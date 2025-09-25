Antonio “Chipi” Barijho sufrió un evento coronario agudo, pero ya se encuentra “estable”

El Mundo Boca se alarmó en las últimas horas por el estado de salud de Antonio “Chipi” Barijho, exatacante del club y actualmente entrenador de las divisiones inferiores. El miércoles, mientras se encontraba en el predio xeneize en Ezeiza, sintió un fuerte dolor en el pecho, se descompensó y fue trasladado de urgencia a un hospital de Monte Grande. Este jueves, el departamento médico del club dio más precisiones sobre su situación.

“Barijho tuvo un episodio de precordialgia cuando se encontraba en el Predio de Ezeiza. Rápidamente fue trasladado a la Clínica con el objetivo de hacer diagnóstico y tratamiento, donde se realizó un cateterismo cardíaco, en el cual se observó que estaba atravesando un evento coronario agudo, razón por la cual fue sometido con éxito a una angioplastia con stent”, comunicó Boca.

El comunicado de Boca

#ParteMédico



El día de ayer, Antonio Barijho tuvo un episodio de precordialgia cuando se encontraba en el Predio de Ezeiza.



Rápidamente fue trasladado a la Clinica con el objetivo de hacer diagnóstico y tratamiento, donde se realizó un cateterismo cardíaco, en el cual se… — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 25, 2025

Y amplió: “En estos momentos se encuentra estable. El paciente continuará las próximas 48 horas en cuidados intensivos y se evaluará tratamiento a seguir”.

Uno de los hijos del exfutbolista de 48 años, que también actuó en Huracán y Grasshopper Club Zürich, entre otros, realizó un posteo desde la clínica, en la que se observa al “Chipi” en cama, sonriente. “Muchísimas gracias a todos por los mensajes, a todos los que se preocuparon por mi papá, gracias a Dios salió todo bien. Hay Chipi para rato!!!”, escribió desde la cuenta jona.barijho23.

"Hay Chipi para rato!!!", escribió Jona, hijo de Antonio Barijho, desde la clínica donde fue atendido el exdelantero Instagram @jona.barijho23

Según distintos informes, Barijho se encontraba en el predio ya que era la sede del encuentro del partido de la división reserva entre Boca y Newell’s, pero el encuentro tuvo que empezar con cierta demora tras el episodio sufrido por el exdelantero. El partido de la reserva, programado para las 19 y con la presencia de Lucas Blondel entre los titulares del equipo xeneize, pasó a un segundo plano y se jugó más tarde producto urgencia que dejó a todos muy preocupados. El equipo dirigido por Mariano Herrón, finalmente, ganó 2-0.

La salud de Russo

El susto vivido por Barijho se sumó al momento delicado que está viviendo el DT de la primera, Miguel Ángel Russo, que pasó la noche del miércoles internado en una clínica, donde le sugirieron que quedara en observación, luego de realizarle estudios programados. Por esta razón, el entrenador no pudo estar al frente de la práctica vespertina de Boca, realizada en la Bombonera.

Miguel Russo y su ayudante, Claudio Úbeda, durante uno de los ensayos de Boca

Este escenario es similar al que se dio dos días antes, cuando el director técnico pasó la mañana del lunes en observación en esa clínica, donde fue estabilizado luego de que ingresara con un cuadro de deshidratación. La diferencia es que entonces, poco después del mediodía, sus médicos le dieron el OK para que estuviera presente en el ensayo vespertino, en Ezeiza.

El hecho ocurrió en medio de la puesta a punto del plantel xeneize para al compromiso del sábado frente a Defensa y Justicia, a las 19, en Florencio Varela. Allí, Boca contará con el respaldo de unos 3000 hinchas, como parte de la tendencia progresiva del regreso del público visitante, y con aprobación de la Aprevide.