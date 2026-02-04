Alarma en Boca: Exequiel Zeballos sufrió una lesión muscular y se perderá el partido con Vélez

El universo Boca no tiene descanso. Cuando parecía que el escenario se acomodaba con la victoria ante Newell’s y el entrenamiento de Edinson Cavani y Miguel Merentiel junto con el grupo, el staff técnico de Claudio Ubeda recibió una noticia inquietante. Exequiel Zeballos sufrió una molestia muscular durante la práctica que el plantel realizaba este miércoles en el predio de Ezeiza y será sometido a estudios médicos esta tarde para determinar el grado de su lesión. Lo que ya es seguro es que se perderá el partido ante Vélez, el domingo a las 22.15, en Liniers.

Si bien no hay confirmación de la gravedad de la dolencia de Changuito Zeballos, en la intimidad del plantel de Boca, se supo que el entrenador del conjunto de la Ribera, ya comenzó a pensar en cómo reemplazar al extremo de 24 años, una tarea muy compleja, porque no aparece en el plantel un atacante con sus mismas características.

Exequiel Zeballos se someterá a estudios y está casi descartado para choque con Vélez Marcos Brindicci - LA NACION

La lesión de Zeballos se suma a una lista de jugadores que están en plena recuperación por diferencias dolencias, ya que todavía no están plenos físicamente jugadores como Alan Velasco, Carlos Palacios, Milton Giménez, Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Lucas Janson y Rodrigo Battaglia.

En este escenario complejo, el DT ya tuvo que recurrir a los juveniles Íker Zufiaurre y Gonzalo Gelini para completar el ataque xeneize, algo que se especula que sucederá en el choque ante Vélez, en Liniers. Incluso, se cree que podría darle la chance de estar desde el inicio a Kevin Zenón en una función plenamente ofensiva.

Un golpe afuera de la cancha

La lesión de Exequiel Zeballos no solo inquieta a Boca adentro de la cancha, sino que afuera también genera incertidumbre. Es que el delantero es el jugador más determinante en el conjunto xeneize, por lo tanto, en Europa lo siguen de cerca y algunos clubes, como el CSKA de Moscú, ya ofertaron varios millones de dólares para quedarse con el delantero de 24 años.

Por el momento, los dirigentes de Boca, con Juan Román Riquelme a la cabeza, determinaron rechazar los 10 millones de dólares que llegaron como oferta desde Rusia y le hicieron saber a sus pares de CSKA que la única forma de poder quedarse con Zeballos en plena temporada es por los 20 millones de dólares que es lo que está fijado en su cláusula de rescisión.

Exequiel Zeballos está bajo la lupa de varios equipos de Europa. (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP) ALEJANDRO PAGNI� - AFP�

Mientras tanto, desde el club de La Ribera, aceleran las gestiones para renovar el contrato de Zeballos que se vence diciembre de este año. La idea de los dirigentes es extenderle el contrato por tres o cuatro años más y mejorar de manera considerable tanto su salario como la cláusula de rescisión, con el objetivo de blindarlo ante posibles avances de clubes del exterior.