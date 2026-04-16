Florentino Pérez bajó al vestuario tras la eliminación de Real Madrid en la Champions League y lanzó una dura crítica al plantel

La eliminación de Real Madrid ante Bayern Múnich en la Champions League dejó secuelas inmediatas dentro del club. Más allá del resultado deportivo, distintas versiones periodísticas coinciden en un hecho que sacudió al plantel: Florentino Pérez bajó al vestuario visitante del Allianz Arena y encabezó un mensaje de fuerte autocrítica hacia jugadores y cuerpo técnico.

El dato fue confirmado por varios medios. Según informó el diario AS, a partir de lo señalado por la transmisión de Movistar, el presidente fue al encuentro del entrenador Álvaro Arbeloa y los futbolistas tras la derrota 4-3 con los bávaros. Sin embargo, ese mismo medio no atribuyó declaraciones directas del dirigente, aunque sí dejó constancia del gesto y del clima posterior a la eliminación.

Donde sí aparecieron definiciones contundentes fue en la reconstrucción publicada por Sport. De acuerdo con ese medio, Florentino Pérez abrió su intervención con un tono medido, pero rápidamente elevó la exigencia. “Aprecio vuestro esfuerzo hoy, pero la temporada ha sido una verdadera decepción para todos”, señaló frente a los jugadores, según esa crónica.

A pesar de haber marcado un gol a los 36 segundos, no logró revertir la serie y cayo 6-4 en el global Matthias Schrader - AP

El punto más crítico del mensaje, siempre de acuerdo con la nota de Sport, quedó sintetizado en una frase que expone la vara histórica del club: “Una temporada sin títulos es un fracaso porque somos el Real Madrid, pero dos temporadas sin ganar títulos es intolerable”. La sentencia marcó el eje de una charla que, según la misma fuente, se desarrolló con semblante serio y sin concesiones.

El presidente también apuntó de manera directa al compromiso del plantel. “Vestir la camiseta del Real Madrid es un privilegio, pero también supone una responsabilidad y muchos de ustedes no han cumplido con esa responsabilidad. No se ha estado a la altura de la exigencia del club”. La crítica no distinguió jerarquías y alcanzó tanto a futbolistas como al cuerpo técnico, que según cuentan en distintos medios españoles, seguirá hasta final de la liga de España.

Álvaro Arbeloa en confernecia de prensa post eliminación Matthias Schrader - AP

El trasfondo de esas palabras se vincula con un ciclo que no logra consolidarse. Real Madrid encadena dos temporadas sin títulos de peso, su último trofeo fue la Copa Intercontinental de 2024, una situación que no se registraba desde finales de la década del 2000. Los números muestran una caída en la eficacia competitiva respecto de etapas anteriores, con un incremento en la cantidad de derrotas y una menor incidencia en instancias decisivas del torneo europeo.

Otro punto señalado por los medios españoles apunta a los refuerzos recientes. La inversión cercana a los 170 millones de euros en incorporaciones, donde entra el argentino Franco Mastantuono, no tuvo, hasta ahora, el impacto esperado. En el partido decisivo en Múnich, solo Trent Alexander-Arnold fue titular, mientras que otros nombres quedaron relegados o con escasa participación. Esa situación alimenta el diagnóstico interno sobre un mercado que no respondió a las expectativas.

El clima descrito no se limita a lo discursivo. Distintos reportes también hablan de tensiones dentro del vestuario durante el partido, en línea con un contexto de presión creciente. A menos de diez minutos para el final, las cámaras captaron una discusión entre Jude Bellingham y Vinícius Jr., cuando el marcador global estaba empatado 4-4. El inglés reprochó al brasileño un pase no dado y la respuesta de Vini fue tajante: “¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Cállate la boca".

Vini to Jude: "What do you want? What do you want? Shut your mouth. Shut up." pic.twitter.com/AnmsquQJHr — Dr Yash  (@YashRMFC) April 16, 2026

En paralelo, el impacto de la eliminación también alcanza la estructura dirigencial. Otra publicación de Sport señala que el presente deportivo reabre debates estratégicos, entre ellos el de la sucesión de Florentino Pérez, cuyo mandato se extiende hasta 2029. Si bien no hay definiciones inmediatas, el contexto obliga a revisar el modelo de gestión y las decisiones a mediano plazo.

En ese marco, Florentino Pérez cerró su exposición con una exigencia concreta: “Finalizar al menos con dignidad esta temporada”. En la liga de España, una competición en la que siguen en pie, están como escoltas de Barcelona, a nueve puntos, faltando siete fechas y teniendo que enfrentarlos en el Camp Nou.

Real Madrid enfrenta ahora un cierre de temporada atravesado por la presión interna y la mirada crítica de su conducción. La derrota en Múnich no solo significó una eliminación: abrió una etapa de revisión profunda en uno de los clubes más exigentes del fútbol europeo.