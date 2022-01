Darío Benedetto ya habla como jugador de Boca: “Estoy contento por volver al club que amo”

Darío Benedetto ya habla como jugador de Boca. El delantero se despidió de sus compañeros de Elche y este jueves aterrizará en Buenos Aires para comenzar su segundo ciclo en la Bombonera. En diálogo con la emisora Onda Cero, el ex futbolista de Olympique de Marsella, Arsenal y Defensa y Justicia resaltó: “Dije que volvería a Boca de una manera u otra y ya cumplí mi palabra: siempre seré hincha de ese club y ahora se me ha dado la oportunidad de regresar como jugador al club que amo” .

Benedetto será adquirido por el club xeneize en una negociación a múltiples bandas que involucra a Xolos (Tijuana, México), Marsella, Elche y Defensa y Justicia. Y otros futbolistas como Walter Bou, Iván Marcone y Lisandro López. Sobre su salida, el delantero formado en Arsenal recordó que se trata de una decisión futbolística: “Quiero buscar los minutos que en el Elche no tenía. Seguiré apoyando a la entidad desde el lugar que ahora me toca”. El dato extra es que el jugador se convirtió hace unos meses en accionista minoritario del club ilicitano .

Darío Benedetto se despidió de Elche y viajará este miércoles a la Argentina para incorporarse a Boca Quality Sport Images - Getty Images Europe

“Me siento contento por este paso por el Elche, en el que he aprendido muchas cosas, y a la vez estoy contento por volver al club que amo”, insistió Benedetto durante el diálogo con Onda Cero, que duró algo más de tres minutos. El delantero indicó que su salida de LaLiga tiene un gusto amargo, porque no pudo despedirse de los hinchas en la cancha, producto de una molestia en el aductor que no lo dejó entrenarse al 100%. “Hubiese estado bueno decir adiós en la cancha”, se lamentó Benedetto. Y agregó: “Andaba con unas molestias en el aductor y prefería no arriesgar porque ya estaba hecho el tema de mi pase. El técnico lo entendió así y por eso no me concentré. Hubiese estado bueno despedirme ante el Real Madrid (rival este jueves en la Copa del Rey), pero mañana (por este miércoles) ya estaré volando para Argentina ”, completó Benedetto.

Battaglia lo espera con los brazos abiertos

“Darío es un jugador de jerarquía. Sabemos lo que nos puede aportar en un año con una competencia importante”, se entusiasmó Sebastián Battaglia, entrenador de Boca, tras el triunfo por 2-0 ante Colo Colo en el primer partido del Torneo Internacional de Verano. Con la llegada de Benedetto, el plantel xeneize tendrá tres centrodelanteros: el ex Elche competirá por el puesto de 9 con el juvenil Luis Vázquez y con Nicolás Orsini, quien no pudo mostrar su mejor versión desde que llegó a la Bombonera por una serie de lesiones que minaron su adaptación.

Los 9 mejores goles de Benedetto en Boca

No se trata de un refuerzo más, sino de un futbolista que ya sabe lo que es vestir la camiseta de Boca. Y que, además, garantiza goles: durante su primera etapa en el club, Benedetto festejó 45 veces en 76 partidos, a un promedio de un tanto cada algo menos de dos encuentros. Nada mal para un equipo como Boca que penó la temporada pasada por la falta de concreción de sus ataques: hasta Eduardo Salvio, habitual extremo o carrilero, llegó a disputar algunos partidos como centrodelantero (incluso convirtió un gol de taco contra Central Córdoba de Santiago del Estero).