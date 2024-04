Boca Juniors vs. Sportivo Trinidense, por la Copa Sudamericana 2024: día, horario, TV y cómo ver online

Escuchar

Con la tranquilidad de que encaminó su clasificación a cuartos de final en la Copa de la Liga 2024, Boca Juniors buscará el próximo martes su primera victoria en la Copa Sudamericana en el duelo que disputará en la Bombonera vs. Sportivo Trinidense de Paraguay correspondiente a la segunda fecha del grupo D. El encuentro está programado a las 21 y se transmitirá en vivo por ESPN, por lo que también se podrá ver en las plataformas digitales Star+, Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en Canchallena se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro, el amplio favorito al triunfo es el conjunto local con una cuota máxima de 1.28 contra 12.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. La parda paga por hasta 6.40.

El xeneize llegará al encuentro en su mejor momento de la temporada, tras derrotar a Newell’s 3 a 1 en Rosario por la Copa de la Liga 2024 en un resultado que lo dejó a un paso de los cuartos de final. Teniendo en cuenta que la prioridad actual es lograr ese objetivo, el DT Diego Martínez dispondrá una formación con mayoría de suplentes y juveniles para recibir a Trinidense. Es decir, volverá a apostar por quienes lo hicieron en la altura de Bolivia ante Nacional Potosí en el empate 0 a 0 de la primera fecha del certamen internacional.

El entrenador privilegiará el encuentro que su equipo tendrá que disputar el viernes por el campeonato local ante Estudiantes de La Plata para completar los 63′ que restan tras la suspensión por el desvanecimiento de Javier Altamirano. En ese contexto, resguardará muy posiblemente a Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Ezequiel Fernández, Guillermo Fernández, Cristian Medina y Kevin Zenón. Nicolás Figal se recuperó de una lesión muscular y podría sumar minutos mientras que los próximos días son claves para saber cómo están Edinson Cavani -no jugó vs. Newell’s y es difícil que esté por la Sudamericana- y Lautaro Blanco, quien no completó el cotejo en Rosario. Además, Frank Fabra tuvo minutos en el Parque Independencia, pero todavía debe cumplir una fecha de suspensión en el plano internacional. Darío Benedetto es una fija en la delantera con chances de que lo acompañe Norberto Briasco y, quizás, Lucas Janson.

El conjunto guaraní debutó en el torneo con una derrota ante Fortaleza 2 a 0 como local y buscará en la Bombonera sus primeros puntos. En el Apertura paraguayo marca penúltimo con apenas siete puntos producto de dos victorias, una parda y nueve derrotas, la última este sábado contra Cerro Porteño 3 a 1. En su plantel cuenta con varios jugadores argentinos: Tomás Rayer, Diego Mercado, Brian Andrada, Julián Bonetto y Alexander Sosa.

La formación alternativa que usó Boca en Bolivia será la base de la que jugará vs. Sportivo Trinidense en la Bombonera AIZAR RALDES - AFP

Fixture y resultados del grupo D de la Copa Sudamericana

Fecha 1

Nacional Potosí 0-0 Boca Juniors.

Sportivo Trinidense 0-2 Fortaleza.

Fecha 2

Boca Juniors vs. Sportivo Trinidense - Martes 9 de abril a las 21.

Fortaleza vs. Nacional Potosí - Miércoles 10 de abril a las 19.

Fecha 3

Sportivo Trinidense vs. Nacional Potosí - Martes 23 de abril a las 21.

Fortaleza vs. Boca Juniors - Jueves 25 de abril a las 21.

Fecha 4

Nacional Potosí vs. Fortaleza - Miércoles 8 de mayo a las 21.00.

Sportivo Trinidense vs. Boca Juniors - Miércoles 8 de mayo a las 21.30.

Fecha 5

Nacional Potosí vs. Sportivo Trinidense - Martes 14 de mayo a las 23.

Boca Juniors vs. Fortaleza vs. Miércoles 15 de mayo a las 21.

Fecha 6

Boca Juniors vs. Nacional Potosí - Miércoles 29 de mayo a las 21.

Fortaleza vs. Sportivo Trinidense - Miércoles 29 de mayo a las 21.

Si consigue el primer puesto en la zona D, el xeneize clasificará a octavos de final y esperará rival. De quedar segundo, en tanto, deberá enfrentar en un repechaje a uno de los terceros de la etapa de grupos de la Copa Libertadores. Todas las llaves de eliminación directa serán con partidos de ida y vuelta a excepción de la definición, programada para el 23 de noviembre.

El club del barrio porteño de la Boca es uno de los máximos campeones de la Copa Sudamericana con dos títulos consecutivos (2004 y 2005) y tiene la misma cantidad que Liga de Quito (Ecuador), Independiente, Atlético Paranaense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador). De todos ellos, el único que participa de la edición 2024 es el conjunto brasileño.