Boca: Gago no convocó a Carlos Palacios para el partido ante Newell’s por su falta a una práctica

La dirigencia de Boca había hecho saber extraoficialmente que no tendría castigo el chileno Carlos Palacios luego de su ausencia a un entrenamiento esta semana, pero el entrenador Fernando Gago no lo incluyó en la lista de convocados para el partido de este domingo con Newell’s. Así, el delantero quedó al margen de los 23 futbolistas citados para el viaje a Rosario, donde el conjunto xeneize tuvo un gran recibimiento y jugará por la fecha 11 del grupo A del Torneo Apertura.

Palacios no se presentó el lunes por la tarde a la práctica del equipo, después de pasar dos días de licencia en su país y perder el vuelo desde Santiago a Buenos Aires. De ese modo, su falta lo condicionó para ser parte del plantel en la reanudación del certamen este fin de semana, luego de una pausa a causa de la doble jornada de partidos que tuvieron los seleccionados. “Hay normas de convivencia y Palacios no las respetó. El técnico decidió no tenerlo en cuenta”, dijo una fuente de la directiva del club a la agencia Reuters.

El chileno, habitualmente titular y una de las piezas sólidas del esquema de Gago, llegó en enero desde Colo Colo y se afianzó con su juego, al punto de que acumula 11 partidos disputados y marcó un gol. Sin embargo, eso no lo blindó para eludir una sanción deportiva del DT ante su ausencia en el regreso a los entrenamientos.

Las explicaciones que dio para intentar justificar lo ocurrido “fueron inconsistentes” para el cuerpo técnico. La decisión tiene un antecedente parecido: ya ocurrió con Cavani en noviembre, cuando el uruguayo llegó tarde a la charla técnica previa al partido contra Unión y fue relegado al banco de suplentes.

La puntualidad es clave para Gago y su cuerpo técnico y la falta a un entrenamiento es vista como un hecho grave, especialmente después de dos días que los jugadores tuvieron libres. Y da igual el apellido del que cometa esa indisciplina.

Como sucedió con Edinson Cavani, que llegó tarde a una charla técnica y fue relegado al banco frente a Unión, Carlos Palacios tuvo una sanción del DT por faltar a un entrenamiento y no estará en Rosario, ante Newell's. ALEJANDRO PAGNI - AFP

Lo que el DT no brindó es la formación y en ese sentido hay referencias de lo que fueron las últimas prácticas, pero varios jugadores estuvieron con sus selecciones (Lucas Blondel y Luis Advíncula, los dos laterales derechos de referencia) y algunos avanzaron en la recuperación de lesiones o molestias. Entonces, el equipo titular tiene interrogantes.

Gago recibió una muy buena noticia en este cese del juego por las eliminatorias y fue que el español Ander Herrera aprovechó el receso para recuperarse de su molestia muscular y todo indica que podría volver a la titularidad ante Newell’s. El vasco venía de jugar cuatro partidos seguidos desde su regreso ante Alianza Lima en la Bombonera y ahora buscará afirmarse en lo físico, aprovechando una mayor distancia entre partido y partido. De hecho, en su último partido ante Central Córdoba demostró un gran rendimiento. En Santiago fue la figura de la cancha, líder del equipo desde el arranque y autor de una asistencia perfecta a Milton Giménez para el 1-0.

¡Falta poco para volver a vernos! 🔛👊 pic.twitter.com/edtFu2GBxJ — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) March 28, 2025

Ante este escenario, la probable formación xeneize para visitar a Newell’s sería la siguiente: Agustín Marchesín; Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Ander Herrera, Tomás Belmonte; Kevin Zenón; Edinson Cavani y Milton Giménez.

LA NACION