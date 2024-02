escuchar

La salida de Valentín Barco de Boca sigue dando que hablar. Desde las declaraciones del presidente del club Juan Román Riquelme en las que cuestionó la decisión del jugador de ejecutar la cláusula de salida de su contrato para firmar con el Brighton de Inglaterra al considerar que eso “estuvo muy mal”, se sumó otro motivo que despertó el enojo del defensor. El Xeneize publicó una foto a través de sus redes sociales con los futbolistas de la institución que formaron parte de la clasificación a los Juegos Olímpicos, pero sin la figura del lateral. Pero lejos de quedarse callado, Barco reaccionó a esa omisión. Además, en Boca se sumó otra cuestión relacionada a la dirigencia liderada por Riquelme: el club echó a Diego Mazzilli, uno de los captadores de talentos más reconocidos del fútbol juvenil, que dejó el club después de 20 años.

Todo fue fiesta en Venezuela tras la clasificación de la selección argentina a los próximos Juegos Olímpicos que se disputarán en París. Los futbolistas que vistieron la casaca del equipo dirigido por Javier Mascherano no ocultaron su alegría y en una foto se juntaron Leandro Brey, Nicolás Valentini, Cristian Medina y Equi Fernández. A través de una de las cuentas del Xeneize, la imagen estaba acompañada del texto “de Boca Predio a París”. Pero varios de los comentarios de los fanáticos hicieron referencia a la ausencia de Valentín Barco en la publicación.

Ante la omisión del futuro futbolista de Brighton, el Colo compartió una publicación que hizo su novia a través de Instagram. La misma tiene una foto del jugador de espaldas a la cámara, una con la formación del equipo y la frase que dice: “Mi amor cerrando bocas desde siempre. Te amo”. A lo que Barco, le agregó la siguiente: “A París. Y que sigan hablando”. Todo parece indicar que el lateral izquierdo se dirigió al club por la actitud que tuvo, y sobre todo a Juan Román Riquelme, quien hace algunos días se manifestó en contra de la decisión de Barco. “Lo que hizo el chico (Barco) estuvo muy mal, eso no se hace”, disparó el dirigente en una entrevista con el canal ESPN, en la que excusó al representante del jugador (Adrián Roucco) y la institución británica.

Riquelme recordó: “A mí me toco ser futbolista. No sé si me fue mejor o peor que Barco, pero sí que me vinieron a buscar un montón de veces cuando tenía 18 años y siempre dije que no. Por eso, la decisión siempre es del jugador y después está el representante y la familia”, diferenció. Riquelme redundó insistentemente en la misma idea: “Lo que hizo estuvo muy mal, para mí. Cuando presentás un papel para rescindir, es una decisión tuya, es así, no hay que darle vuelta. Eso no se hace y tampoco está bien lo que hizo el otro club”. Barco, de 19 años, pagó la cláusula de salida de su contrato (10 millones de dólares) para romper su vínculo en Boca y emigrar al Brighton, que lo contrató hasta junio de 2028.

La publicación de Valentín Barco Captura IG

Y un conflicto con los que cerró la semana pasada el club de la Ribera tiene que ver con la salida de uno de los captadores de talentos más reconocidos del fútbol juvenil de Boca a quien después de unos 20 años le notificaron que prescindirían de sus servicios. Se trata de Diego Mazzilli, que en los últimos dos años estuvo casi sin ser tenido en cuenta por el club para llevar a cabo su tarea. Esto, por decisión dirigencial. El propio captador de talentos anunció su salida el pasado jueves a través de las redes sociales, con agradecimientos para quienes le “abrieron las puertas del club” y los chicos “de todas las categorías” a los que ayudó “a cumplir sus sueños”. A la vez que mostró su “gran orgullo al ver una gran camada de pibes que han llegado a Primera”.

Diego Mazzilli fue despedido de Boca Twitter Diego Mazzilli

Mazzilli descubrió a jugadores como Exequiel Zeballos y Aaron Anselmino, que hoy en día poseen cláusulas de 25 millones de dólares. Además, fue responsable, junto a distintos compañeros, de las llegadas de jugadores como Balerdi, Colidio y Retegui. Al mismo tiempo que participó de las pruebas en las que eligieron a Alan Varela, Equi Fernández, Barco y Bentancur. Y entre los últimos que debutaron, el volante Mauricio Benítez.

En una parte de su carta de despedida, escribió: “Hoy me despido del club después de muchos años. Quería agradecer a todas las personas que me guiaron desde mis comienzos y a quienes me abrieron nuevamente las puertas del club luego de haber dejado de muy joven el fútbol defendiendo estos colores. Quiero destacar a los chicos de todas las categorías, ya que a lo largo de estos años pude ser parte de su formación tanto dentro como fuera de la cancha, con algún consejo o charla de esas que quedan para siempre. Es gratificante para mí saber que pude ayudar a muchos chicos a cumplir sus sueños y siento un gran orgullo al ver una gran camada de ‘pibes’ que han llegado a Primera. También tengo la satisfacción de que en lo económico el club pudo crecer por las ventas de varios de ellos”, cerró.

