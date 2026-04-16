Por dónde pasan San Lorenzo vs. Deportivo Cuenca y qué canal lo transmite en vivo

La segunda fecha de la Copa Sudamericana 2026 concluye este jueves con cinco partidos y uno de ellos es el que disputan San Lorenzo vs. Deportivo Cuenca de Ecuador desde las 21.30 en el Nuevo Gasómetro y con arbitraje del venezolano Yender Yoscan Herrera Toledo, por el Grupo D.

El duelo se transmite en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar en la plataforma digital DGO. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En su debut en la Copa Sudamericana, San Lorenzo empató con Deportivo Recoleta 1 a 1 DANIEL DUARTE - AFP

La previa de San Lorenzo vs. Cuenca

El Ciclón disputa su primer partido como local en el certamen continental con la gran ocasión de quedar como líder de la zona, tras el empate que construyeron este miércoles el Santos de Neymar y Deportivo Recoleta de Paraguay 1 a 1 en Brasil. En caso de imponerse, el conjunto dirigido por Gustavo Álvarez llegará a los cuatro puntos y superará a su rival de turno, que es el líder de la tabla de posiciones gracias a la gran victoria que logró en su debut frente al Peixe.

El elenco argentino lleva adelante una campaña irregular en la temporada 2026. De hecho, marcha noveno en el Grupo A del Torneo Apertura 2026 y recientemente fue despedido Damián Ayude del cargo de entrenador. Lo reemplazó Álvarez con la misión de llevar al equipo a ser protagonista en medio de una crisis institucional y económica que atraviesa el club y que, indirectamente, impacta en el plantel.

Su rival, en tanto, entró al Grupo D proveniente del repechae, donde le ganó a Libertad de su mismo país 3 a 0. En el torneo ecuatoriano se ubica quinto con 11 puntos en ocho encuentros. Como San Lorenzo, se caracteriza por la irregularidad: tres victorias, dos empates y tres caídas.

Posibles formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego, Manuel Insaurralde, Mathias de Ritis; Nahuel Barrios; Matías Hernández o Rodrigo Auzmendi, Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego, Manuel Insaurralde, Mathias de Ritis; Nahuel Barrios; Matías Hernández o Rodrigo Auzmendi, Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez. Deportivo Cuenca: Facundo Ferrero; Jeremy Chacón, Patricio Boolsen, Santiago Postel, Carlos Arboleda; Edison Vega, Lucas Mancinelli, Mateo Maccari, David González; Melvin Díaz y Nicolás Leguizamón. DT: Jorge Celico.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.69 contra 8.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.15.

Si bien el Ciclón se enfrentó en su historia a equipos de Ecuador, es la primera vez que juega ante Deportivo Cuenca. En ese contexto, se inaugura el historial entre sí.