Boca Juniors vs. Racing, por el Torneo Clausura 2025: cuándo se juega el partido

Las semifinales del Torneo Clausura 2025, tal anunció este martes la Liga Profesional (LPF), comenzarán el domingo con Boca Juniors vs. Racing Club en la Bombonera, con árbitro a designar. Será el primero de los dos partidos porque el clásico entre Gimnasia y Estudiantes de La Plata se programó el lunes a las 17. todos los detalles de esta instancia del certamen, con datos en vivo durante los partidos se pueden seguir en canchallena.com.

Al igual que en octavos y cuartos de final, en caso de igualdad en los 90 minutos habrá un tiempo suplementario de media hora. De persistir el empate, el ganador se definirá por penales. El equipo que se imponga avanzará a la definición que se llevará a cabo el 13 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El xeneize accedió a la llave de los cuatro mejores tras derrotar a Argentinos Juniors 1 a 0 como local con gol de Ayrton Costa. El equipo dirigido por Claudio Úbeda lideró el Grupo A en la primera etapa con 29 puntos gracias a ocho triunfos, cinco empates y tres caídas y en la primera instancia de los playoffs sacó a Talleres de Córdoba con una victoria por 2 a 0.

La Academia, por su parte, fue tercero en la misma zona con 25 unidades producto de siete victorias, cuatro igualdades y cinco encuentros perdidos. En octavos su víctima fue River Plate, al que venció por 3 a 2, mientras que en cuartos superó a Tigre por penales 4 a 2 tras empatar sin goles. Ambos partidos los disputó en el Cilindro, por lo que ante el conjunto de la Ribera afrontará su primer cruce fuera de su casa.

Así quedó el cuadro de las semifinales del Torneo Clausura 2025, tras los cuartos de final Canchallena

Además del título, el equipo de Gustavo Costas persigue la clasificación a la Copa Libertadores 2026 (se otorga al ganador) porque en la Tabla Anual terminó quinto, es decir en zona de acceso a la Sudamericana. Esa necesidad no tiene Boca porque ingresó al máximo certamen continental como segundo de la general. Paradójicamente, cualquiera de los dos que se corone en el Clausura, favorecerá a su clásico rival. Si lo hace el xeneize, River ingresará a la Libertadores mientras que si da la vuelta olímpica la Academia, el Rojo entrará a la Copa Sudamericana.

Será el tercer partido que disputarán entre sí Boca y Racing porque compartieron grupo tanto en el Apertura como en el Clausura. En el primer certamen, en el Cilindro de Avellaneda, festejó el local 2 a 0 con anotaciones de Luciano Vietto y Adrián Martínez mientras que en el campeonato actual, en la Bombonera, fue empate 1 a 1 con goles de Santiago Solari y Milton Giménez.