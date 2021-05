El mercado de pases de Boca: cuál es la prioridad y qué rumores descarta el Consejo de Fútbol

Boca tiene bastante actividad por delante aún en el semestre. Protagonizará uno de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, después de jugar este sábado contra Patronato (desde las 18) con futbolistas alternativos, y por estos días está concentrado en Santos, el próximo adversario por la Copa Libertadores. Mientras, ya no está lejos el mercado de pases de mitad de año, y con ello, los rumores. ¿Cuál es la realidad puertas adentro?

En los últimos meses, desde el club han mencionado en voz baja al próximo receso como aquél en el que se procurará una buena cantidad y alta calidad de refuerzos. El anhelo es volver a levantar el trofeo subcontinental, tras 14 años y los nombres comenzaron a circular hace unos días. Sobre todo a partir del conocimiento de que Edinson Cavani, el gran objetivo que tenía Juan Román Riquelme, se quedará en Manchester United, aunque el teléfono del líder del Consejo de Fútbol aún no sonó para recibir la noticia por parte del uruguayo.

Aunque el puesto de Nº 9 aparentaba ser la prioridad del club xeneize debido al deseo de tener a Cavani, otra se antepone: la incorporación de un lateral derecho. El Consejo y el director técnico Miguel Ángel Russo creen que cubrir bien ese puesto es tan indispensable como llenar el de centrodelantero. En el primer caso, para consolidar la faz defensiva.

Julio Buffarini terminará su contrato el 30 de junio, más allá de que su rendimiento desde hace rato no convence al entrenador. Leonardo Jara ya es considerado un volante central de recambio, y además también podría dejar la institución en aquella fecha. Russo amoldó a Nicolás Capaldo a esa función, pero al mediocampista central natural le falta oficio en esa misión, por más que no negocia la actitud; de todas maneras, terminará como titular el semestre. Puede retornar Marcelo Weigandt tras el préstamo a Gimnasia, equipo en el que atraviesa un buen momento. Y se puede incluso recurrir a Eros Mancuso, el Nº 4 de la reserva que ya es muy observado, pero en el predio de Ezeiza creen que deben sumar un futbolista de experiencia.

“Lo primero que vamos a intentar cerrar es el lateral derecho. Después nos ocuparemos del delantero”, advierten desde el equipo de trabajo de Riquelme. Y agregan algo importante, vinculado con ambas posiciones: “Ojo, no todos los nombres que manejamos juegan en el exterior. Sí es cierto que hay varios de afuera que nos gustan y no nos dificultan económicamente, pero puede pasar cualquier cosa”.

Paolo Guerrero, el 9 que Boca quiso en 2020. Reuters

Fabricio Bustos, de Independiente, es uno de los que siempre están en carpeta. Se suma un rumor de que Byron Castillo, de Barcelona, de Ecuador (adversario de Boca por la Copa Libertadores), está en la mira, pero no hay certezas.

Respecto al Nº 9, Paolo Guerrero volvió a sonar en las últimas horas porque mantiene un conflicto con Inter, de Porto Alegre, pero finalmente arregló la situación y ambos, futbolista y club, informaron que el peruano continuará hasta diciembre. No obstante, desde Boca lo descartan: “Por él no se habló más desde que nos interesó en 2020 y no vino”, aseguran.

Además, en la tarde del viernes apareció un nuevo candidato: Lucas Barrios, delantero de Gimnasia. Otro rechazado desde los pasillos de Boca: “Tampoco es verdad. Nosotros ya tenemos en carpeta a un 9 y una alternativa por si no se da. Vamos a tratar de acordar con alguno, pero no son ellos”. Y entregan una contundente respuesta ante tanta especulación: “Por el momento no hay nada serio por nadie. Ni por un delantero ni por un defensor”.

El arquero es otro de los puestos que tendrían novedades para Boca en el próximo mercado. Y el candidato es unánime: Sergio “Chiquito” Romero. Teniendo a Esteban Andrada como titular y Agustín Rossi como suplente, hace casi un año el Consejo decidió reforzar la posicón con Javier García, que hasta ahora participó en un solo encuentro. Entonces, ¿es lógico sumar otro?

Para el Consejo la respuesta no sólo es un “no” rotundo, e incluso el cuerpo se adelanta a situaciones posibles del futuro: “Nunca hablamos con Romero. Si llega a irse uno en junio, atajará el que quede. Tampoco hay ofertas por ninguno. Por el momento tenemos decidido no ir por ningún arquero para que sea titular, aunque se vaya alguno”, desmienten desde el grupo que interactúa con Riquelme.