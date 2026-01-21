Días, horarios, TV y árbitros: así se juega la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Se realizaron las designaciones de los jueces de la primera jornada; Sebastián Zunino dirigirá Boca vs. Deportivo Riestra y Nicolás Ramírez hará lo propio en Barracas Central vs. River
- 4 minutos de lectura'
La fecha 1 del Torneo Apertura 2026 se juega desde este jueves 22 hasta el domingo 25 de enero con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Nicolás Ramírez fue el elegido para impartir justicia en el encuentro entre Barracas Central y River, que se disputa el sábado a las 17 en el estadio Claudio Tapia. Sebastián Zunino, por su parte, hará lo propio en Boca vs. Deportivo Riestra el domingo a las 18.30 en la Bombonera. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.
En cuanto al resto de los compromisos de los equipos denominados “grandes”, Pablo Dóvalo estará en el Nuevo Gasómetro para el encuentro entre San Lorenzo y Lanús del viernes a las 19. Además, Nazareno Arasa arbitrará el partido entre Independiente y Estudiantes de La Plata del mismo viernes a las 20 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, y Leandro Rey Hilfer el de Gimnasia de La Plata vs. Racing el sábado a las 19.30 en el estadio Juan Carmelo Zerillo.
Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026
Jueves 22 de enero
17: Aldosivi vs. Defensa y Justicia (Interzonal) - TNT Sports
- Árbitro: Daniel E. Zamora
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti
- Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
- VAR: Fabrizio Llobet
- AVAR: Mauro Ramos Errasti
20: Unión vs. Platense (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Iván Núñez
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Julio Fernández
20: Banfield vs. Huracán (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Bruno Amiconi
- Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
- Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
- Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Diego Martin
22.15: Central Córdoba vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
- Cuarto árbitro: Federico Benítez
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Laura Fortunato
22.15: Instituto vs. Vélez (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
- Árbitro asistente 2: Joaquin Badano
- Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
- VAR: José Carreras
- AVAR: Javier Uziga
Viernes 23 de enero
19: San Lorenzo vs. Lanús (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Lucas Germanotta
20: Independiente vs. Estudiantes (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2 Federico Cano
- Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Juan Pafundi
22.15: Talleres – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
- Cuarto árbitro: Mauricio Martin
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Diego Verlotta
22.15: Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Bryan Ferreyra
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
- Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Marcos Horticolou
Sábado 24 de enero
17: Barracas Central vs. River (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
- Cuarto árbitro: Julián Jerez
- VAR: Hector Paletta
- AVAR: Jorge Broggi
19.30: Gimnasia de La Plata vs. Racing (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
- Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Nelson Sosa
22: Rosario Central vs. Belgrano (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
- Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: Joaquin Gil
- VAR: Jorge Baliño
- AVAR: Javier Mihura
Domingo 25 de enero
18.30: Boca vs. Deportivo Riestra (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
- Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
- VAR: Ariel Penel
- AVAR: Javier Delbarba
21: Tigre vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Felipe Viola
- Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
- Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
- Cuarto árbitro: Martin Desposito
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Sebastián Habib
21: Argentinos Juniors vs. Sarmiento (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Hugo Paez
- Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
- Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Juan Pablo Loustau
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Torneo Apertura 2026
En el Nuevo Gasómetro. San Lorenzo vs. Lanús, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online
A pedir de Costas. Cómo llega Racing al debut en 2026: refuerzos fuertes, hambre de (más) gloria y un objetivo muy claro
Preocupación. El defensor de Rosario Central que será operado del corazón: el antecedente y el comunicado del club
- 1
En qué canal pasan Real Madrid vs. Mónaco por la Champions League 2025-2026 hoy
- 2
Siguen las críticas a Lisandro Martínez: Paul Scholes y Nicky Butt le pidieron que “madure” y Rio Ferdinand lo defendió
- 3
Cristiano Ronaldo le ganó un juicio a Juventus por un conflicto salarial durante la pandemia
- 4
Cuti Romero volvió a hacer un gol, igualó un récord personal y le da su impronta al sueño de Tottenham en la Champions League