Agustín Rossi es figura de Boca hasta cuando parecen ya querer sacarlo de la escena

Si Boca no recibió goles, fue porque en el arco estuvo Agustín Rossi. El equipo de Hugo Ibarra volvió a comprar entradas -como lo hace cada vez que sale de la Bombonera- para ser un privilegiado de ver cada acción del clásico picante ante Racing bien de cerquita, más allá de que sobre el final se activó y pudo ganarlo. No negoció la actitud para que se llevaran un punto de Avellaneda, y resultó la figura en un momento en el que desde hace dos semanas se sabe que su futuro inmediato está lejos del buzo xenize y aun conviviendo con rumores maliciosos día tras día que, evidentemente, lo potencian.

Cuando el Consejo de Fútbol decidió dar por finalizadas las negociaciones por su renovación del vínculo, el presidente Jorge Ameal fue la voz del equipo de trabajo que lidera Juan Román Riquelme para exponer de una forma dramática lo exigido por Rossi para continuar en el club : “No existe en Argentina lo que pidió. Todos tienen derecho a ganar lo que creen que valen, pero de ahí a quebrar el club hay algo grande”. En simultáneo, se aseguraba que el “1″ pedía el doble de lo que le ofrecían Riquelme y su gente, algo que desde el círculo íntimo del protagonista negaron rotundamente ante LA NACION. Y desde ahí, comenzaron a aparecer en los medios constantes interrogantes sobre lo que pasaría con su presencia en el arco xeneize.

Por aquellos días, desde las oficinas del predio de Ezeiza, transmitían que podía no atajar al siguiente encuentro, frente a Patronato, por el hecho de no aceptar ser uno de los tres mejores pagos del plantel. Se mantuvo bajo los tres postes siendo el arquero titular en Paraná, pero –a los pocos días- se concretó la llegada de Sergio “Chiquito” Romero: claro que es una gran contratación pensando en que Boca necesitará un arquero titular, pero entrelíneas se lee claramente que fue una rápida movida para que Rossi deje de ocupar el puesto cuanto antes. Entonces, más rumores: “¿Javier García ataja contra Agropecuario (por los octavos de final de la Copa Argentina) porque ya Rossi está afuera?”; “¿Ante Racing debuta Romero y Rossi comienza a ser borrado?”.

Rossi mantiene los pies sobre la tierra y responde. Afuera y adentro. En Salta, previo a ganarle al conjunto sojero el último miércoles, el arquero se atrevió a contarle a los micrófonos cómo manejaba su estadía mientras pasaban cosas: “Lo vivo con tranquilidad y profesionalismo. Respeto a la institución que me da el lugar de trabajo”, respondió con altura mientras cientos de hinchas lo ovacionaban y se desesperaban por fotos y autógrafos de él.

Porque dejó una marca a la hora de atajar penales, sin la fortuna de que el equipo aprovechara al máximo esa virtud que podía haber llevado a Boca a consagrarse en títulos más importantes. No obstante, en el Cilindro de Avellaneda demostró que también pueden contar con él cuando los remates no vienen desde el punto penal y a pesar de que no continuará en la Ribera.

Fue la indiscutida figura del encuentro y estuvo muy por encima de sus compañeros. Para graficar la actualidad, hay que decir que es un elenco que se lo ve desbordado cuando sale a campos ajenos: a los 40 segundos del encuentro ya había sufrido por duplicado por un remate de Eugenio Mena que se desvió al córner y, de ese mismo, un cabezazo de Jonathan Galván que rechazó Frank Fabra en la línea. Pero también cuando se mete dentro de los vestuarios: Carlos Zambrano entró al túnel con la cara limpia y salió a jugar el segundo tiempo con una marca roja en la parte izquierda del rostro. Según comentaron personas que estaban cerca del ingreso a la zona privada del equipo, un enojado Darío Benedetto se habría agarrado a golpes de puño con el peruano.

Rossi tapa una llegada de Hauche que por centímetros no terminó en gol de Racing LA NACION/Mauro Alfieri

En ese contexto, Rossi debió aparecer. Y se destacó con cinco tapadas que le permitieron a Boca llevarse el primer punto como visitante del ciclo interino de Ibarra. A los 20 minutos, una tapada a un remate de Leonel Miranda dentro del área; A los 35, bien parado para detener un cabezazo llovido de Gabriel Hauche, al que también le sacó (cuatro minutos después) otro cabezazo que intentaba ir por encima de su achique.

En el complemento, continuó. Ya al minuto tuvo su primera aparición: se plantó bien en el mano a mano ante Carlos Alcaraz y con las piernas la despejó al córner. Mientras que a los 23, rechazó con una mano un tremendo remate de media distancia que realizó Jonatan Gómez.

Boca también pudo ganarlo porque en el tramo final del partido se activó con las modificaciones y hasta merecía un penal sobre el final que Fernando Rapallini no se atrevió a cobrar. Agustín Rossi es figura hasta cuando parecen ya querer sacarlo de la escena.