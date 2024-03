Boca Juniors vs. San Lorenzo, por la Copa de la Liga 2024: día, horario, TV y formaciones

Escuchar

La Copa de la Liga Profesional 2024 no detiene su rumbo y ya se acerca a la instancia de eliminación directa. Sin embargo, a falta de tres jornadas para que culmine la etapa de grupos, aún no hay nada definido (salvo cinco clubes que ya no tienen posibilidades de meterse entre los ocho mejores) y hay varios equipos pelean por acceder a los cuartos de final. Dos de ellos son Boca Juniors y San Lorenzo, que se enfrentan este sábado a las 17 en la Bombonera, con arbitraje de Nazareno Arasa y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto del partido con estadísticas actualizadas en tiempo real está en canchallena.com.

El clásico es, en los papeles, el partido más destacado de una jornada que comenzó este miércoles 27 de marzo y se extenderá hasta el lunes 1° de abril. Marcará un antes y un después en el desarrollo del primer certamen nacional de la temporada ya que, el que pierda, quedará comprometido de cara a las aspiraciones de avanzar de ronda (ambos se encuentran fuera de los cuatro primeros lugares de la zona B, que aseguran un cupo para los cuartos de final).

La tabla de posiciones de la zona B de la Copa de la Liga Profesional 2024 Canchallena

Es un partido con historia. Una rivalidad de siempre El Cuervo es el único equipo del fútbol argentino que aventaja en el historial al xeneize: le saca cuatro partidos entre amateurismo y profesionalismo. Y Boca pretende -y necesita, por presente futbolístico- recortar esa diferencia, también porque no consigue derrotar a San Lorenzo desde hace cinco partidos. La Bombonera abrirá las puertas para recibir el clásico luego de tres años, ya que los últimos tres se disputaron en el Nuevo Gasómetro, con dos triunfos para el local y un empate.

El último duelo lo protagonizaron el 11 de agosto del año pasado, en el marco de la fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional 2023. Entonces, igualaron 1 a 1 gracias a los goles de Miguel Merentiel para el xeneize y Adam Bareiro para el Ciclón. El último en la Ribera, en tanto, fue el 27 de julio de 2021, por la fecha 3 de la Liga Profesional 2021, en un encuentro en el que San Lorenzo ganó 2 a 0 con tantos de Gino Peruzzi y Néstor Ortigoza.

Boca Juniors vs. San Lorenzo: todo lo que hay que saber

Fecha 12 de la zona B de la Copa de la Liga Profesional 2024.

Día: Sábado 30 de marzo.

Hora: 17.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Nazareno Arasa.

TV: ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca Juniors corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.95 contra los 4.35 que se repagan por un hipotético triunfo de San Lorenzo. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.10.

Posibles formaciones

Boca Juniors : Leandro Brey; Lucas Blondel, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui o Luis Advíncula, Ezequiel ‘Equi’ Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

: Leandro Brey; Lucas Blondel, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui o Luis Advíncula, Ezequiel ‘Equi’ Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. San Lorenzo: Facundo Altamirano; Gonzalo Luján, Jhohan Romaña, Gastón Campi, Malcom Braida; Agustín Giay, Francisco Perruzzi, Elián Irala, Cristian Ferreira; Iván Leguizamón y Adam Bareiro.