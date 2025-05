Boca: el prosecretario Alejandro Veiga defendió a Román Riquelme atacando a los jugadores

La eliminación de Boca a manos de Independiente en el torneo Apertura estaba consumándose y Román Riquelme tomaba mate en el palco. Las cámaras lo enfocaban varias veces, mucho tiempo, mientras la platea de la Bombonera bramaba con dos cantos ya escuchados en el exiguo triunfo por penales sobre Lanús: “La Comisión, la Comisión, se va a la p...” y “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

“La Comisión” es la Comisión Directiva (CD) del club, y Riquelme, su presidente. Siguen los hinchas sin nombrar explícitamente al ídolo al descargar su furia; sigue el directivo sin hacer manifestaciones públicas desde que la gente estalla en la Bombonera. En ausencia declarativa del máximo dirigente, otro miembro de la CD salió a afrontar los micrófonos.

“Me parece que ya es hora de que el plantel dé la cara por el presidente, con las veces que el presidente dio la cara por el plantel”, clamó Alejandro Veiga en el programa radial que conduce Daniel Mollo en Radio Del Plata. ¿Quién es Veiga? El prosecretario de Boca, que ciertamente no es de los integrantes conocidos de la Comisión ni tampoco forma parte del cuestionado Consejo de Fútbol, el que componen Mauricio Serna, Raúl Cascini y Marcelo Delgado.

“Cuando se juega mal, a la culpa la tiene el presidente; cuando se pierde, lo enfocan 10 minutos en el palco como si fuera el responsable de todo. Obvio que tiene responsabilidad, pero ya es hora de que el plantel dé la cara. Román siempre lo bancó”, insistió Veiga contra los futbolistas. “Yo tengo un problema con los jugadores. No están dando. ¿A vos te representa el equipo que ves en la cancha? A mí, no”, disparó.

Lejos de confrontar con los simpatizantes, que en este caso son todos socios –no se puede concurrir a la Bombonera sin serlo, salvo excepciones–, el prosecretario profundizó su ataque a los futbolistas, a quienes los plateístas hicieron sentir muy de cerca el enojo cuando aquéllos tomaron la escalera para dejar el campo rumbo al vestuario, inamovible ya el 0-1. “Están en deuda con el presidente, con el socio. La gente alentó. Había un clima raro, pero alentó. Está bien que estén enojados, ¿cómo no los voy a entender? El socio está mal, angustiado porque el equipo no lo representa. Tiene toda la razón del mundo en estar disgustado, y no voy a decirle cómo debe comportarse“, argumentó el prosecretario. Que enfatizó eso de que los deportistas se deben al máximo directivo: “Los jugadores, desde su lugar, deben respaldar y sacar la cara por el presidente que los defendió un montón de veces: dicen que [Frank] Fabra no puede jugar más y el presidente va y lo banca; dicen que Pol Fernández no puede jugar más y el presidente lo banca. Es hora de que los jugadores banquen al presidente y en la cancha, no con declaraciones y actitudes demagógicas. En la cancha, cosa que no está pasando”.

A falta de pronunciamiento público de Riquelme, la voz del prosecretario del club viene a ser la oficial en esta situación. Veiga se expresó este martes y no fue desautorizado por ningún otro dirigente. “Tengo 66 años de socio y aprendí un poquito. Sé lo que hay que hablar y lo que no se puede hablar”, advirtió. Y no se quitó de la mente a los futbolistas. “A mí no me representa el equipo en la cancha", reiteró, antes de puntualizó en un jugador, nada menos que Edinson Cavani: “Es un crack, pero me gusta verlo entero. Lo banco a muerte: un tipo humilde que disfruta donde está. Amo a Cavani, sí. Me gustaría verlo no lesionado y que rindiera en la cancha. Que en los partidos importantes estuviera. Lo necesitamos”.

Edinson Cavani, referente al que Veiga definió como un "crack" al que ama, se llevó una suerte de reproche del dirigente, que quiere verlo "entero" y "en los partidos importantes". LA NACION/Gonzalo M. Colini

Veiga defendió a fondo a la gestión dirigencial y a Riquelme, que acumula casi un año y medio como presidente y casi cinco y medio como directivo. “Los apellidos que tenemos son excelentes, buenos. Después trajeron a un DT [Fernando Gago] que quería todo el mundo y no nos representó, porque el último partido, en Núñez, la gente estaba recaliente. «Que se vaya», y lo sacás. Y luego dicen que debía quedarse hasta el final del campeonato. No van por Gago o por mí, van por el presidente Riquelme”, razonó, antes de elogiar al ex 10. “Mi presidente es inteligente, y si tiene que cambiar algo, va a hacerlo. Toma nota de todo lo que pasa; está ahí, en el palco, para que todos lo vean, y se hizo cargo de todos los reproches solo“, exaltó el prosecretario, ante el silencio público de quien fue elegido al frente de Boca en diciembre de 2023. ”Lo respaldo porque no vas a verlo en un shopping o en Miami, o de j... en los boliches. Román está 24 horas laburando por Boca. Puede salir bien o mal; no es infalible. Pero Román se hace cargo", agregó.

Fiel a su líder en la verticalidad del organigrama institucional, Veiga exaltó una vez más la causa Riquelme: “Convido a mis compañeros de comisión directiva, que son mis hermanos, mis amigos, a que nos hagamos cargo de nuestra parte, que banquemos al presidente y demos la cara por él. Y al plantel también: que dé la cara por el presidente que siempre lo bancó y se come todas las críticas. Es la manera de estar unidos. Román no está distraído o en un cumpleaños. Sabe lo que está pasando. La manera de respaldar al presidente es hacer el trabajo cada uno lo mejor posible, primero para el socio de Boca y después para nuestro presidente”.

Román junto a su hermano Cristian, "Chanchi", también aficionado al mate; “mi presidente es inteligente, y si tiene que cambiar algo, va a hacerlo. Está ahí, en el palco, para que todos lo vean, y se hizo cargo de todos los reproches solo“, exaltó Veiga. Daniel Jayo

Y por último, nuevamente acometió contra los jugadores. “Lo que se presenta en la cancha no representa. No. Tienen que dar mucho más que lo que están dando, tienen que dar lo que su historia representa. Compramos jugadores de brillante trayectoria y nombre; eso tiene que estar reflejado en la cancha. Sabemos que en el fútbol algunos la largan rápido [a la pelota], sabemos que es pesado esto. Es bravo jugar en Boca. Se escondieron muchos ídolos del mundo, pero tienen que dar la talla. Hacete cargo, porque te compramos porque lo valés. Te bancamos. Hacete cargo y demostranos a todos que podés jugar en Boca. Tienen que enojarse de una vez, pero no con la gente. Está mal pu..., pero el fútbol es así. Tenés que enojarte y ganar partidos con autoridad”, remarcó Alejandro Veiga, la –por ahora– única voz sonante de la Comisión Directiva luego de la ira repetida de los simpatizantes xeneizes.