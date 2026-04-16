Aston Villa derrotó 4 a 0 a Bologna y avanzó a las semifinales de la Europa League

Aston Villa sueña en la Europa League: derrotó 4 a 0 a Bologna en el desquite de los cuartos de final y se convirtió en semifinalista del segundo certamen europeo de clubes. El triunfo por 3 a 1 en la ida había allanado en buena medida el camino para los ingleses, que en la primera etapa del choque que se jugó este jueves en Villa Park sentenciaron la serie: marcaron tres goles en 23 minutos y uno en los últimos instantes del encuentro.

Emiliano Martínez, que no atajó el fin de semana por la Premier League por una molestia, fue titular, y Emiliano Buendía, que también estuvo en la alineación inicial, marcó un gol. En la próxima instancia, los de Birmingham se medirán ante otro equipo inglés: Nottingham Forest, que sacó a Porto, será el rival en semifinales.

Los dirigidos por Unai Emery habían ganado 3 a 1 en el choque de ida que se disputó el pasado jueves en el estadio Estadio Renato Dall’Ara. En ese contexto, Bologna, que tuvo al atacante Santiago Castro como titular, debía ganar por dos goles de diferencia o más en Inglaterra para ilusionarse con sacar el pasaje a la próxima rueda. Sin embargo, el anhelo duró poco. A los 16 minutos, el local empezó a liquidar la serie con el gol de Ollie Watkins.

Santiago Castro, el argentino que juega en Bologna, define ante Emiliano Martínez, que fue titular en Aston Villa DARREN STAPLES - AFP

El tanto derrumbó las esperanzas de los italianos y Aston Villa era superior. A los 22, Martin Vitík, de Bologna, amplió volumen con el brazo en el área y la pelota pegó en esa parte del cuerpo del defensor. El árbitro español José María Sánchez Martínez, no vio claramente la acción, pero luego de revisarla en el VAR cobró el penal. Morgan Rogers se hizo cargo del disparo y lo atajó el arquero Federico Ravaglia.

Lo que podía ser un envión anímico quedó trunco a los 26 con la gran aparición de Emiliano Buendía. Tras un lateral, el argentino recibió en el área y, luego de algunos amagues, quedó mano a mano con Ravaglia y definió de derecha al primer palo para poner el 2 a 0. En Birmingham todo era alegría porque con un global de 5-1 todo estaba sentenciado, sólo restaba que termine el partido.

Pero el equipo de Unai Emery siguió mostrando la jerarquía del equipo de la Premier League y, con una defensa mal parada, llegó al tercero de la mano de Morgan Rogers, que tuvo revancha. Watkins recibió solo por la derecha y tocó al medio con John McGinn. El escocés vio entrar por la izquierda a Rogers, que le pegó de zurda al primer palo y puso el 3 a 0 a los 39.

De ese modo terminó la primera etapa. El segundo tiempo sólo sirvió para cumplir con el partido. Ambos equipos aprovecharon para hacer modificaciones y cuidar a sus futbolistas para sus ligas. Cuando se disputaban 44 y luego de un córner, Ezri Konsa estuvo atento a un rechazo alto y con una media vuelta estableció el 4 a 0.

Aston Villa se quedó con un global de 7 a 1 y llegó a la semifinal. En esa instancia se medirá ante otro equipo inglés. Su rival será Nottingham Forest, que eliminó a Porto con un global de 2-1, y lo visitará el próximo 30 de abril en el duelo de ida. El desquite será en Villa Park el jueves 7 de mayo y en Birmingham empiezan a soñar con llegar a la final que se disputará en Estambul el próximo 20 de mayo.