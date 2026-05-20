Rating: cuánto midió el partido Boca Juniors versus Cruzeiro por la Copa Libertadores

La televisión abierta goza por estos días un de veranito en materia de rating. Se sabe que las pocas transmisiones que mueven la aguja son las deportivas y los eventos especiales. Este lunes, la entrega 54º de los premios Martín Fierro en la pantalla de Telefe fue lo más visto del día con un promedio de 16,3 puntos, en la primera parte, y 12,3, en la segunda con un pico de 17,5, números poco habituales para la pantalla chica. Y este martes, el partido de Boca Juniors vs Cruzeiro por la Copa Libertadores subió nuevamente los números de la noche..

El prime time arrancó con la previa del encuentro pasadas las 21.10 con el piso de 8,2 puntos que le dejó Triángulo amoroso, la ficción vertical que protagonizan Wanda Nara y Maxi López. Boca llegó a la cancha en el tercer lugar de la tabla de posiciones de su zona. Tras la prematura eliminación en los octavos de final del Torneo Apertura a manos de Huracán, tenía la necesidad imperiosa de terminar el primer semestre con la clasificación a los playoffs del certamen continental. Con los relatos y comentarios de Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt y Nicolás Haase en el campo de juego, la pelota empezó a rodar a las 21.30 con 13,2 puntos de rating liderando la franja. Los Xeneizes convirtieron el primer gol de la mano de Miguel Merentiel y le ganaba 1-0 a Cruzeiro en La Bombonera después de una primera mitad en la que mostró una de sus mejores versiones del equipo, el pico del primer tiempo fue de 16,7.

Desde ya que el resto del prime time se vio algo afectado por el partido que también se transmitió por Fox Sports, en el cable. En Es mi sueño se lució Ornella Corei, conquistó a los cuatro jurados que la compararon con Christina Aguilera, con el debut de Natalie Pérez, en reemplazo de Jimena Barón y logró el verde perfecto. Más de 200 participantes de todo el país se presentaron en la primera etapa del certamen ante Abel Pintos, Barón, La Mona Jiménez y Joaquín Levinton, que los evaluaron según sus actuaciones. En este segundo tramo tienen que seguir votando, por lo que aquellos participantes que consigan los positivos suficientes accederán al “Palco del Ópera”. En esa instancia, el talent show de eltrece marcaba 7,3. Por su parte, LAM se ubicó tercero con un pico de 3,2 puntos, y Bendita llegó a los 2,3, con todas las repercusiones de la fiesta de los premios Martín Fierro.

Por su parte, BTV con el resumen del día llegó a los 2,4 con informes sobre el Martín Fierro y Bienvenidos a ganar a los 2,2 puntos. Pasadas las 22.30 comenzó Otro día perdido de la mano de Mario Pergolini. El ciclo que conduce Guido Kaczka obtuvo una marca máxima de 7,8 puntos y le dio pie al comienzo del late show de eltrece que tuvo de invitados a los cantantes Nicolás Sattler y Facundo “Chino” Herrera del grupo Q’ Lokura. Los artistas recorrieron su carrera y hablaron de los inicios. La marca máxima del ciclo fue de 4,9.

A las 23 arrancó Código Doman en El Nueve que se mantuvo en los 0,8 puntos, cuarto en la franja. Fabián Doman se sumó a la tira periodística de unitarios que lanzó el canal que comanda Diego Toni. El periodista estuvo acompañado por Melisa Molina y Leandro Renou. Del otro lado, en Polémica en el bar, se hicieron eco de las polémicas de dejaron los premios más importantes de la televisión y llegaron al punto de rating.

El segundo tiempo del partido arrancó con 16 puntos liderando la franja. Cruzeiro llegó al 1-1 después de una larga secuencia de pases en la puerta del área de Boca. Kaiki desbordó por la izquierda y tiró un centro atrás que cruzó toda el área hasta encontrar a Fágner, que sacó un remate potente al primer palo. El rating del encuentro trepó a los 17 puntos. A los 43 minutos Boca convirtió el segundo gol. Después de un centro de Lautaro Blanco y un mal despeje de la defensa brasileña, Miguel Merentiel tomó la pelota dentro del área y definió colocado al palo izquierdo de Otávio para el 2-1. Pero el VAR decidió anularlo y la Bombonera estalló de bronca.

El encuentro terminó 1 a 1 y los Xeneizes quedaron muy complicados en el Grupo D de la Copa Libertadores. La marca máxima de la noche fue de 17,9 puntos.