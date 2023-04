Paulo Dybala y una curiosa anécdota sobre Cristiano Ronaldo en su primer encuentro en Juventus: “Le dije ‘prácticamente te odiaba de chico’”

escuchar

A medida que la rivalidad se diluyó en el tiempo, luego de que ambos jugadores tomaran caminos diferentes en sus carreras, quedan pocas dudas de que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fueron dos futbolistas que marcaron a fuego una generación en el fútbol. A pesar de las intensas emociones que rodearon aquellos partidos que los enfrentaron, ambos fueron siempre diplomáticos al hablar de cada uno. Hicieron siempre referencia a las circunstancias, dado que en Barcelona y Real Madrid representaban a dos oponentes de toda la vida en grandes momentos de su historia, y también repitieron que lo que hacía uno empujaba al otro a mejorar.

Paulo Dybala creció bajo este contexto en el fútbol mundial, e indudablemente fue formado por el histórico choque. El cordobés es uno de los pocos jugadores que tuvieron el privilegio de jugar junto a los dos astros de su generación, pero como argentino fue inevitable que tomara partido por Messi durante sus primeros años. Sin embargo, la posibilidad de compartir equipo con Ronaldo en Juventus, con la llegada del portugués en 2018, dio lugar a un curioso intercambio entre ambos: “Una vez íbamos a jugar un partido, yo estaba en la parte trasera del avión y él estaba sentado en la parte delantera”, recordó el cordobés en una entrevista con DAZN. “En un momento del vuelo se me acercó para hablar de fútbol y muchas cosas más, hablamos de nuestra vida en general y en un momento le dije ‘prácticamente te odiaba de chico’”.

A pesar de aquella revelación, el jugador surgido en Instituto contó que el cinco veces Balón de Oro se lo tomó con gracia, y valoró el tiempo que compartieron en Turín: “Nos reíamos de esto y siempre hemos tenido una buena relación entre nosotros, un buen diálogo. Fueron tres buenos años con Cristiano, el equipo era muy fuerte y él nos dio algo más”, valoró la Joya, que ganó dos Serie A y una Coppa Italia en el período en que coincidió con él.

Dybala estuvo lejos de ser el único en tomar fuerte posición por uno o el otro. Los estándares que alcanzaron Messi y Ronaldo en su mejor momento, a principios de la década pasada, siguen resultando casi inalcanzables para cualquier otro jugador tanto en números fríos como en lo que eran capaces de hacer en el campo de juego, y los partidos que los enfrentaron, ya sea en la Liga española, la Copa del Rey o la Champions League, han dejado momentos e imágenes inolvidables. Sin embargo, lo que rodeó a la rivalidad tendió en ocasiones a ser bastante tóxico, que varió entre el debate “ideológico” por las características contrapuestas de los jugadores, como la narrativa del talento innato contra el trabajo constante, a los tribalismos asociados a los clubes o países que representaron.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo representando a Barcelona y Real Madrid en el Clásico, durante el período de dominación de los dos jugadores, y los dos clubes, en el fútbol mundial

Cristiano Ronaldo no fue el único portugués del que habló Dybala en aquella charla; también ahondó sobre su relación con su actual entrenador en Roma, José Mourinho. El cordobés rememoró el momento en que lo convenció de arribar a la capital italiana y destacó los rasgos que más reconoce de él: “Antes de llegar acá, a Roma, hablamos dos veces, me llamó cuando aún estaba en Turín. Es muy bueno cuando habla y cuando quiere meterse dentro de alguien. Sentí un sentimiento especial con él, es difícil en el mundo del fútbol encontrar a alguien que te diga las cosas de una manera sincera. Tengo una relación directa y sincera con él, hablamos mucho”, señaló, y luego añadió sobre su habilidad como técnico: “Queremos lo mejor para la gente, hizo historia en el fútbol. Es muy sincero, es bueno preparando partidos. Casi todo lo que te dice en el campo sucede. Entiende muy bien el fútbol, como demuestra el hecho de que ha ganado en casi todos los equipos que ha dirigido”.

Además, al igual que con el actual delantero de Al-Nassr, Dybala también recordó una experiencia previa que había vivido con Mourinho cuando se enfrentaron en la Champions en 2018, cuando su actual DT dirigía a Manchester United: “Habíamos discutido. Fui a decirle que no tenía necesidad de hacer ese gesto”, aclaró sobre el momento en que “Mou” le recordó a la hinchada de Juventus que ganó el Triplete con Inter, pero luego agregó que ambos lo revivieron al reunirse en Roma, y no hay resquemores: “Lo primero que me dijo cuando me llamó fue si recordaba ese momento, nunca me había pasado que un entrenador de otro equipo hiciera algo así durante un partido. Pero ese episodio se quedó en el campo”.

El momento en que Dybala le recriminó a Mourinho un gesto provocador contra la hinchada de Juventus, cuatro años antes de reunirse en Roma John Walton - EMPICS - PA Images

La Joya arribó a la capital italiana en julio del año pasado y está pasando por un muy buen presente, convirtiendo 16 goles en 34 partidos, pero las lesiones han interrumpido parte de ese envión en reiteradas ocasiones. La más reciente llegó el lunes, como consecuencia de una fuerte entrada de su compatriota José Luis Palomino en la caída contra Atalanta por 3-1, para la cual todavía no se conoce su diagnóstico.

La emoción por obtener el Mundial

El rol de Dybala en la Copa del Mundo que ganó con la selección argentina en Qatar fue más bien reducido, pero dejó dos momentos claves en la final. Fue su intervención en la última jugada del tiempo extra lo que evitó otra chance peligrosa de Kylian Mbappé, y también convirtió el tercer penal en la tanda para vencer a Francia en la definición de Lusail, ayudando a obtener la tercera estrella mundialista.

A su regreso al país en marzo, en los amistosos ante Panamá y Curazao que sirvieron como la excusa ideal para seguir festejando la hazaña, el delantero reconoció que no hizo consciente lo conseguido hasta tiempo después, cuando se acordó de su padre, fallecido en 2008 cuando tenía 15 años: “Hace poco estaba yéndome a dormir con Oriana y nos pusimos a hablar un poco. No había llorado, y fue la primera noche que lloré pensando en el Mundial y en mi viejo, que no había estado conmigo alzando la copa. Se me vinieron muchos recuerdos. Si alguien se merecía estar a mi lado levantando la copa ese día era mi viejo, por todo el esfuerzo que hizo desde chico, de haberme llevado a cada entrenamiento. Todos los días le agradezco por lo que me dio, debe estar muy feliz”, aseguró emocionado.

Paulo Dybala: "Hace poco estaba yéndome a dormir con Oriana, hablamos y fue la primera noche que lloré pensando en mi viejo, que no había estado conmigo alzando la Copa". pic.twitter.com/GeFCPCx79Q — TyC Sports (@TyCSports) March 24, 2023

