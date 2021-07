Boca quiere evitar sanciones y decidió presentarse esta noche con Banfield: el posible equipo de juveniles y una lista que no integra Edwin Cardona

A pesar de que los dirigentes, el cuerpo técnico y el Consejo de Fútbol no tenían intenciones de exponer a los juveniles por el aislamiento al que se someten los 24 profesionales que viajaron a Brasil en la eliminación de la Copa Libertadores, el impedimento desde el Ministerio de Salud para habilitar un corredor sanitario y la negativa de la Liga Profesional para suspender los encuentros ante Banfield (desde las 20.15) y San Lorenzo (el martes a las 21) pusieron en aprietos a Boca, que dio marcha atrás sobre sus convicciones y sigue masticando bronca. Advertido de las sanciones reglamentarias (económicas y quita de seis puntos), decidió ir al Florencio Sola esta noche con Sebastián Battaglia de entrenador y futbolistas de la Reserva.

El error está cometido y se verá cómo repercute por la noche, cuando los juveniles salten al campo del Taladro apenas 32 horas posteriores al encuentro de Reserva que ganaron 3-1. Confiados de promesas que luego no se cumplieron, en el club no previnieron lo que podía pasar horas más tarde con los reveses recibidos desde la entidad sanitaria y la Liga. Así las cosas, Battaglia confiará en los chicos que dirige diariamente.

Si bien no lo presentó oficialmente en sus redes sociales, trascendió una lista de 21 juveniles convocados. Aunque Edwin Cardona era el único experimentado que estaba a disposición por no haber sido parte de la mala aventura a Belo Horizonte, no habría sido incluido entre los citados. ¿Por qué? En el Consejo de Fútbol de Juan Román Riquelme y el cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo siguen molestos por la falta de compromiso en un momento trascendental: el colombiano rompió la burbuja de la Copa América, se fue a Colombia unos días y, al retornar al país, debió confinarse una semana. Eso lo sacó de la disputa de los octavos de final con Atlético Mineiro y la eliminación agigantó el enojo.

Por eso, el volante pasaría horas de castigo. También es una incógnita si frente a San Lorenzo será tenido en cuenta, cuando Boca siga sin poder contar con los principales jugadores de su plantel.

Edwin Cardona no estará entre los convocados Nahuel Ventura - POOL ARGRA

Battaglia incluyó a dos arqueros (Agustín Lastra y Sebastián Díaz Robles), tres zagueros (Balthazar Bernardi, Santiago Pérez y Gabriel Aranda), cuatro laterales (Eros Mancuso y Matías Olguín como derechos y Valentín Barco y Nahuel Genez como izquierdos), seis volantes (Iván Alvariño, Kevin Duarte, Gabriel Vega, Franco Cáceres, Rodrigo Montes y Simón Rivero) y seis atacantes (Vicente Taborda, Israel Escalante, Tomás Díaz, Erik Bodencer, Ezequiel Almirón y Lucas Palma).

Quiénes serán de la partida se sabrá con certeza poco antes del comienzo del encuentro. Battaglia analizará quién está físicamente más apto para enfrentar a un equipo de primera tras el desgaste del viernes. De todas maneras, hay una sensación de que optará por casi todos los que jugaron desde el inicio ayer frente a Banfield.

Entonces, el equipo formaría con Lastra (2001); Mancuso (1999), Bernardi (2001), Aranda (2001), Barco (2004); Montes (2000), Duarte (2001), Vega (2002); Escalante (1999), Almirón (2002) y Taborda (2001).

Les llegó la hora de debutar a muchos chicos. Serán ellos quienes deban poner la cara para defender la camiseta azul y oro.