Boca Juniors - Cruzeiro: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Boca Juniors y Cruzeiro se enfrentan este martes desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Alberto José Armando (La Bombonera), en uno de los partidos del grupo D de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Boca Juniors viene de perder ante Barcelona de Guayaquil por 1-0 mientras que Cruzeiro llega de empatar ante Universidad Católica por 0-0.

Todo lo que hay que saber

Boca Juniors vs. Cruzeiro

Hora: 21.30h

Partido correspondiente a la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Boca Juniors y Cruzeiro en la tabla de posiciones

El grupo D de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .