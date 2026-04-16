Tensión: Facundo Rodríguez evitó responder sobre su compañero Yael Falcón Pérez y abandonó una entrevista radial en vivo

Un momento de tensión e incomodidad se produjo en una entrevista radial, cuando el árbitro asistente Facundo Rodríguez interrumpió su participación luego de ser consultado por las críticas hacia su compañero Yael Falcón Pérez. Ambos fueron seleccionados por la FIFA dentro de los árbitros que irán al Mundial.

La situación ocurrió en Cadena 3 Rosario, en un diálogo con el periodista Alberto Lotuf, en donde quedó expuesto el clima de tensión que atraviesa el arbitraje argentino. Rodríguez, recientemente confirmado como parte del equipo arbitral para la Copa del Mundo, había destacado en la charla la relevancia de la designación y la confianza en su equipo de trabajo. “Yo tengo mi equipo de Falcón Pérez, Maxi Del Yesso y yo, que somos como equipo citado ahora para la Copa del Mundo, así que estamos muy contentos con esta citación y lo que viene ya será prepararnos para llegar bien afinados a la Copa”, señaló.

Facundo Rodríguez, uno de los juez de línea argentinos que fue elegido por la FIFA para ir al Mundial Instagram

El intercambio varió de tono cuando el conductor introdujo el eje de las críticas que rodean a Falcón Pérez. “Falcón Pérez está muy cuestionado. No te puedo dejar todas picando, te tengo que hacer alguna pregunta picante”, planteó el locutor. Tras unos segundos sin respuesta y de silencio, insistió volviendo a llamarlo para chequear que estuviera aún en la llamada: “Te decía, Falcón Pérez está muy cuestionado, digo vos decís que porque forma parte de tu equipo para vos es el mejor o porque crees que es el mejor árbitro, el más idóneo?”.

Yael Falcón Pérez y la terna arbitral del encuentro (Facundo Rodríguez a la derecha) Rodrigo Néspolo

La respuesta de Rodríguez fue breve y sin desarrollo. “Ambas cosas”, contestó, ocasionando la risa del conductor. El árbitro asistente no profundizó su postura ni retomó la charla, pese a los intentos del periodista por redirigir la conversación hacia otros temas.

Luego de eso, rápidamente el línea se despidió: “Un gusto Alberto, hasta luego”. Desde el estudio, el conductor intentó sostener el contacto y bajar la tensión. “Pará, para, no te voy a obligar. La última, la última, escúchame querido la última”, le decía el periodista, antes de ensayar una última pregunta que tampoco obtuvo respuesta. “Estadios de fútbol ¿Cual es el que más te impactó?“. La comunicación quedó interrumpida en ese punto.

⚽ TENSIÓN: LE PREGUNTARON AL LÍNEA FACUNDO RODRÍGUEZ POR FALCÓN PÉREZ Y DEJÓ DE RESPONDER



El árbitro asistente Facundo Rodríguez, protagonizó un momento tenso al ser consultado por su compañero Yael Falcón Pérez.



Rodríguez demoró en emitir una respuesta y abandonó la nota. pic.twitter.com/5EHo7caryo — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) April 16, 2026

La designación de Rodríguez se inscribe en un hecho inédito para el arbitraje de la Argentina: por primera vez habrá tres jueces principales en una Copa del Mundo. Según la confirmación ya comunicada a la AFA, los elegidos para el Mundial 2026 son Yael Falcón Pérez, Darío Herrera y Facundo Tello, mientras que el equipo se completa con los asistentes Juan Pablo Belatti, Maximiliano Del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro, además de Hernán Mastrángelo en el VAR. El registro también será igualado por Brasil, en una decisión que marca una ampliación en la representación sudamericana dentro del cuerpo arbitral.

El episodio se da en un contexto de cuestionamientos recurrentes hacia distintos árbitros del fútbol argentino, con Falcón Pérez en el centro de varias polémicas recientes. La reacción de Rodríguez, con la elección del silencio y la salida abrupta de la entrevista, lejos de disipar las dudas, reflejó la sensibilidad que atraviesa al colectivo arbitral frente a las críticas públicas.