Fernando Gago seguirá en Boca... al menos por un partido: Román Riquelme le da otra chance

El cambio de arquero sobre la marcha. Su postura en la tanda de penales. Los problemas de comunicación con los jugadores. La decisión de no elaborar una lista de pateadores y que sean los futbolistas quienes definan la cuestión. Sus declaraciones pospartido en las que afirmó que “en el fútbol siempre o generalmente se pierde” y dio a entender que el ingreso de Leandro Brey en reemplazo de Agustín Marchesin, en el séptimo minuto de descuento, era algo que estaba conversado, cuando las cámaras de la TV indicaron lo contrario. El gesto adusto de Juan Román Riquelme en el palco y el “que se vayan todos” de la gente de Boca que atronaba en la Bombonera y que marcó un quiebre en relación con los jugadores, el técnico y los dirigentes.

No había que ser un erudito para entender que Fernando Gago tenía los días contados como técnico de Boca. Que la fatídica eliminación ante Alianza Lima había sido la gota que rebasó un vaso que estaba lleno y que podía derramarse por completo si el DT presentaba la renuncia tras la derrota contra el cuadro peruano. Sin embargo, tras una serie de reuniones entre Riquelme, los miembros del Consejo de Fútbol y el propio DT de Boca, la cúpula dirigencial decidió darle una vida más en el banco xeneize y ratificarlo en el cargo de cara al partido de este viernes contra Rosario Central, otra vez en la Bombonera. Eso sí: su continuidad dependerá no sólo de los resultados, sino también del funcionamiento del equipo. “No hay margen de error”, fue el mensaje que bajaron desde el Consejo. ¿Es posible resistir de este modo?

Marcelo Delgado es uno de los integrantes del Consejo de Fútbol de Boca, que se reunió este martes con Gago tras acordar un mensaje con el presidente, Román Riquelme. X @BocaJrsOficial

Fueron apenas 22 partidos los que dejaron a Gago al filo de la cornisa. Pintita cosechó 11 triunfos, seis empates y cinco derrotas, un aceptable 59% de efectividad empañado por las eliminaciones en Copa Argentina (derrota por 4-3 ante Vélez) y en la Fase 2 de la Copa Libertadores. El equipo no apareció y los malos resultados podrían acelerar la salida de un entrenador que utilizó 30 jugadores y diez formaciones distintas a lo largo del 2025.

“Será partido a partido”, es la frase que más se repitió este miércoles en Ezeiza tras la charla que mantuvo Gago con los integrantes del Consejo de Fútbol. Riquelme también estuvo en el predio, pero no habría participado en la reunión.

El presidente de Boca observó el partido desde su palco y dejó la Bombonera de madrugada, cuando sólo permanecían allí los empleados de seguridad del estadio. Si Gago presentaba la renuncia en la conferencia, el Riquelme estaba dispuesto a aceptársela. Pero el técnico dijo tener “el 100% de fuerzas para seguir” y la decisión final se pasó para este miércoles, tras el entrenamiento vespertino.

Gago, que conoce el mundo Boca, está sintiendo la presión del cargo de entrenador, pero tras la eliminación a manos de Alianza Lima advirtió que tiene "fuerzas" para seguir. LA NACION/Gonzalo M. Colini

Gago dirigió la práctica con normalidad y citó a los jugadores para volver a entrenarse este jueves, cuando dará la lista de concentrados para el encuentro con Rosario Central. Finalizado el ensayo, Gago se juntó con el Consejo y se mostró convencido de poder revertir la situación, siempre y cuando contara con el respaldo de la dirigencia.

La realidad es que hay cuestiones del Gago DT que no cierran en el círculo de Riquelme. Entre ellas, la manía del entrenador de rotar permanentemente a los futbolistas (cosa que posiblemente se acabe sin competencia internacional en el horizonte) y cuestiones vinculadas al manejo de grupo. Por ejemplo: el modo en que Gago se dirige a los futbolistas (a Román no le gustó nada el reto a Zeballos en la derrota 1-0 en Perú) y el modo en que los jugadores resolvieron el cambio de Brey por Marchesin y el orden en que se patearon los penales. La transmisión mostró el momento en que Milton Giménez, Kevin Zenón y Alan Velasco no lograban ponerse de acuerdo para saber a quién le correspondía ejecutar el quinto penal.

Gago y Riquelme en la presentación, hace cinco meses; aquel día de octubre se sentaban juntos, ahora están más cerca de levantarse para bifurcarse. Rodrigo Nespolo

“Nos volvió locos para traer un arquero y cuando las papas quemaban puso a Brey, y él decía que estaba verde”, se quejaron desde el Consejo. La dirigencia no tiene dudas de que fue Marchesin quien sugirió la variante y consideran que si Gago no estaba de acuerdo debió haber sostenido al ex futbolista de Lanús a pesar del pedido del arquero.

En estas horas, la CD semblanteó a los referentes y detectó cierto desgaste en el vínculo con el DT. Algunos jugadores no están a gusto con las formas del entrenador y manifestaron, por ejemplo, que es demasiado autorrefencial a la hora de dar indicaciones –en especial sobre su etapa como jugador del Real Madrid– y que esas situaciones no caen bien en un grupo con pocos indios y muchos caciques.

Hay jugadores que no están a gusto con el trato del director técnico y se lo hicieron saber a la dirigencia cuando ésta los consultó por Gago. LA NACION/Marcelo Manera

Mientras la situación de Gago se definía, desde el club se intentó postergar para el sábado el partido ante Rosario Central y ganar un día más de trabajo ante una hipotética salida del DT. Además, Mariano Herrón, el principal candidato a sucederlo –al menos de manera interina– se encontraba en Sante Fe, donde la reserva de Boca se enfrentará este jueves con la de Unión. El mismo Boca había elevado un pedido a la Liga para adelantar al viernes el encuentro con el Canalla, descontando que el equipo jugaría el miércoles siguiente la ida de la Fase 3 ante el vencedor de Deportes Iquique e Independiente Santa Fe, de Medellín.

El trato de los hinchas para el DT será otro factor por tener en cuenta a la hora de tomar una decisión. En cuestión de horas, Gago se quedó sin el respaldo de Riquelme y de su Consejo, sin la banca de sus jugadores y sin el apoyo más importante: el de los hinchas. El DT había sido reprobado en los partidos anteriores y habrá que ver de qué manera responde el público frente a esta audaz decisión de Riquelme de sostenerlo un tiempo más en el cargo.

Las reacciones de los hinchas dan claramente a entender que la mayoría no respalda al DT, a pesar de su pasado como jugador xeneize. Manuel Cortina

Luego del cruce con Rosario vendrán dos semanas largas (Central Córdoba el 7/3, en Santiago del Estero, y Defensa y Justicia de local, el 16/3) y tras esos dos partidos habrá un parate de 15 días por Eliminatorias. La idea de Riquelme y compañía es que Gago llegue con vida al receso por fecha FIFA y aprovechar esas dos semanas sin fútbol para resolver los pasos por seguir. Eso sí: en caso de no ganar este viernes, es prácticamente un hecho que Gago no continuará.

Mientras tanto, la dirigencia ya empezó a barajar opciones de posibles reemplazantes. Gabriel Milito, Gabriel Heinze y Gerardo Martino son tres nombres que gustan en el Consejo y que además se encuentran sin trabajo. La prioridad, ahora, es volver al triunfo en casa. E intentar apagar un incendio que amenaza con devorarse todo.

Leandro Contento Por