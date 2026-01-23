Boca Juniors vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Boca y Deportivo Riestra se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo A del Torneo Apertura 2026. Será la presentación oficial de ambos equipos en este año. El encuentro está programado para las 18.30 (horario argentino) en la Bombonera, con arbitraje de Sebastián Zunino y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.

Tras no conseguir títulos en 2025, el xeneize pretende iniciar esta temporada con los tres puntos en el bolsillo mientras pule detalles de funcionamiento de cara a lo que se viene, ya que volverá a jugar la Copa Libertadores tras dos años de ausencia. El Malevo, por su parte, afrontará el ciclo más importante de su historia ya que gracias a lo hecho el año pasado (terminó sexto en la Tabla Anual, que tiene en cuenta lo hecho en el Apertura y el Clausura) logró clasificarse a un certamen internacional por primera vez: jugará la Copa Sudamericana.

La única vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 27 de octubre de 2024, en el marco de la fecha 19 de la Liga Profesional: empataron 1 a 1 en la Bombonera por los goles de Edinson Cavani -B- y Braian Sánchez -DR-.

Boca vs. Deportivo Riestra: todo lo que hay que saber

Fecha 1 del Grupo A del Torneo Apertura 2026.

Día : Domingo 25 de enero.

: Domingo 25 de enero. Hora : 18.30.

: 18.30. Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro: Sebastián Zunino.

Boca vs. Deportivo Riestra: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 18.30 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.57 contra los 6.83 que se repagan por un hipotético triunfo de Deportivo Riestra. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.76.