Boca le ganó a Atlanta por 1 a 0 con Benedetto de titular

Tras haberse coronado campeón del Torneo de Verano, Boca le ganó a Atlanta por 1-0 con un gol de Eduardo Salvio, en un partido amistoso de 35 minutos por tiempo que tuvo como foco principal el debut del “Pipa” Benedetto con la 9 del Xeneize.

El equipo de Sebastián Battaglia, que salió victorioso en los cuatro partidos que jugó en lo que va del año, se puso a prueba frente al Bohemio en vistas a la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, en la que se enfrentará con Colon, el día 13 de febrero.

Darío Benedetto. Boca-Atlanta Prensa Club Atlanta

Benedetto, que jugó 45 minutos (35′ del primer tiempo y 10′ del segundo) y fue reemplazado por Luis Vásquez. Vale recordar que Battaglia, más allá de incluirlo en la lista de concentrados para la final frente a San Lorenzo, prefirió aguardar “para que llegue mejor al debut”, según explicó el entrenador.

La formación de Boca al comenzar el partido fue: Javier García; Pedro Velurtas, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Agustín Sandez; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Aaron Molinas; Sebastián Villa, Darío Benedetto y Exequiel Zeballos.

En el entretiempo Battaglia hizo cuatro cambios: Valentín Barco, Equi Fernández, Esteban Rolón y Eduardo Salvio por Rojo, Campuzano, Medina y Zeballos, respectivamente.

Se suma Pol Fernández

Durante la noche del viernes, Pol Fernández arribó al país para incorporarse a Boca. “Estoy muy ilusionado con esta vuelta. Lo voy a disfrutar muchísimo y lo voy a tomar con la responsabilidad que se merece”, dijo el mediocampista.

Fernández llega de México tras desvincularse del Cruz Azul, con el que tenía contrato hasta junio de este año. Este sería el tercer refuerzo -junto con Darío Benedetto y Jorge Figal- del equipo con el que Sebastián Battaglia pone la mira en la Liga profesional de Futbol y la Copa Libertadores.

Guillermo Pol Fernández junto a Raúl Cascini del Consejo de Fútbol llegando a realizarse la revisión médica.



💙💛💙 pic.twitter.com/55DHcvqkAA — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 29, 2022

Ante la pregunta sobre que número va a llevar en la camiseta, el volante dijo: “La 10 es una camiseta con mucha historia. Voy a ver qué número está disponible. Creo que la 7 y la 8. Voy a ver. No me vuelve loco”. Mientras tanto, Riquelme aguarda para definir por un sí o un no de Angel Romero.

A Racing se lo dieron vuelta

Racing perdió este sábado un amistoso ante Atlético Tucumán, por 4 a 2, cuando ganaba por 2 a 0, en la preparación de ambos equipos con vistas al debut en la Copa de la Liga el mes próximo. El cotejo, dividido en dos tiempos de 40 minutos y jugado en el estadio Presidente Perón, en la ciudad de Avellaneda, fue de un desarrollo atractivo y cambiante ya que le “Academia” ganaba por 2 a 0 a los 12 minutos y luego el “Decano” reaccionó.

Los goles de Racing, con Fernando Gago como DT, fueron convertidos por el defensor ecuatoriano Gustavo Gustavo Cortez (uno de los refuerzos llegado en la temporada pasada y que aun no debutó) y Enzo Copetti; mientras que para el equipo tucumano, dirigido por Juan Manuel Azconzabal, lo hicieron Ramiro Carrera (dos, uno de tiro penal), Leonardo Heredia y Augusto Lotti.En el primer tiempo, con Racing venciendo por 2 a 1, Carlos Alcaraz estrelló un tiro desde el punto penal en el travesaño.