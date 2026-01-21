Días, horarios, TV y árbitros: así se juega la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

La fecha 1 del Torneo Apertura 2026 se juega desde este jueves 22 hasta el domingo 25 de enero con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Nicolás Ramírez fue el elegido para impartir justicia en el encuentro entre Barracas Central y River, que se disputa el sábado a las 17 en el estadio Claudio Tapia. Sebastián Zunino, por su parte, hará lo propio en Boca vs. Deportivo Riestra el domingo a las 18.30 en la Bombonera. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.

En cuanto al resto de los compromisos de los equipos denominados “grandes”, Pablo Dóvalo estará en el Nuevo Gasómetro para el encuentro entre San Lorenzo y Lanús del viernes a las 19. Además, Nazareno Arasa arbitrará el partido entre Independiente y Estudiantes de La Plata del mismo viernes a las 20 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, y Leandro Rey Hilfer el de Gimnasia de La Plata vs. Racing el sábado a las 19.30 en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

Nicolás Ramírez estará en el estadio Claudio Tapia para arbitrar Barracas Central vs. River Manuel Cortina

Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Jueves 22 de enero

17: Aldosivi vs. Defensa y Justicia (Interzonal) - TNT Sports

Árbitro: Daniel E. Zamora

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Sebastián Bresba

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Mauro Ramos Errasti

20: Unión vs. Platense (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Julio Fernández

20: Banfield vs. Huracán (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Diego Martin

22.15: Central Córdoba vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Laura Fortunato

22.15: Instituto vs. Vélez (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Joaquin Badano

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR: José Carreras

AVAR: Javier Uziga

Viernes 23 de enero

19: San Lorenzo vs. Lanús (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Lucas Germanotta

20: Independiente vs. Estudiantes (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2 Federico Cano

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Juan Pafundi

22.15: Talleres – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Mauricio Martin

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Verlotta

22.15: Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Marcos Horticolou

Sábado 24 de enero

17: Barracas Central vs. River (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Julián Jerez

VAR: Hector Paletta

AVAR: Jorge Broggi

19.30: Gimnasia de La Plata vs. Racing (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Nelson Sosa

22: Rosario Central vs. Belgrano (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Javier Mihura

Domingo 25 de enero

18.30: Boca vs. Deportivo Riestra (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo

VAR: Ariel Penel

AVAR: Javier Delbarba

21: Tigre vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Martin Desposito

VAR: Yamil Possi

AVAR: Sebastián Habib

21: Argentinos Juniors vs. Sarmiento (Zona B) - ESPN Premium