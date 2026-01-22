Primera fecha del Torneo Apertura 2026: así se juega la jornada que abre el campeonato

El Torneo Apertura 2026 comienza este jueves con la primera de las 16 fechas que tiene la etapa regular para los dos grupos, A y B, en que se dividieron los 30 equipos participantes. Todos los encuentros del campeonato se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto de cada partido con información y estadísticas actualizadas al instante.

La jornada inaugural inicia con Aldosivi vs. Defensa y Justicia en Mar del Plata, que es el primer juego de los 240 previstos. Los más atractivos del viernes son San Lorenzo vs. Lanús e Independiente vs. Estudiantes de La Plata mientras que el sábado se destaca la visita de River a Barracas Central y el encuentro entre Rosario Central y Belgrano de Córdoba en el Gigante de Arroyito.

Por último, el domingo Boca recibirá en la Bombonera a Deportivo Riestra y el cronograma lo cerrarán Tigre vs. Estudiantes de Río Cuarto, uno de los dos equipos ascendidos junto a Gimnasia de Mendoza -visita a Central Córdoba de Santiago del Estero- en Victoria y Argentinos Juniors vs. Sarmiento de Junín.

Cronograma de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Jueves 22 de enero

17: Aldosivi vs. Defensa y Justicia (Interzonal) - TNT Sports

20: Unión vs. Platense (Zona A) - ESPN Premium

20: Banfield vs. Huracán (Zona B) - TNT Sports

22.15: Central Córdoba vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - ESPN Premium

22.15: Instituto vs. Vélez (Zona A) - TNT Sports

Vélez inicia su participación en el Apertura 2026 este jueves frente a Instituto en Córdoba @machucaimanol

Viernes 23 de enero

19: San Lorenzo vs. Lanús (Zona A) - TNT Sports

20: Independiente vs. Estudiantes (Zona A) - ESPN Premium

22.15: Talleres – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

22.15: Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán (Zona B) - TNT Sports

Independiente Rivadavia recibe a Atlético Tucumán en la primera fecha del Torneo Apertura 2026 Copa Argentina

Sábado 24 de enero

17: Barracas Central vs. River (Zona B) - ESPN Premium

19.30: Gimnasia de La Plata vs. Racing (Zona B) - TNT Sports

22: Rosario Central vs. Belgrano (Zona B) - ESPN Premium

River visita a Barracas Central en su primer partido del Apertura 2026 X @RiverPlate

Domingo 25 de enero

18.30: Boca vs. Deportivo Riestra (Zona A) - TNT Sports

21: Tigre vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - TNT Sports

21: Argentinos Juniors vs. Sarmiento (Zona B) - ESPN Premium

Argentinos Juniors cierra la primera como local de Sarmiento de Junín Copa Argentina

En la primera etapa cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada grupo accederán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.

El campeón del Apertura accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura y los tres mejores de la Tabla Anual.