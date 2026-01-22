LA NACION

Primera fecha del Torneo Apertura 2026: así se juega la jornada que abre el campeonato

Los 15 partidos de los grupos A y B se disputan desde este jueves 22 hasta el domingo 25 y se transmiten por ESPN Premium y TNT Sports

Ángel Di María es una de las grandes estrellas que tiene el Torneo Apertura 2026
Marcelo Manera

El Torneo Apertura 2026 comienza este jueves con la primera de las 16 fechas que tiene la etapa regular para los dos grupos, A y B, en que se dividieron los 30 equipos participantes. Todos los encuentros del campeonato se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto de cada partido con información y estadísticas actualizadas al instante.

La jornada inaugural inicia con Aldosivi vs. Defensa y Justicia en Mar del Plata, que es el primer juego de los 240 previstos. Los más atractivos del viernes son San Lorenzo vs. Lanús e Independiente vs. Estudiantes de La Plata mientras que el sábado se destaca la visita de River a Barracas Central y el encuentro entre Rosario Central y Belgrano de Córdoba en el Gigante de Arroyito.

Por último, el domingo Boca recibirá en la Bombonera a Deportivo Riestra y el cronograma lo cerrarán Tigre vs. Estudiantes de Río Cuarto, uno de los dos equipos ascendidos junto a Gimnasia de Mendoza -visita a Central Córdoba de Santiago del Estero- en Victoria y Argentinos Juniors vs. Sarmiento de Junín.

Cronograma de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Jueves 22 de enero

17: Aldosivi vs. Defensa y Justicia (Interzonal) - TNT Sports

  • Árbitro: Daniel E. Zamora.
  • Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri.
  • Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti.
  • Cuarto árbitro: Sebastián Bresba.
  • VAR: Fabrizio Llobet.
  • AVAR: Mauro Ramos Errasti .

20: Unión vs. Platense (Zona A) - ESPN Premium

  • Árbitro: Pablo Echavarría.
  • Árbitro asistente 1: Iván Núñez.
  • Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda.
  • Cuarto árbitro: Álvaro Carranza.
  • VAR: Lucas Novelli.
  • AVAR: Julio Fernández.

20: Banfield vs. Huracán (Zona B) - TNT Sports

  • Árbitro: Bruno Amiconi.
  • Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra.
  • Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari.
  • Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira.
  • VAR: Silvio Trucco.
  • AVAR: Diego Martín.

22.15: Central Córdoba vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - ESPN Premium

  • Árbitro: Hernán Mastrángelo.
  • Árbitro asistente 1: Gabriel Chade.
  • Árbitro asistente 2: Uriel García Leri.
  • Cuarto árbitro: Federico Benítez.
  • VAR: Fernando Echenique.
  • AVAR: Laura Fortunato.

22.15: Instituto vs. Vélez (Zona A) - TNT Sports

  • Árbitro: Andrés Merlos.
  • Árbitro asistente 1: Damián Espinoza.
  • Árbitro asistente 2: Joaquín Badano.
  • Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez.
  • VAR: José Carreras.
  • AVAR: Javier Uziga.
Vélez inicia su participación en el Apertura 2026 este jueves frente a Instituto en Córdoba
@machucaimanol

Viernes 23 de enero

19: San Lorenzo vs. Lanús (Zona A) - TNT Sports

  • Árbitro: Pablo Dóvalo.
  • Árbitro asistente 1: Pablo González.
  • Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli.
  • Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses.
  • VAR: Diego Ceballos.
  • AVAR: Lucas Germanotta.

20: Independiente vs. Estudiantes (Zona A) - ESPN Premium

  • Árbitro: Nazareno Arasa.
  • Árbitro asistente 1: Diego Bonfá.
  • Árbitro asistente 2 Federico Cano.
  • Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni.
  • VAR: Salomé Di Iorio.
  • AVAR: Juan Pafundi.

22.15: Talleres – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

  • Árbitro: Luis Lobo Medina.
  • Árbitro asistente 1: Miguel Savorani.
  • Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo.
  • Cuarto árbitro: Mauricio Martín.
  • VAR: Germán Delfino.
  • AVAR: Diego Verlotta.

22.15: Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán (Zona B) - TNT Sports

  • Árbitro: Bryan Ferreyra.
  • Árbitro asistente 1: José Castelli.
  • Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti.
  • Cuarto árbitro: Lucas Cavallero.
  • VAR: Gastón Monsón Brizuela.
  • AVAR: Marcos Horticolou.
Independiente Rivadavia recibe a Atlético Tucumán en la primera fecha del Torneo Apertura 2026
Copa Argentina

Sábado 24 de enero

17: Barracas Central vs. River (Zona B) - ESPN Premium

  • Árbitro: Nicolás Ramírez.
  • Árbitro asistente 1: Juan Mamani.
  • Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba.
  • Cuarto árbitro: Julián Jerez.
  • VAR: Hector Paletta.
  • AVAR: Jorge Broggi.

19.30: Gimnasia de La Plata vs. Racing (Zona B) - TNT Sports

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
  • Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo.
  • Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida.
  • Cuarto árbitro: Guido Mascheroni.
  • VAR: Adrián Franklin.
  • AVAR: Nelson Sosa.

22: Rosario Central vs. Belgrano (Zona B) - ESPN Premium

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez.
  • Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez.
  • Árbitro asistente 2: Agustín Méndez.
  • Cuarto árbitro: Joaquín Gil.
  • VAR: Jorge Baliño.
  • AVAR: Javier Mihura.
River visita a Barracas Central en su primer partido del Apertura 2026
X @RiverPlate

Domingo 25 de enero

18.30: Boca vs. Deportivo Riestra (Zona A) - TNT Sports

  • Árbitro: Sebastián Zunino.
  • Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti.
  • Árbitro asistente 2: Erik Grunmann.
  • Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo.
  • VAR: Ariel Penel.
  • AVAR: Javier Delbarba.

21: Tigre vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - TNT Sports

  • Árbitro: Felipe Viola.
  • Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina.
  • Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi.
  • Cuarto árbitro: Martin Desposito.
  • VAR: Yamil Possi.
  • AVAR: Sebastián Habib.

21: Argentinos Juniors vs. Sarmiento (Zona B) - ESPN Premium

  • Árbitro: Andrés Gariano.
  • Árbitro asistente 1: Hugo Páez.
  • Árbitro asistente 2: Gisella Trucco.
  • Cuarto árbitro: Nahuel Viñas.
  • VAR: Fernando Espinoza.
  • AVAR: Juan Pablo Loustau.
Argentinos Juniors cierra la primera como local de Sarmiento de Junín
Copa Argentina

En la primera etapa cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada grupo accederán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.

El campeón del Apertura accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura y los tres mejores de la Tabla Anual.

