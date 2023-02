Boca, enojos por la clausura, pasacalles y el tema de fondo: la Bombonera queda chica

escuchar

Boca debió ceder una de esas tribunas de la Bombonera que la hacen latir en cada encuentro de local ante Central Córdoba, en el empate 0-0 de este domingo. En la tercera bandeja Sur, aquella antiguamente repleta de hinchas visitantes (cuando se jugaba con hinchas visitantes), predominó el azul pintura ante la prohibición de que esté poblada con 4.600 socios que habían sido asignados para esa tribuna en el marco del filtro que exigió el Ministerio de Seguridad de CABA: haber presenciado 12 encuentros de los últimos 15. Sin embargo, los ingresos a esa tribuna fueron cerrados el sábado y expusieron la indicación de “clausurado”.

Los videos virales tras el debut ante Atlético Tucumán, con avalancha de personas sobre el borde de una de las populares o el del hincha que pasó de una grada a la otra mientras sufría los pinchazos del alambrado de púas, le bastaron a la fiscal Celsa Ramírez para concluir que el estadio estuvo excedido de público, según relató públicamente. Y el Juzgado Penal, Contravencional y Faltas N°1 le cumplió el pedido preventivo.

Estadio de Boca Juniors Mauro Alfieri

¿Por qué sólo ese sector específicamente? Según explicó la propia mujer, especialista en Eventos Masivos, todavía están latentes las imágenes que captaron a mitad del año pasado los hinchas de Corinthians en la que se observó una importante grieta en una de las partes. La directiva xeneize, evidentemente, lo sabe muy bien: a mediados de enero colocó un sistema que incluyó varias piletas pelopinchos. “Se burlaron hace 15 días, pero hicimos pruebas: contenían litros (kilos) de agua con las que se producía un peso y movimiento similar al de la gente que suele ir ahí”, le explicaron a este diario tras la medida. “Quiere decir que se hicieron pruebas de estructura, se presentaron y fueron firmadas por ingenieros y arquitectos aprobando la utilización. No lo firmamos nosotros mismos...”, agregaron incrédulos.

Y es que el clima interno es unánime: “Estamos muy calientes todos. Esto lo podían hacer el lunes pasado. Si la cancha estuvo reventada de gente, que es verdad, ¿de qué peligro de derrumbe hablan? Si nos exigieron un filtro. Es decir, menos gente”.

Lo mejor del partido ante Central Córdoba

Aunque Jorge Amor Ameal, que habló en Radio 10 este sábado apenas conocida la sanción, no quiso acusar a nadie puntual “porque no tengo pruebas, sino iría a la Justicia”, sus cercanos tienen bien fija la mira fuera de micrófonos: “Angelici, Macri y compañía ya quieren sabotearnos. Está claro que tiene que ver con lo electoral (hay comicios el próximo diciembre). Esto se va a profundizar con el tiempo. Lo que nos juega a favor es que la gente sabe muy bien quiénes están detrás de esto”, finalizan las fuentes.

De todas maneras, el presidente dejó fluir que lleva un pensamiento similar: “En estos años no ha pasado nada. Acá hay algo raro, alguien metió la mano para hacer esto. Nos pudieron dar tiempo para defendernos, pero la clausura llegó un sábado. Hay mala intención”.

Tercer bandeja de boca clausurada Mauro Alfieri

Que haya problemas con el limite de la gente, las aparentes fallas en la tribuna que señala la fiscal, la necesidad de un filtro que dejó afuera a miles de personas y los cientos de miles de socios que contabiliza el club, reflotaron un tema que ha llegado a ponerse a la altura de la obtención de la séptima Copa Libertadores, anhelo desde hace 16 años: qué debe hacerse con la Bombonera. El problema de fondo es la cantidad de hinchas que pueden ingresar en la Bombonera, ya que el club cuenta con más de 300.000 socios (entre activos y adherentes) y al estadio solo pueden ingresar 57.800. Tres opciones se manejaron en los últimos años: Bombonera 360 (ítem de campaña del presente gobierno); Proyecto Esloveno Plus o un estadio nuevo, como ha priorizado Daniel Angelici. Pero...

Sin avances reales en ninguna, ya fuere por los impedimentos de siempre o porque ninguna idea termina de reunir el cien por ciento de adhesión, lo que más vale hace años es la opinión de los socios que suelen tener la prioridad de estar en cada domingo. Porque hay algo cierto: las encuestas varían en sus resultados (por supuesto, nunca contienen la totalidad de asociados e hinchas) debido a que votantes del interior y exterior, a los que les cuesta conseguir un lugar, van por una elección diferente al que pisa la Bombonera con frecuencia.

Pasacalles en el barrio de La Boca. Matías Daniele - twitter.com/bocagoles

Radio La Red, en las últimas horas, encaró una en la que 9 de 10 votantes optaban por un nuevo estadio. En los minutos previos al encuentro con Central Córdoba, LA NACION eligió a 12 personas de las que se disponían a ingresar al estadio, obteniendo una ecuación totalmente contraria: apenas uno estuvo firme en apoyar el estadio nuevo. “La capacidad del estadio está sobrepasada por la cantidad de socios que hay: son muchos años con proyectos de ampliación, nos dimos cuenta de que no funcionarán”. Un dato no menor, todos los que no quieren mudarse de la Bombonera son los que tenían el ticket en la mano.

Otro sostuvo que “si no se puede ampliar, habrá que aceptar otro estadio”. Y uno de ellos acepta la construcción como última opción, siempre que sea en el barrio. Eso sí, los 12 coincidieron en que la clausura se debió a un tema político de la oposición y les molestó mucho la orden sobre la hora.

“Yo no sé qué propuesta prefiero. Sí quiero que compren una casa”, lanzó uno, inconforme con dirigentes de antes y ahora. A propósito, en marzo Boca presentará en la Legislatura Porteña un proyecto para la rezonificación de las dos medias manzanas necesarias y, de ser aprobada, ahí sí pasar a comprar. Pero ese fue un proyecto, justamente, que nunca logró realizarse independientemente de los colores políticos que presidían el club.

Mientras, desde Proyecto Esloveno Plus aseguran tener el aval vecinal (incluso de los comerciantes, los más complejos) y dicen ser la opción más viable.

Escena del partido que disputan Boca Juniors y Central Córdoba Mauro Alfieri - LA NACIÓN

“Por qué será que son las leyes para Boca y nada más”, cantó la parcialidad xeneize en el 0-0 con los santiagueños. Y hubo pasacalles en los alrededores de la Bombonera: “No le hacen mal a esta dirigencia, le hacen mal al socio” y “Le hicieron mal al club desde adentro, ahora desde afuera”.

Eso por la suspensión de la tribuna superior sur, pero el problema de fondo es otro y tiene relación directa entre la cantidad de socios y los que pueden ingresar a la Bombonera. En Boca sobra la bronca y el punto es claro: encima, el año político se puso en marcha.