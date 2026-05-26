Corinthians - Platense: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Corinthians y Platense se enfrentan este miércoles desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Neo Química Arena, en uno de los partidos del grupo E de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Corinthians viene de empatar ante Peñarol por 1-1 mientras que Platense llega de perder ante Independiente Santa Fe por 2-1.

Todo lo que hay que saber

Corinthians vs. Platense

Hora: 21.30h

Partido correspondiente a la fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Corinthians y Platense en la tabla de posiciones

El grupo E de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: Corinthians, Platense, Independiente Santa Fe, Peñarol.