos de final de la Copa Argentina. Almirón se tomó dos días para planificar los entrenamientos que vienen. Siente que no puede fallar.

