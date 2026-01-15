Boca: el desafío de los goles que no llegan y la urgencia en conseguir refuerzos

El amistoso con Millonarios dejó la sensación de que Boca fue superior y mereció el triunfo, pero en realidad expuso una falencia clara: la escasez de goles. Un problema que ya se nota incluso en la alineación titular que se perfila para debutar el 25 de enero frente a Riestra, en la Bombonera, por el torneo Apertura.

Sin brillar, con un desempeño aceptable en el primer tiempo y opaco en el segundo, cuando quedó condicionado por las salidas de Ander Herrera y Leandro Paredes –preservados para lo que viene–, el equipo xeneize generó varias oportunidades que no concretó. Durante el Clausura, la pelota parada fue un arma clave, pero cuando esa herramienta falla, Boca sigue pagando cara la falta de efectividad en jugadas de balón en movimiento. No es solo puntería: salvo Miguel Merentiel, la formación ideal para el entrenador Claudio Ubeda precisa, en promedio, ocho partidos y fracción para hacer un gol.

Miguel Merentiel tuvo varias chances claras ante el arquero Guillermo de Amores, pero no logró romper el cero en el primer amistoso de Boca en el año; el atacante uruguayo es el más eficaz en el club, con un tanto cada 3,27 actuaciones. LUIS ROBAYO - AFP

Las primeras tres chances ante Millonarios llegaron tras saques de esquina y tiros libres: un cabezazo de Lautaro Di Lollo; un centro bajo de Brian Aguirre que Merentiel no logró empujar, y una ejecución de Paredes que pasó cerca de un ángulo. En el segundo período Williams Alarcón probó desde fuera del área, Merentiel falló desde la puerta del área chica, otro disparo del uruguayo dio en el travesaño, un centro de Juan Barinaga casi venció a Guillermo de Amores y un remate de Kevin Zenón fue tapado por el arquero antes del penal de Exequiel Zeballos.

En total fueron 17 los remates del local, incluidos seis al arco, y ninguno terminó en gol. Por eso, pese a la paciencia que pidió Juan Román Riquelme antes del partido –“no tenemos que volvernos locos; tenemos un gran plantel”, dijo en el canal oficial–, la escasez de gol quedó clara y generó un reclamo en las redes por parte de hinchas, que esperaban ver a algún refuerzo en el primer amistoso de la pretemporada.

El cambio de esquema de Ubeda, de 4-4-2 a 4-3-3, sumó otro problema: la escasez de extremos capaces de desequilibrar por fuera y servir goles a los centrodelanteros. En los entrenamientos, quien ocupó ese lugar fue Zenón, mucho más habituado a jugar de volante y sin la explosión que requiere el puesto. El otro problema es la ausencia de un 9 de área, un delantero que termine las jugadas. Hoy, los dos referentes están lesionados. Edinson Cavani sigue batallando contra una lumbalgia y en los últimos días inició un tratamiento especial contra el dolor para llegar al estreno, contra Riestra, aunque ya se perdió gran parte de la pretemporada. “Le hicieron una infiltración en la zona lumbar para descomprimir esa inflamación. Hay que tener cuidado en su etapa de rehabilitación. Va a hacerla progresivamente; esperamos que esté lo más pronto posible”, amplió Ubeda en su conferencia de prensa posterior al 0-0. Milton Giménez, de flojo cierre de año, padece pubalgia, se perdió el duelo con Millonarios y todavía no se reincorporó al grupo.

¡NO FUE LA TARDE DEL CHANGO! ¡DE AMORES LE ATAJÓ EL PENAL A ZEBALLOS EN LA BOMBONERA!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ObuaMUJbi9 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 14, 2026

La dirigencia procura acordar en estos días la llegada de Marino Hinestroza y avanzar con San Lorenzo en la compra de Alexis Cuello. El colombiano jugaría como extremo titular y Cuello sería una variante más en la ofensiva. Sin embargo, ninguno de los dos aporta la cuota de goles que Boca necesita para pelear por objetivos importantes: Hinestroza suma 16 tantos en 154 partidos, uno cada 9,6; Cuello, 26 en 148, uno cada 5,6.

Las noticias son alentadoras. Boca ya tenía un acuerdo de palabra con Nacional, de Medellín, por el extremo de 23 años: serían 5.000.000 de dólares más 20% de plusvalía de una posible transferencia. Pero cuando todo parecía cerrado, el club colombiano pidió que ese 20% fuera calculado sobre el total de la operación y no sobre la diferencia entre los 5 millones y un eventual precio de venta. De todos modos, en Boca aseguran que el tema será solucionado, aunque el jugador, entre idas y vueltas, ya se perdió la pretemporada y difícilmente esté disponible ante Riestra.

A su vez, San Lorenzo dejó en claro que pretende 3.000.000 de dólares limpios por 60% del pase de Cuello –el 40% restante pertenece a Almagro– y Boca no estaría dispuesto a pagar esa cifra, pese a que ya acordó el contrato con el jugador y Ubeda lo conoce por su paso por el Ciclón.

San Lorenzo pide 3 millones de dólares por un 60% del pase de Alexis Cuello y para Boca la cifra es excesiva. Fotobaires

En definitiva, el gol no es la principal virtud del equipo titular azul y oro. Detrás de Merentiel, que consigue un tanto cada 3,27 encuentros, el promedio más alto es de Zeballos, 0,11, o sea, uno cada 8,4 actuaciones, y siguen los de Brian Aguirre, de 0,10, o un tanto cada 9,2 presencias, y Leandro Paredes, de 0,08, es decir, uno cada 12,4 partidos. Los defensores contribuyen muy poco: Barinaga suma 4 goles en 147 compromisos; Di Lollo y Ayrton Costa acumulan siete cada uno en total en el club, uno cada 13 y 15 presentaciones, mientras que Lautaro Blanco consiguió un solo gol en 83 partidos (y en los 209 de su trayectoria profesional).

El nuevo tridente del mediocampo, compuesto por Paredes, Herrera y Milton Delgado, rara vez pisa el área: el español registra una media de un gol cada 13 encuentros, y Delgado no registra tantos en 41. Si se considera a los diez jugadores de campo que se enfrentaron con Millonarios, Boca presenta un promedio de goles por futbolista de 0,10, menor que el de River, de 0,13; el de Racing, de 0,11, y el de Independiente, de 0,11. Y además estos equipos cuentan con suplentes que arrojan mejores números que los habituales relevos xeneizes.

Claudio Ubeda probó jugadores en la práctica de fútbol cn miras al amistoso del domingo con Olimpia en San Nicolás; su formación ideal es poco anotadora.

La próxima prueba será este domingo, frente a Olimpia, de Paraguay, en San Nicolás. Se tratará del último amistoso previo al debut en el Apertura. Allí no estarán Cavani, Giménez ni otros dos lesionados: Carlos Palacios (3 tantos en 36 funciones en Boca) y Rodrigo Battaglia, que podría cambiar la tendencia (5 en 35 compromisos), pero sufre una inflamación en un tendón de Aquiles y hasta puede ser operado, por lo que probablemente tampoco actúe como titular.

En la práctica de este jueves, Ubeda paró un equipo conformado por 11 jugadores que, en conjunto, suman apenas 24 goles en 373 encuentros en Boca, un promedio aun más bajo que el de los titulares de este miércoles, con 0,06 tantos por partido: Leandro Brey; Lucas Blondel, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida; Santiago Dalmasso, Tomás Belmonte y Agustín Martegani; Zenón, Lucas Janson y Alan Velasco. Varios de ellos estarán de entrada contra el conjunto paraguayo, intentando ganarse un lugar en un equipo que precisa triunfos, confianza y, sobre todo, una nueva carta de gol.