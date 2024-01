escuchar

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, le atribuyó al futbolista Valentín Barco la absoluta responsabilidad de su salida del club y cuestionó su decisión de ejecutar la cláusula de salida de su contrato para firmar con el Brighton de Inglaterra al considerar que eso “estuvo muy mal”. ”Lo que hizo el chico (Barco) estuvo muy mal, eso no se hace”, disparó el dirigente en una entrevista con el canal ESPN, en la que excusó al representante del jugador (Adrián Roucco) y la institución británica.

Riquelme recordó: “A mí me toco ser futbolista. No sé si me fue mejor o peor que Barco, pero sí que me vinieron a buscar un montón de veces cuando tenía 18 años y siempre dije que no. Por eso, la decisión siempre es del jugador y después está el representante y la familia”, diferenció. Riquelme redundó insistentemente en la misma idea: “Lo que hizo estuvo muy mal, para mí. Cuando presentás un papel para rescindir, es una decisión tuya, es así, no hay que darle vuelta. Eso no se hace y tampoco está bien lo que hizo el otro club”.

Barco, de 19 años, pagó la cláusula de salida de su contrato (10 millones de dólares) para romper su vínculo en Boca y emigrar al Brighton, que lo contrató hasta junio de 2018 y lo espera una vez finalizada su participación en el Preolímpico de Venezuela. ”Nosotros le ofrecimos renovar por cuatro años y el representante dijo que no, quería sólo un año. Le deseo mucha suerte, que tenga una excelente carrera. ¿Si hablé con él? Es un tema mío”, aclaró.

Valentín Barco fue presentado en Brighton la semana pasada

Riquelme se incomodó cuando fue consultado por las declaraciones de Barco, quien afirmó que la dirigencia de Boca no le atendía el teléfono en medio de las negociaciones por la renovación del vínculo que finalizaba el 31 de diciembre y acotó: “Cada uno busca su excusa”. ”No hubo ningún conflicto, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. El chico de Vélez (Santiago Castro) también se fue por la cláusula, pasó lo mismo y el representante ¿Quién es? Es el mismo (Roucco)”, ejemplificó.

Por otra parte, el presidente de Boca mostró conformidad por el desempeño del club en el mercado de pases, en el que consiguió hasta el momento dos refuerzos (Cristian Lema y Kevin Zenón) con un tercero muy cerca de llegar (Lautaro Blanco). ”Estoy feliz con el mercado, se habla mucho de Boca, si trae a uno u otro pero lo principal era sostener al plantel que llegó a la final de la Copa Libertadores. Era muy importante mantenerlo y estamos contentos porque tenemos muy buenos futbolistas, que han tenido la suerte de hacer una buena pretemporada”, consideró.

Kevin Zenón, uno de los refuerzos de Boca Boca Juniors

Consultado por eventuales movimientos, desacreditó los rumores sobre la partida del colombiano Frank Fabra: “Desde que terminó el campeonato hasta hoy han dicho que se iban la mayoría de los futbolistas, es lo que pasa siempre en Boca”. ”Lo de Blanco es una oportunidad buena, es un lateral que tiene buenas condiciones, lo ha hecho muy bien en Rosario Central y esperemos seguir avanzando”, explicó sobre el futbolista que llega del Elche de España.

Al ser interrogado por el nuevo DT, Diego Martínez, que este sábado tendrá su debut oficial ante Platense por la Copa de la Liga, Riquelme contestó: “Se lo ve bien, está contento, tiene mucha ilusión, es un DT que lo ha hecho bien en varios clubes, la forma que tiene de jugar nos puede venir bien por los jugadores que tenemos. Esperemos ser protagonistas en cada torneo de esta temporada”. Además, confirmó que Boca jugará su primer partido de local en el torneo en el Nuevo Gasómetro por el reacondicionamiento del césped de La Bombonera, donde se llevaron a cabo las últimas elecciones presidenciales del club. ”Teníamos previstos votar el 2 de diciembre, si hubiese sido en esa fecha llegábamos al inicio del torneo, pero igualmente nos vino bien porque levantamos todo y se cambió el césped. Para el segundo partido ya podremos volver a casa. Estamos muy agradecidos con la gente de San Lorenzo para facilitarnos las cosas para el primer partido”, reconoció.

En relación al proyecto de reforma de La Bombonera, Riquelme se mostró cauto al señalar que “todos soñamos con que la cancha sea más grande, que entre más gente, pero uno no debe prometer algo cuando involucra a los vecinos. No soy nadie para ir a golpear una puerta y plantearle a una familia si se quiere ir de su casa”.

El campo de juego de La Bombonera quedó en mal estado luego de las elecciones. Estará en condiciones para el segundo partido de Boca como local

LA NACION