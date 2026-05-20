El VAR y las polémicas de Boca vs. Cruzeiro: el empate visitante, el gol anulado a Merentiel y la mano de Romero que enfureció a la Bombonera

En el inicio del segundo tiempo un cayó el baldazo de agua helada a la Bombonera, que hasta ese momento estaba conforme con el rendimiento que había Boca en la primera mitad del importante duelo ante Cruzeiro por la zona de grupos de la Copa Libertadores, en el que se imponía por el gol de Miguel Merentiel.

Sin embargo, a los nueve minutos llegó la igualdad mediante un remate del lateral Fágner, como culminación de una larga sucesión de pases visitantes en el campo boquense. Desde el banco xeneize reclamaron una mano en el tramo final de la acción, que el árbitro Jesús Valenzuela revisó en el VAR.

¡¡LO EMPATÓ CRUZEIRO!! Fagner sacó un tremendo latigazo de derecha y marcó el 1-1 del conjunto brasileño ante Boca.



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Luego de que Malcom Braida trabara con Kaiki, la pelota se levantó y permitió la continuidad del ataque del lateral izquierdo brasileño. Llegó al fondo y lanzó un centro raso al punto penal que terminó pasando de largo hasta la posición del otro lateral, que entre muchas distracciones boquenses apareció solo y sacó un bombazo directo al primer palo. Lo que parecía reanudación inmediata, no lo fue: desde el banco local reclamaron una mano en la primera acción, desde la cabina VAR convocaron al juez y la revisó: apenas un roce, casi imperceptible, no bastó para anularlo.

LA JUGADA QUE BOCA RECLAMÓ: el banco del Xeneize pidió que se anulé el gol de Cruzeiro por esta mano previa en la jugada. ¿Qué te parece?



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Pero no sería la única jugada por la que el venezolano sería convocado por el equipo arbitral. Porque antes de los 20 minutos, Leandro Paredes y Gerson fueron en busca de una pelota suelta en la puerta del área visitante, barriendo ambos, pero llegando primero el volante argentino. El brasileño estiró su pierna izquierda directamente sobre la rodilla derecha de su rival: en efecto, tras la revisión, fue expulsado de manera directa.

¡EXPULSADO GERSON EN CRUZEIRO POR ESTE PATADÓN A LEANDRO PAREDES!



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Habría un tercer llamado para Valenzuela cuando la Bombonera ya había entrado nuevamente en estado eufórico por el tanto in extremis de Merentiel que le daba a Boca el 2-1, a los 42 del segundo tiempo. Todos imaginaban que era por la segunda pelota que apareció en un costado y estuvo cerca de tomar contacto con la que estaba en juego, pero no: otra vez fue por una mano, en este caso de Milton Delgado a la hora de saltar en el área en busca de conectar un centro. El referí venezolano, tras varias repeticiones, se convenció de que era sancionable el contacto de la pelota con el puño izquierdo, más allá de la inexistente intención. Y de que las imágenes no lo hayan mostrado con claridad.

¡NO VALE EL GOL DE BOCA POR ESTA MANO PREVIA!



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Como si no hubiera alcanzado con la cantidad de jugadas polémicas, hubo una más, cuando el reloj ya había superado los 56 minutos (debían llegar a los 57); ocurrió cuando tras un centro de Lautaro Blanco y un rebote, la pelota dio en la mano del argentino Lucas Romero, capitán de Cruzeiro: todos los jugadores de Boca reclamaron instintivamente cuando terminó la jugada con un remate alto de Aranda. Como mínimo, la acción ameritaba que Valenzuela fuera hasta la cabina del VAR a ver con sus ojos lo que había ocurrido, pero luego de escuchar lo que le decían desde el VAR, el árbitro decidió terminar el partido.

Boca terminó enfurecido con el árbitro y se lo hizo saber cuando éste decretó el final del encuentro. Valenzuela terminó rodeado por los jugadores xeneizes y por el entrenador Claudio Úbeda, que tuvieron a Paredes a la cabeza del furioso reclamo: “¿Qué mano natural? ¡Me estás pelotudeando! ¿Qué decís? ¡Tenés que ir a verla vos! ¿Cómo sabés? ¡Me estás boludeando, dejate de joder!“, se indignó el capitán, que amagó a irse y volvió para terminar su descargo: ”¡Es una vergüenza lo que hiciste!“, le gritó tres veces. Cuando el árbitro le puso la mano en el hombro, el 5 se la sacó inmediatamente.

Sobró la calentura y las voces públicas de los protagonistas lo hicieron saber. “Es muy injusto, cómo lo termina rápido sin siquiera revisarla. En la jugada de Delgado, el de ellos va a disputar con la cabeza y él se recoge para no lastimarlo. Dice que está en una posición antinatural y en la última no se toma el tiempo de ir a revisarla. Pareciera que para nosotros siempre es en contra, tenemos esa sensación y la verdad que duele”, declaró Braida tras el empate.

"TENÉS QUE IR A VERLA... ES UNA VERGÜENZA LO QUE HICISTE". El enojo del Leandro Paredes con el árbitro Valenzuela por la última mano polémica en el final del partido ante Cruzeiro.



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Una igualdad que, además de polémica, terminó siendo amarga para Boca, que lo deja arrinconado, aunque no eliminado: deberá ganarle a Universidad Católica, también en la Bombonera, la semana que viene.