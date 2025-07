El descargo de Carlos Palacios tras las versiones que indican que fue “borrado” de Boca por indisciplina

El universo Boca no tiene descanso. En medio de las versiones sobre la ausencia de Carlos Palacios en la última convocatoria de Boca por un presunto acto disciplinario, el chileno decidió responder públicamente a través de un extenso descargo en las redes sociales. El futbolista desmintió haber llegado en mal estado a los entrenamientos y acusó una campaña de hostigamiento sobre su figura.

En su cuenta personal de Instagram, Palacios escribió en una de sus historias: “¿Qué buscan con tantas mentiras? ¿Hacerme quedar mal, como un irresponsable? Estoy arrastrando molestias en la rodilla desde antes del Mundial, lo pueden comprobar fácilmente viendo las vendas que usé en esos partidos. Más allá de esto hice y hago todo por jugar en este gran club que es mi sueño. Soy consciente que estoy en uno de los clubes más grandes del mundo y la responsabilidad que eso lleva”.

Carlos Palacios hizo un descargo en su cuenta de Instagram por los rumores acerca de su "falta de disciplina" Walter Manuel Cortina

El chileno, además, explicó que tras el último partido ante Unión el viernes último en la Bombonera, participó con normalidad de los entrenamientos el sábado y el domingo, y que el lunes se presentó como siempre, pero con dolores en una de sus rodillas: “Se decidió que lo mejor era hacerme atender y no salir a entrenar al campo para evitar sobrecargar la rodilla que me tiene a maltraer”.

Palacios en su descargo le apuntó directamente a un sector del periodismo de TV que difundió que el futbolista llegó “en mal estado” y que por ese motivo se le impidió entrenar: “Sepan que están haciendo mucho mal. Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen, porque atrás de todo hay madres, hijos, familias. No son los únicos. En mi propio país los periodistas se viven haciendo eco de lo que escuchan de acá y publican mentiras sin argumentos ni fundamentos. ¿Por qué tanto hostigamiento hacia mi persona?”, agregó.

El posteo fue acompañado por una imagen publicada por un medio con el título “¿Borracho y borrado?” junto a la frase “Conmigo no juega más”, adjudicada al entrenador Miguel Ángel Russo.

En el cierre de su publicación, Palacios explicó que no se ausentó de las prácticas y hasta negó haber tenido conflictos con cualquier integrante del plantel: “No han sido los mejores partidos, pero soy consciente de eso y estoy trabajando para retomar el nivel”, aseguró.

El descargo de Carlos Palacios en sus redes sociales

En su exposición, el chileno le dedicó una líneas a los medios de su país: “A los periodistas chilenos que últimamente también se dejan llevar por los ‘rumores’ o mentiras: dejen de hacerle creer a la gente cosas que son mentiras y hacer polémicas con cosas absurdas. Porque hay familia e hijos atrás que leen y ven sus mentiras”.

Y agregó: “¿Que me gustaría estar jugando mucho mejor? Claro que sí. Soy el primero en querer recuperar el nivel y en ser el más autocrítico conmigo mismo para retomar el nivel que tuve los primeros meses. Y les prometo que estoy trabajando para eso y mucho más”.

El comunicado de Palacios

“¿BORRACHO Y BORRADO?” “CONMIGO NO JUEGA MÁS”

¿Qué buscan con tantas mentiras?

¿Hacerme quedar mal? ¿Como un irresponsable?

Estoy arrastrando molestias en la rodilla desde antes del Mundial (de Clubes), lo pueden comprobar fácilmente viendo las vendas que usé en esos partidos.

Más allá de esto, hice y hago todo por jugar en este gran club que es mi sueño. Soy consciente que estoy en uno de los clubes más grandes del mundo y la responsabilidad que eso lleva.

El viernes jugamos, el sábado entrené, el domingo entrené, el lunes me presenté en horario como siempre al entrenamiento y avisé sobre mi dolor de rodilla, por lo que fui a los médicos de ese día y me enviaron a la resonancia.

El viernes jugamos, el sábado entrené, el domingo entrené, ayer lunes me presenté en horario como siempre al entrenamiento, pero con dolor en la rodilla. Es por eso que junto a los médicos se decidió que lo mejor era hacerme atender y no salir a entrenar al campo para evitar sobrecargar la rodilla que me tiene a maltraer.

Los hinchas de Boca silbaron a Palacios, quien fue reemplazado en el ST vs. Independiente. ¿Qué te pareció su partido? pic.twitter.com/16eCpEbVKv — SportsCenter (@SC_ESPN) May 20, 2025

Si buscan hacerme quedar mal lo están logrando, pero a base de mentiras. Periodistas como Martín Arévalo, que con tanta facilidad dice que llegué “en mal estado” y me dijeron que ni entrene, o en ese mismo programa el conductor Marcelo Palacios que habla con tanta liviandad de la salud mental de los deportistas y 30″ después dice que “deberían sacrificarlo a Carlos Palacios”... sepan que están haciendo mucho mal. Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen, porque atrás de todo hay madres, hijos, familias. Pero no son los únicos, en mi propio país los periodistas se viven haciendo eco de lo que escuchan de acá y publican mentiras sin argumentos ni fundamentos. ¿Por qué tanto hostigamiento hacia mi persona?

¿Que me gustaría estar jugando mucho mejor? Claro que sí, soy el primero en querer recuperar el nivel y en ser el más autocrítico conmigo mismo para retomar el nivel que tuve los primeros meses. Y les prometo que estoy trabajando para eso y mucho más.

No quería entrar en esta polémica ni en explicar o aclarar las cosas porque creo que todas son sin fundamentos pero ya es muchísimo lo que se habla se mal interpreta y se dice a base de MENTIRAS!!!! A los periodistas chilenos que últimamente también se dejan llevar por los “rumores” o mentiras dejen de hacerle creer a la gente cosas que son mentiras y hacer polémicas con cosas absurdas. Porque hay familia y hijos atrás que leen y ven sus mentiras!!

Nunca he llegado en mal estado a entrenar!!! Tampoco me he ausentado de ningún entrenamiento ni he tenido problemas con nadie adentro del club!!! No han sido los mejores partidos pero soy consciente de eso y estoy trabajando para retomar el nivel!!!

El caso Palacios en Boca

El caso Palacios sumó un nuevo capítulo este lunes: llegó al predio, acusó una tendinitis, y no se entrenó con el grupo, que hizo fútbol. Russo no lo esperó: armó el ensayo sin él y resolvió que se quede en Buenos Aires. En diciembre, Boca pagó 4.800.000 dólares por su pase, pero su nivel cayó rápido y los episodios de indisciplina no ayudaron.

Carlos Palacios parece haber agotado la paciencia del entrenador Miguel Ángel Russo X @BocaJrsOficial

En marzo faltó a un entrenamiento tras perder un vuelo desde Chile, donde lo habían visto de fiesta. El viernes fue silbado en la Bombonera cuando salió reemplazado y al día siguiente se lo volvió a ver en una salida nocturna, en la previa de su cumpleaños número 25. La relación con los hinchas ya está rota, y en el cuerpo técnico también parece haber perdido crédito.

Lo de Palacios es otro caso más de jugadores que colmaron la paciencia de Russo: uno de los primeros fue Marcos Rojo, que todavía negocia su salida, aunque también integran ese grupo Marcelo Saracchi (pretendido por Independiente) y Cristian Lema, que ni siquiera viajó al Mundial de Clubes.