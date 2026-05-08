Boca Juniors vs. Huracán, por el Torneo Apertura 2026: día, hora y cómo ver online

Boca Juniors y Huracán se enfrentan este sábado desde las 19.00h en el estadio Alberto José Armando (La Bombonera), por la fecha 17 del Torneo Apertura 2026. El partido se puede ver online contratando el Pack Fútbol de Flow, Telecentro Play y DGO, y seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Boca Juniors viene de ganar ante Central Córdoba (Santiago del Estero) por 2-1 mientras que Huracán llega de empatar ante Racing Club por 0-0. Boca Juniors suma 30 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Huracán tiene 22 puntos.

Todo lo que hay que saber

Boca Juniors vs. Huracán

Hora: las 19.00h

Partido correspondiente a la fecha 17 del Torneo Apertura 2026

¿Cómo ver online? Pack Fútbol (ESPN Premium y TNT Sports)

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Boca Juniors y Huracán en la tabla de posiciones

Cómo se disputa la primera división del fútbol argentino en 2026

El Campeonato de Primera División 2026 tiene el siguiente sistema: se dividen dos copas, en Apertura (primera parte del año) y Clausura (segundo semestre), con dos grupos, con una etapa clasificatoria seguido de otra eliminatoria a partido único. Los equipos están divididos en dos grupos de 15 integrantes cada uno, en un sistema de todos contra todos, más un interzonal por fecha (corresponde al clásico o a un simple emparejamiento). Los ocho primeros de cada grupo avanzan a octavos de final y desde ahí se juega toda la llave a partido único, con ventaja de localía para el mejor ubicado en la etapa previa.

Ficha del partido

Cómo es la clasificación a las Copas 2027

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2027, cinco de ellos en la etapa de grupos y el restante en la fase 2. Los campeones del torneo Apertura, el torneo Clausura y la Copa Argentina obtienen un cupo cada uno. Los restantes lugares los consiguen los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en los torneos Apertura y Clausura, pero solo en la etapa de grupos (no se consideran los partidos de cruces de eliminación).

Argentina 1: El campeón del Torneo Apertura 2026

Argentina 2: El campeón del Torneo Clausura 2026

Argentina 3: El campeón de la Copa Argentina 2026

Argentina 4: El primer ubicado en la tabla general de la temporada 2026, excluidos los campeones

Argentina 5: El segundo ubicado

Argentina 6: El tercer ubicado

Por otro lado, a la Copa Sudamericana 2027 acceden otros seis equipos, que también salen de esa misma tabla general y son los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.