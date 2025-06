En un clima sofocante en Miami, Boca enfría la mente y prepara cambios para la batalla contra Bayern

MIAMI (de un enviado especial).- En Miami Shores no se ve gente caminar por la calle. El sol raja la tierra y las veredas arden. Las recomendaciones son claras en esta zona de la península de Florida: aunque sea para recorrer un par de cuadras, hay que moverse en auto. Y como la mayoría de los casos los vehículos son eléctricos, ni siquiera hay ruido. El silencio es total, casi irreal. Se escucha solamente el repiqueteo de las ardillas, tan habituales en los árboles que rodean la Universidad Barry. En ese clima sofocante pero ideal para la concentración, Boca se entrenó este martes con la idea de dejar atrás la euforia del debut en el Mundial de Clubes, que terminó en 2-2 contra Benfica, y enfocarse en lo que viene.

Y lo que viene no es poca cosa. Primero, porque el próximo rival es nada menos que Bayern, de Múnich, el club más poderoso del grupo y uno de los más temibles del Mundial. Segundo, porque el equipo xeneize no podrá repetir la formación inicial: Ander Herrera y Nicolás Figal fueron expulsados en el primer partido y están suspendidos para el compromiso de este viernes a las 22 de Buenos Aires. Para Miguel Ángel Russo hay dos desafíos: rearmar la defensa y, al mismo tiempo, encontrar la fórmula ideal para afrontar al gigante europeo.

Los que fueron titulares este lunes realizaron tareas livianas luego del gran esfuerzo hecho en el 2-2 contra Benfica. Alan Craig

Para los titulares, la jornada de este martes fue de trabajos livianos y recuperación en bicicleta fija. Los suplentes, en cambio, hicieron ejercicios con pelota y fútbol en espacios reducidos, bajo la mirada de Russo, que siguió de cerca cada movimiento: al menos dos de ellos serán titulares este viernes, nuevamente en el Hard Rock Stadium.

El director técnico se quedó hasta la madrugada del martes mirando la repetición del partido con Benfica, tomando nota con sus colaboradores sobre los puntos flojos y las virtudes del equipo. Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, sus ayudantes, se encargaron del análisis del rival de la segunda fecha. No hay mucho que sorprenda: el poderío de Bayern es abrumador. Pero Boca no pierde la fe. El foco está puesto en repetir lo hecho en el primer tiempo frente al cuadro portugués y en poner en aprietos a uno de los equipos que alcanzaron los cuartos de final en la última Champions League.

Marcos Rojo pelea por un lugar, pero parte relegado en los plantes del DT Miguel Ángel Russo. Alan Craig

Lo primero que deberá resolver Russo es si mantiene el esquema que utilizó contra las Águilas o si apuesta por un planteo más conservador. Porque si bien Rodrigo Battaglia fue una de las figuras del debut como mediocampista central, también puede retroceder unos metros y jugar como defensor central junto a Ayrton Costa, liberando así un lugar en la mitad de la cancha. De hecho, ante el conjunto portugués se lo vio alternar entre las dos funciones: para sumarse al circuito de juego como volante y defender como zaguero, completando una línea de cinco.

Pero en eso radica otro problema. Si Battaglia deja el doble pivote, Russo desarma el tándem que sostuvo durante toda la preparación, el del ex futbolista de Mineiro y Herrera en la contención. Y en esa zona, el preferido del director técnico es Battaglia, por lo que se abre la posibilidad de que Tomás Belmonte sea titular. Otra variante que evalúa el DT es sumar otro zaguero más, ya sea Lautaro Di Lollo, que volvió a entrenarse a la par, o Marcos Rojo, aunque el excapitán no parece estar en consideración, y armar una línea de cinco defensores, con la inclusión de Malcom Braida en el mediocampo en lugar de alguno de los volantes creativos: Alan Velasco, Carlos Palacios y Kevin Zenón, aunque eso implicaría tocar demasiadas piezas. De Ander Herrera no hubo parte médico, pero todo indica que también se perderá el partido contra Auckland City.

Lautaro Di Lollo dejó atrás una molestia, se sumó al grupo en el entrenamiento del martes y se alista para el duelo del viernes contra Bayern. Alan Craig

La buena noticia para Russo es que Miguel Merentiel, que debió salir en el segundo tiempo en el estreno, estará disponible para el trascendente partido contra Bayern. Su molestia fue apenas un calambre, por lo que no tendrá inconvenientes para ser titular. Más aun considerando que fue capitán en el debut, autor del primer gol y distinguido por FIFA como el mejor jugador del partido. La preocupación pasa por Edinson Cavani, que todavía no se integró al grupo y mantiene en suspenso su participación frente al cuadro alemán. Este lunes, mientras el resto de los jugadores se alistaba para el debut, el delantero uruguayo se movía por su cuenta en la Universidad Barry, procurando su mejor forma.

El plantel volverá a entrenarse este miércoles, cuando Russo comenzará a ensayar variantes con miras a un duelo que definirá buena parte de la suerte del equipo en el Mundial. Una victoria dejaría a Boca en una posición muy favorable para lo que resta de la etapa de grupos, un empate lo dejaría en cierto riesgo y una derrota lo pondría en problemas.

Para Boca la efervescencia del estreno ya quedó atrás. Es tiempo de enfriar la cabeza –incluso bajo el calor agobiante de Miami– y reagrupar a la tropa, que todavía tiene por delante su batalla más exigente.