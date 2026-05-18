Boca Juniors - Cruzeiro: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

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Boca Juniors y Cruzeiro se enfrentan este martes desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Alberto José Armando (La Bombonera), en uno de los partidos del grupo D de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Boca Juniors viene de perder ante Barcelona de Guayaquil por 1-0 mientras que Cruzeiro llega de empatar ante Universidad Católica por 0-0.
El grupo D de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .
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