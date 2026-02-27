LA NACION

Boca Juniors vs. Gimnasia Mendoza, por el Torneo Apertura 2026: día, hora y cómo ver online

Juegan este sábado desde las las 17.45h; cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Boca Juniors vs. Gimnasia Mendoza, por una nueva jornada del fútbol argentino
Boca Juniors vs. Gimnasia Mendoza, por una nueva jornada del fútbol argentino

Boca Juniors y Gimnasia Mendoza se enfrentan este sábado desde las 17.45h en el estadio Alberto José Armando (La Bombonera), por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. El partido se puede ver online contratando el Pack Fútbol de Flow, Telecentro Play y DGO, y seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Boca Juniors viene de empatar ante Racing Club por 0-0 mientras que Gimnasia Mendoza llega de empatar ante Independiente por 1-1. Boca Juniors suma 8 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Gimnasia Mendoza tiene 7 puntos.

Todo lo que hay que saber

  • Boca Juniors vs. Gimnasia Mendoza
  • Hora: las 17.45h
  • Partido correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura 2026
  • ¿Cómo ver online? Pack Fútbol (ESPN Premium y TNT Sports)
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Boca Juniors y Gimnasia Mendoza en la tabla de posiciones

Cómo se disputa la primera división del fútbol argentino en 2026

El Campeonato de Primera División 2026 tiene el siguiente sistema: se dividen dos copas, en Apertura (primera parte del año) y Clausura (segundo semestre), con dos grupos, con una etapa clasificatoria seguido de otra eliminatoria a partido único. Los equipos están divididos en dos grupos de 15 integrantes cada uno, en un sistema de todos contra todos, más un interzonal por fecha (corresponde al clásico o a un simple emparejamiento). Los ocho primeros de cada grupo avanzan a octavos de final y desde ahí se juega toda la llave a partido único, con ventaja de localía para el mejor ubicado en la etapa previa.

Ficha del partido

Cómo es la clasificación a las Copas 2027

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2027, cinco de ellos en la etapa de grupos y el restante en la fase 2. Los campeones del torneo Apertura, el torneo Clausura y la Copa Argentina obtienen un cupo cada uno. Los restantes lugares los consiguen los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en los torneos Apertura y Clausura, pero solo en la etapa de grupos (no se consideran los partidos de cruces de eliminación).

  • Argentina 1: El campeón del Torneo Apertura 2026
  • Argentina 2: El campeón del Torneo Clausura 2026
  • Argentina 3: El campeón de la Copa Argentina 2026
  • Argentina 4: El primer ubicado en la tabla general de la temporada 2026, excluidos los campeones
  • Argentina 5: El segundo ubicado
  • Argentina 6: El tercer ubicado

Por otro lado, a la Copa Sudamericana 2027 acceden otros seis equipos, que también salen de esa misma tabla general y son los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.

  • Argentina 1: El primer ubicado en la tabla general de la temporada 2026, luego de los clasificados a la Copa Libertadores 2026
  • Argentina 2: El segundo ubicado
  • Argentina 3: El tercer ubicado
  • Argentina 4: El cuarto ubicado
  • Argentina 5: El quinto ubicado
  • Argentina 6: El sexto ubicado
LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Diez años de la presidencia de Gianni Infantino: la FIFA made in USA
    1

    Diez años de Gianni Infantino: la FIFA made in USA y un regalo para Donald Trump

  2. Argentinska, el club que planta la bandera argentina en Suecia y desafía el fútbol escandinavo
    2

    Asado, choripán y “pierna fuerte”: Argentinska, el club que planta la bandera argentina en el frío de Suecia

  3. Remontada increíble: le hicieron el penal, le vendaron la cabeza y celebró el gol antes del remate
    3

    Champions League: Atalanta eliminó al Borussia Dortmund con un penal en la última jugada del partido

  4. Hinchas de Newell’s repudiaron el uso de una remera en defensa de la AFA y cantaron contra Tapia
    4

    Tensión en el fútbol: hinchas de Newell’s repudiaron el uso de una remera en defensa de la AFA