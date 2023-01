Boca empezó con una victoria y con la misma partitura la defensa del título de la Liga Profesional

escuchar

Con los mismos vicios y las mismas características del pasado para revertir situaciones que se ofrecen complejas, Boca salió a defender la corona en la Liga Profesional 2023. No es un estilo de juego ni un camino por el que los xeneizes desean transitar, pero el campeón mantiene aquellos errores y distracciones que lo convierten en un equipo vulnerable, y también el fuego y la chispa de las individualidades que con un par de apariciones son capaces de romper esquemas, abrir resultados, desatar festejos e impulsar los sueños.

Boca hilvanó pocas acciones de conjunto, pero le resultó suficiente que sus tres hombres ofensivos conectaran para derrotar por 1 a 0 a Atlético Tucumán en el estreno: el tridente Orsini, Villa y Óscar Romero, en el rol de definidor, armaron el guión del éxito.

Lo mejor del encuentro

Cambia algunos intérpretes, pero mantiene la misma piel. Boca, entre decisiones de quienes conducen el fútbol profesional, ausencias obligadas entre suspensiones –Benedetto– y convocatorias a seleccionados sudamericanos, como Frank Fabra que participó de los amistosos de Colombia en los Estados Unidos, modificó nombres, aunque replicó situaciones del pasado. Campeón defensor de la Liga Profesional, la nueva aventura le exige nuevamente ser protagonista, mientras se prepara para el desafío que se convirtió en los últimos años –desde 2007- en un objeto de deseo: la Copa Libertadores.

El estreno oficial de Sergio Romero y la presentación en la Bombonera del paraguayo Valdez, son los dos nuevos rostros a los que el simpatizante empezará a acostumbrarse. El arquero, con el reto de suplantar a Agustín Rossi, una de las figuras de las últimas conquistas y que se marchó a préstamo a Al Nassr, de Arabia Saudita, antes de desembarcar definitivamente en Flamengo, en junio proximo; el zaguero guaraní, para convertirse en el caudillo que el equipo no logra descubrir desde hace varias temporadas en el centro de la defensa.

Sergio Romero, de un inicio con dudas a ser protagonista del triunfo de Boca: el arquero controló este mano a mano con Estigarribia y se ganó los primeros aplausos en el debut oficial con los xeneizes LA NACION/Mauro Alfieri

Con un mercado de pases austero, la decisión de la AFA de amnistiar a aquellos jugadores que purgaban una suspensión de una o dos fechas se convirtió en un alivio para el entrenador Hugo Ibarra, que en la lista de sancionados tenía a siete nombres. Con el indulto, el director técnico recuperó al peruano Advíncula, los volantes Alan Varela y Guillermo Pol Fernández y al delantero Sebastián Villa para el estreno con Atlético Tucumán.

Pero Boca sufrió en el juego, como le sucedió en la Liga Profesional 2022, esa que igualmente terminó festejando de manera angustiante. Arrastra la falta de una armonía colectiva y son las individualidades las que con chispazos alimentan la ilusión y elevan al conjunto. Un tiro libre de Oscar Romero que se desvió en la barrera y rozó el travesaño y otro de Villa, desde el sector izquierdo, que Marchiori desvió al córner, fueron las insinuaciones; ellos fueron los encargados de armar la jugada que derivó en el gol del triunfo, después que Orsini -resistido en el pasado- peinara la pelota para que el colombiano se lanzara en velocidad y enviara la asistencia para la definición del paraguayo.

Desde el suelo, Ruíz Rodríguez y Orsini disputan la pelota; el atacante de Boca participó de la acción del gol y enseñó una mejor versión que en 2022 LA NACION/Mauro Alfieri

Hasta que logró desatar el nudo, desanduvo por el peligroso terreno de las imprecisiones y los desajustes que generaron que Atlético Tucumán se sintiera con la confianza para dar el golpe en la Bombonera. Porque Joaquín Pereyra, el entrerriano que fue una de las figuras de la campaña 2022, fue bloqueado por Advíncula, que desarticuló el peligro, y más tarde Pol Fernández falló un pase fácil y con la defensa adelantándose y abierta provocó que Coronel tuviera su chance.

Los sustos mayores de Boca lo tuvieron a Sergio Romero como protagonista: en el primer tiempo, el guardavalla despejó corto y Bianchi, de cachetada, definió; Figal, en la línea, despejó. En el complemento, un error de Sandez dejó a Coronel en posición de gol, pero optó por asistir a Estigarribia. El goleador que le anotó a Boca con Patronato, por la Copa Argentina 2022, falló ante el achique de Romero, que se ganó los primeros aplausos después de algunas dudas.

Lucha y juegan: Tesuri y Ramírez, en el estreno con victoria del campeón Boca en la Liga Profesional LA NACION/Mauro Alfieri

La frustración de la derrota en la final de la Supercopa Internacional, ante Racing, fue un golpe del que los xeneizes no enseñaron secuelas en la Bombonera, aunque el Decano en varios pasajes del encuentro desnudó desatenciones. No extrañó observar diálogos entre Ibarra y sus ayudantes Gracián y Pompei, buscando una solución para reordenar las piezas. No hizo falta, porque los de adentro se encargaron de acomodar un desarrollo que, cuando se hizo de ida y vuelta, lo tuvo por espacios como dominador y en ocasiones fuera de eje, superado por un rival que con orden lo vulneraba. Pero las individualidades siguen sosteniendo al campeón, que se dibujó una sonrisa con la vieja y extraña fórmula.