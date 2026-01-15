Cuándo es el próximo partido de Boca
El equipo xeneize volverá a salir a un campo de juego el próximo domingo a las 21 en el estadio Único de San Nicolás ante Olimpia de Paraguay
Tras el empate de Boca contra Millonarios de Colombia en la Bombonera, en un partido amistoso organizado en homenaje a quien fuera director técnico de ambos equipos, el fallecido Miguel Russo, el equipo xeneize volverá a salir a un campo de juego el próximo domingo a las 21 en el estadio Único de San Nicolás ante Olimpia de Paraguay.
Así, el conjunto que dirige Claudio Úbeda se pone a ritmo en esta pretemporada y de cara al nuevo campeonato de la Liga Profesional que, para Boca, tendrá su punto de partida el próximo domingo 25 de enero, cuando el Xeneize reciba a Riestra en su cancha.
Este miércoles, en lo que fue el primer partido de Úbeda como técnico oficial de la institución de la Ribera, el Xeneize dejó sensaciones encontradas en el empate en 0 con Millonarios. Boca tuvo la pelota, intentó ser protagonista y mostró señales de identidad, aun con los lógicos déficits de ritmo y precisión propios del primer partido del año.
“Las sensaciones son favorables”, resumió Úbeda en la conferencia de prensa. “El equipo estuvo sólido, tuvo juego, asociaciones y momentos de mucha posesión de pelota. Generamos situaciones; nos faltó finalización, pero mantuvimos durante los 90 minutos el control del partido”, analizó el entrenador.
“Ya estaba pautado que iba a jugar 45 minutos. Está perfecto; lo vamos llevando progresivamente. Es un jugador que nos da claridad, movilidad y asociación con Leandro para distribuir y encontrar pases entre líneas. Es muy inteligente para jugar, no solo desde lo físico, sino también desde la palabra, porque está permanentemente acomodando al equipo”, destacó Úbeda sobre Ander Herrera, que se destacó en el primer tiempo del amistoso pero que continuó jugando tras la vuelta del receso.
Consultado sobre el mercado de pases,todavía sin incorporaciones cerradas, Úbeda transmitió tranquilidad. “Tenemos un plantel competitivo. El grupo hizo una pretemporada muy buena y estamos para competir”, afirmó. Y aclaró que las gestiones están en manos de la dirigencia: “Hablo bastante con Chelo y Román; ellos están con esa función”.
