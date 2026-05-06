Claudio Ubeda se fue con “bronca” tras la derrota de Boca en la Copa y la lesión de Brey

Bronca, desazón, impotencia. Con esas sensaciones volvió Boca de su traumática excursión por Guayaquil. El equipo de Claudio Ubeda, que precisaba ganar para asegurarse una fecha más como líder del Grupo D, cayó por 1-0 ante Barcelona y sufrió además la baja de Leandro Brey, que recibió un golpe en el primer tiempo, dejó la cancha en camilla y podría perderse la recta final del semestre, que incluye, además de los últimos dos partidos de Libertadores, la definición del Torneo Apertura. Para colmo, también se quedó sin Santiago Ascacibar para el próximo duelo de Copa: fue expulsado en el primer tiempo por una patada en la cabeza sobre un rival y no estará disponible ante Cruzeiro, el 19 de mayo, en la Bombonera.

“Cuando generamos situaciones y no podemos convertir, nos da mucha bronca. Tuvimos chances y no supimos concretarlas, más allá de la dificultad del campo de juego y las expulsiones. Creamos situaciones y lamentablemente no tocó; eso es lo que más nos duele”, analizó Ubeda, visiblemente golpeado. Fue la segunda derrota de su equipo en tres partidos como visitante en esta edición: luego del debut con victoria ante Universidad Católica llegó la caída 1-0 frente a Cruzeiro y ahora este nuevo traspié ante Barcelona, otra vez por el mismo resultado.

La lesión de Leandro Brey, en el arranque del partido, un golpe duro para Boca en Guayaquil. César Muñoz

“De antemano sabíamos que las condiciones del campo no iban a ser las mejores; había mucha agua y no se podía jugar bien por abajo”, asumió el DT, aunque Boca tampoco mostró una buena versión en el segundo tiempo, cuando el terreno ya había drenado.

En cuanto al arbitraje, el entrenador no puso excusas, aunque dejó un mensaje hacia lo que viene: “La expulsión de Ascacibar fue correcta, no tengo reproches, al igual que la del jugador de ellos”, dijo sobre la roja a Milton Céliz. “Es un tema que tenemos que tratar de evitar; creemos que, con once jugadores, el resultado podría haber sido otro”. Boca jugó poco más de diez minutos con un hombre menos, aunque el trámite volvió a emparejarse en el complemento, cuando ambos quedaron con diez y el campo se tornó más transitable.

Aunque durante el partido hubo reclamos contra el árbitro, Ubeda reconoció que la expulsión de Santiago Ascacibar fue correcta. Dolores Ochoa - AP

Más allá del resultado, el técnico dejó un mensaje esperanzador hacia el futuro: “Confiamos plenamente en cómo jugamos en nuestra cancha. Sabemos lo que implica disputar los últimos partidos en la Bombonera y creemos que lo vamos a hacer bien”. Hasta el momento, Boca ganó su único partido como local en la Copa -3 a 0 sobre Barcelona- y en la Bombonera sigue invicto en 2026: no pierde desde la caída 1-0 frente a Racing Club, en las semifinales del Clausura del año pasado.

En la misma línea se expresó Leandro Paredes, que dentro del panorama negativo al menos evitó la tarjeta amarilla que le hubiese significado una fecha de suspensión. “Jugamos en una cancha muy complicada, ante un rival muy difícil. La expulsión nos condicionó muchísimo, pero ahora hay que pensar en lo que viene. Hicimos un esfuerzo enorme, pero no alcanzó. Generamos bastante; si no concretás, el rival juega y golpea en el momento justo”.

Para Lautaro Di Lollo, que no tuvo un buen partido, Boca dispuso de “las más claras” y el encuentro se escapó “por una contra”, en la “única vez” que llegó Barcelona. “Así es la Copa, todos los grupos son difíciles, pero tenemos dos partidos en casa y hay que ganarlos”.

Ahora, Boca deberá esperar el partido de este miércoles, a las 23 (hora argentina), entre Universidad Católica y Cruzeiro para saber en qué posición terminará la fecha. Aunque sigue puntero con seis puntos, sabe que no podrá mantenerse allí, ya que ambos equipos tienen la misma cantidad de unidades y se enfrentarán entre sí en Chile.

El plantel regresará este miércoles por la mañana a Buenos Aires y comenzará a preparar el duelo del sábado frente a Huracán, por los octavos de final del Apertura, posiblemente sin Brey, con Javier García en el arco y Adam Bareiro listo para volver. Pero también con la necesidad urgente de dejar atrás el mal trago en la Copa y recuperar la senda de la victoria.