Guillermo Pol Fernández no continuará su carrera en Boca. El volante decidió no renovar su contrato y el club, que ya tenía todo arreglado con Cruz Azul para hacer uso de la opción de compra, anunció que desiste de esa operación.

Ante este anuncio se da otra situación que involucra a Iván Marcone. Ocurre que, cuando el exvolante de Lanús emigró a préstamo, y con opción de compra al Elche, el acuerdo fue que los 5 millones de euros que pagara el club español por el exLanús irían al club mexicano, como pago por el pase definitivo de Fernández. En este nuevo escenario, ese dinero ingresará a fin de año a las arcas de Brandsen 805.

De acuerdo al comunicado oficial del club respecto de Pol Fernández, "en los últimos días el jugador comunicó que no quería continuar en la institución. Ante la voluntad expresada por el jugador, Boca no hará un esfuerzo de compra tan grande, por lo que ha tomado la decisión de no hacer uso de la opción vigente". Y agrega: "Aclarado esto, Boca le desea a Guillermo Fernández muchos éxitos en su etapa futura y le agradece su aporte profesional durante este 2020".

Según pudo averiguar LA NACION, el futuro del exvolante de Godoy Cruz estaría en Celta de Vigo, que acaba de incorporar a Eduardo Coudet como entrenador. Jugador y DT ya coincidieron en Racing.

La situación es cuanto menos extraña. Porque hasta hace unos días el futbolista era uno de los titulares del equipo que conduce Miguel Ángel Russo y la institución ya tenía "todos los números cerrados" para adquirirlo de forma definitiva.

En este contexto, si el técnico así lo dispusiera, podrá utilizar a Fernández hasta el 31 de diciembre, fecha en la cual vence su préstamo. Pero será una situación incómoda e incluso arriesgada. Si el jugador se lesiona en este último mes de vínculo, será Boca el que deba hacerse responsable de los gastos de recuperación.

"Todos saben mi cariño hacia Román desde muy chico. Él se interesó mucho en mí, eso fue fundamental en mi decisión. Con mi familia estamos convencidos de que este es un paso importante. Intentaré devolver esa confianza dentro de la cancha. Las sensaciones son inexplicables, vuelvo al lugar donde crecí y me formaron, espero estar a la altura", dijo el santafesino, de 29 años, cuando firmó su contrato hace 11 meses.

Con 15 presencias en los 16 partidos oficiales del año, Pol Fernández decidió no seguir en Boca.

