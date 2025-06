Boca Juniors vs. Auckland City: resumen, goles y resultado del partido del Mundial de Clubes

Boca Juniors y Auckland City le bajaron el telón al Grupo C del Mundial de Clubes 2025 y se despidieron de la competencia con sabor dispar. Tras igualar 1 a 1, el xeneize sufrió la desilusión de no haber podido avanzar a los octavos de final, pese a que en la previa tenía por delante un panorama complejo (necesitaba golear por lo menos 6 a 0 y esperar que Benfica de Portugal no pudiera con Bayern Múnich, algo que finalmente no sucedió), mientras que los oceánicos se fueron con la sonrisa de haber marcado su único gol en el torneo y además, haberle sacado un punto al xeneize.

Los oceánicos, el peor equipo del certamen, conformado por jugadores amateurs, ya conocían su suerte tras haber caído por 10 a 0 y 6 a 0 en las dos primeras fechas. En simultáneo a este partido se jugó Benfica vs. Bayern Múnich, que terminó en victoria de 1 a 0 de las Águilas, lo que también les valió ganar la zona y dejar al conjunto teutón, que lideraba, en el segundo lugar.

El encuentro de Boca vs. Aukland City se disputó en el Geodis Park de Nashville y lo arbitró el sueco Glenn Nyberg. Apenas comenzado el segundo tiempo fue demorado por amenaza de tormenta eléctrica, razón que obligó al xeneize a jugar lo que faltaba, ya con la amargura de saberse eliminado: cuando saltó al campo de juego para la reanudación, Benfica ya había ganado.

El resumen del partido

Como se suponía en la previa, por la diferencia de nivel entre ambos equipos y la necesidad de Boca de marcar muchos goles, el elenco argentino se adueñó de la pelota e intentó quebrar la defensa de Auckland City que se plantó bien cerca de Nathan Garrow. Pero fueron los oceánicos los que apenas empezado el encuentro tuvieron la primera chance para anotar con un remate desde afuera del área que Agustín Marchesín detuvo con rebote.

Superado el susto, el conjunto de Miguel Ángel Russo, con todos sus hombres en ataque, buscó la ventaja con centros al área y algún que otro disparo desde afuera. Tuvo lentitud para mover la pelota y ningún jugador fue ávido de pisar el área con el balón en sus pies para romper las líneas del rival. Para colmo, desde el estadio Bank of América de Charlotte llegaron malas noticias porque Benfica se adelantó en el marcador ante Bayern Múnich 1 a 0 con gol de Andreas Schjelderup.

Lautaro Di Lollo cabeceó y forzó el primer tanto de Boca, luego de que la pelota dio en el palo y en el arquero de Auckland City y entró RICHARD PELHAM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Recién a los 25′, en el enésimo tiro de esquina, el xeneize encontró el tanto con mucha fortuna. Lautaro Di Lollo cabeceó, la pelota dio en el palo, le rebotó en el cuerpo al arquero Nathan Garrow y se metió. Antes de que termine el primer tiempo, un remate de media distancia de Carlos Palacios casi tiene el mismo destino, pero el balón, tras impactar en el ángulo izquierdo del arco, le rebotó al arquero y salió.

Boca chocó varias veces contra Garrow, pero también contra su falta de ideas y voracidad para ir a buscar más festejos -para entonces, necesitaba convertir seis goles más y que el conjunto bávaro revierta el 1 a 0 en la otra cancha-. Miguel Merentiel estrelló un cabezazo en el travesaño en la última ocasión de peligro antes del descanso, al que su equipo se fue con sabor a poco.

Edinson Cavani volvió a ser titular en Boca y compartió la ofensiva con Miguel Merentiel ALEX GRIMM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La ilusión de Boca se terminó de desmoronar cuando empezó el complemento. Tras un cabezazo de Cavani que capturó Garrow, el conjunto neozelandés forzó un córner y Christian Gray, tras ganarle en el forcejeo a Rodrigo Battaglia, acomodó la pelota contra el palo izquierdo de Marchesín y marcó el primer tanto para los suyos en el certamen. El equipo argentino ni siquiera llegó a asimilar el golpe que el partido se frenó por cuestiones climáticas.

El xeneize volvió a la cancha poco después de que se consumó la victoria de Benfica 1 a 0 y, en consiguiente, su eliminación del torneo. Russo sacó a Cavani y a Alan Velasco y envió al campo de juego a Milton Giménez y Malcom Braida. Merentiel le devolvió la ventaja a los suyos, pero el árbitro anuló el gol a instancias del VAR porque Kevin Zenón se llevó la pelota con el brazo antes de lanzar el centro.

Los argentinos intentaron evitar el papelón por todas las vías. Arrinconaron a su rival contra el arco de Garrow, pero este poco a poco se convirtió en figura y le dio a su equipo un histórico empate en su despedida del campeonato. De hecho, los oceánico celebraron con euforia el resultado ante la mirada de atónita de los jugadores argentinos que se fueron del campeonato con una pálida imagen, lejos de lo que construyeron en los partidos vs. los clubes europeos.

Resultados y tabla de posiciones del Grupo C del Mundial de Clubes 2025

Fecha 1

Bayern Múnich 10-0 Auckland City.

Boca Juniors 2-2 Benfica.

Fecha 2

Benfica 6-0 Auckland City.

Bayern Múnich 2-1 Boca Juniors.

Fecha 3

Auckland City vs. Boca Juniors.

Benfica 1-0 Bayern Múnich.

Benfica enfrentará en los octavos de final al segundo de la zona D, que será Chelsea o Esperance de Túnez -se enfrentan este martes a las 22 (hora argentina) para dirmir la clasificación-. Bayern Múnich, en tanto, chocará contra el líder del mismo grupo que fue Flamengo de Brasil. El Mengao, más allá del resultado que obtenga frente Los Angeles FC en su último juego de la primera etapa, terminará en lo más alto.

En un hipotético caso en que los portugueses y alemanes avancen a los cuartos de final, sus rivales serán equipos que se clasificaron desde los grupos A (Inter Miami de Estados Unidos o Palmeiras de Brasil) y B (PSG de Francia o Botafogo de Brasil).