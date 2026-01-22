Primera fecha del Torneo Apertura 2026: así se juega la jornada que abre el campeonato

Los 15 partidos de los grupos A y B se disputan desde este jueves 22 hasta el domingo 25 y se transmiten por ESPN Premium y TNT Sports
El Torneo Apertura 2026 comienza este jueves con la primera de las 16 fechas que tiene la etapa regular para los dos grupos, A y B, en que se dividieron los 30 equipos participantes. Todos los encuentros del campeonato se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto de cada partido con información y estadísticas actualizadas al instante.
La jornada inaugural inicia con Aldosivi vs. Defensa y Justicia en Mar del Plata, que es el primer juego de los 240 previstos. Los más atractivos del viernes son San Lorenzo vs. Lanús e Independiente vs. Estudiantes de La Plata mientras que el sábado se destaca la visita de River a Barracas Central y el encuentro entre Rosario Central y Belgrano de Córdoba en el Gigante de Arroyito.
Por último, el domingo Boca recibirá en la Bombonera a Deportivo Riestra y el cronograma lo cerrarán Tigre vs. Estudiantes de Río Cuarto, uno de los dos equipos ascendidos junto a Gimnasia de Mendoza -visita a Central Córdoba de Santiago del Estero- en Victoria y Argentinos Juniors vs. Sarmiento de Junín.
Cronograma de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026
Jueves 22 de enero
17: Aldosivi vs. Defensa y Justicia (Interzonal) - TNT Sports
- Árbitro: Daniel E. Zamora.
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri.
- Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti.
- Cuarto árbitro: Sebastián Bresba.
- VAR: Fabrizio Llobet.
- AVAR: Mauro Ramos Errasti .
20: Unión vs. Platense (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Pablo Echavarría.
- Árbitro asistente 1: Iván Núñez.
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda.
- Cuarto árbitro: Álvaro Carranza.
- VAR: Lucas Novelli.
- AVAR: Julio Fernández.
20: Banfield vs. Huracán (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Bruno Amiconi.
- Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra.
- Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari.
- Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira.
- VAR: Silvio Trucco.
- AVAR: Diego Martín.
22.15: Central Córdoba vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Hernán Mastrángelo.
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade.
- Árbitro asistente 2: Uriel García Leri.
- Cuarto árbitro: Federico Benítez.
- VAR: Fernando Echenique.
- AVAR: Laura Fortunato.
22.15: Instituto vs. Vélez (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Andrés Merlos.
- Árbitro asistente 1: Damián Espinoza.
- Árbitro asistente 2: Joaquín Badano.
- Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez.
- VAR: José Carreras.
- AVAR: Javier Uziga.
Viernes 23 de enero
19: San Lorenzo vs. Lanús (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Pablo Dóvalo.
- Árbitro asistente 1: Pablo González.
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli.
- Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses.
- VAR: Diego Ceballos.
- AVAR: Lucas Germanotta.
20: Independiente vs. Estudiantes (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfá.
- Árbitro asistente 2 Federico Cano.
- Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni.
- VAR: Salomé Di Iorio.
- AVAR: Juan Pafundi.
22.15: Talleres – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani.
- Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo.
- Cuarto árbitro: Mauricio Martín.
- VAR: Germán Delfino.
- AVAR: Diego Verlotta.
22.15: Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Bryan Ferreyra.
- Árbitro asistente 1: José Castelli.
- Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti.
- Cuarto árbitro: Lucas Cavallero.
- VAR: Gastón Monsón Brizuela.
- AVAR: Marcos Horticolou.
Sábado 24 de enero
17: Barracas Central vs. River (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani.
- Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba.
- Cuarto árbitro: Julián Jerez.
- VAR: Hector Paletta.
- AVAR: Jorge Broggi.
19.30: Gimnasia de La Plata vs. Racing (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo.
- Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida.
- Cuarto árbitro: Guido Mascheroni.
- VAR: Adrián Franklin.
- AVAR: Nelson Sosa.
22: Rosario Central vs. Belgrano (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez.
- Árbitro asistente 2: Agustín Méndez.
- Cuarto árbitro: Joaquín Gil.
- VAR: Jorge Baliño.
- AVAR: Javier Mihura.
Domingo 25 de enero
18.30: Boca vs. Deportivo Riestra (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti.
- Árbitro asistente 2: Erik Grunmann.
- Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo.
- VAR: Ariel Penel.
- AVAR: Javier Delbarba.
21: Tigre vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Felipe Viola.
- Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina.
- Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi.
- Cuarto árbitro: Martin Desposito.
- VAR: Yamil Possi.
- AVAR: Sebastián Habib.
21: Argentinos Juniors vs. Sarmiento (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Andrés Gariano.
- Árbitro asistente 1: Hugo Páez.
- Árbitro asistente 2: Gisella Trucco.
- Cuarto árbitro: Nahuel Viñas.
- VAR: Fernando Espinoza.
- AVAR: Juan Pablo Loustau.
En la primera etapa cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada grupo accederán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.
El campeón del Apertura accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura y los tres mejores de la Tabla Anual.
