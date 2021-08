Copa Argentina: la autocrítica de Russo por el juego de Boca y el desahogo de los referentes

Boca derrotó a River por penales. Fue un premio, luego de haber transitado dos semanas turbulentas que incluyeron la eliminación de la Copa Libertadores y una cuarentena inesperada que forzó al club de la Ribera a jugar con juveniles en dos compromisos del torneo de primera. Así lo analizó su técnico, Miguel Ángel Russo: “Fue el cuarto clásico en el año, muy parejo todo. En algunos pudimos más, tuvimos suerte hoy, gracias a Dios. Se lo merecen por todo lo que hemos sufrido, lo que hemos luchado, la injusticia en la Copa [...] nos vamos recuperando de a poco [...] Estoy emocionado por la gente de Boca, que necesita estas cosas. Veníamos de resultados adversos, a nuestra manera vamos cambiando las cosas y eso es clave”.

Juan Ramírez, uno de los jugadores destacados del partido LA NACION/Anibal Greco

El entrenador, que hoy sacudió la formación y eligió salir con cinco defensores, hizo autocrítica y habló del nivel del equipo en los últimos partidos: “Tenemos que mejorar muchas cosas. Nos estamos armando, venimos de muchos golpes, cosas que no esperábamos, pero tengo un grupo muy noble, que quiero mucho, y esto es para toda la gente de Boca. Se lo dedico a ellos y a los que dudan de nosotros. Yo sé que jugamos mal en algún momento, pero todavía estoy en una etapa donde me vibra el corazón y no el celular, y eso es clave”.

Es una época de cambios para Boca. La partida de Tévez obliga al plantel a reinventarse. En esa línea declaró el capitán Izquierdoz: “Necesitamos dar estos pasos para seguir creciendo. Queremos ver a un Boca que le guste a todos. Lo más lindo que nos puede pasar es representar a este club”.

Izquierdoz despeja la pelota mientras evita chocar con el botín de Zambrano LA NACION/Anibal Greco

“Los superclásicos salen así, muy trabados, se juega con mucha intensidad. Hoy fue un partido duro y es difícil, ellos juegan bien. Hay que trabajarlos y por suerte en la definición por penales ganamos nosotros”, siguió.

A su lado estuvo uno de los jugadores del partido: Juan Ramírez. El recién llegado -que perdió un diente en un choque con David Martínez_ suscribió con los dichos de Izquierdoz y dijo: “Es algo único, llegué hace seis días y me tocó jugar dos partidos. Estoy muy contento pero esto sigue. River es un equipo intenso, nos cortaron mucho, faltó un poco de generación de juego, pero vamos a ir mejorando con el tiempo [...] el capitán me dio mucha confianza. Era sabido que quizás teníamos chances de ganar, y así fue”.

Marcos Rojo disputa el balón con Nicolás de la Cruz. El defensor Xeneize se mostró firme y aguerrido LA NACION/Anibal Greco

“Hay una alegría inmensa en el vestuario, nos desahogamos un poco de todo porque veníamos comiendo mierda desde Brasil”, expresó Marcos Rojo, y agregó: “Fue un partido durísimo, creo que jugamos bien. El partido fue peleado, ida y vuelta y se definió en los penales donde tuvimos la suerte de ganar”.

En la próxima instancia, que aún no tiene fecha confirmada, Boca enfrentará a Patronato. El club de Paraná eliminó a Villa San Carlos, de Berisso.

LA NACION