Jorge Almirón: el mensaje para los jugadores de Boca después de la derrota ante Estudiantes

La corta historia de Jorge Almirón en Boca indica que el entrenador dirigió dos partidos y perdió ambos compromisos. Dos golpes sucesivos, alarmas consecutivas que sonaron a partir de las caídas ante San Lorenzo y Estudiantes. Esta última derrota por 1 a 0, precipitada este sábado por la noche en la Bombonera, acrecentó la crisis a pocos días del segundo partido del equipo en la etapa de grupos de la Copa Libertadores.

En esta parábola negativa, hubo un mensaje muy claro del DT a los jugadores: “El plantel tiene que salir de esto. Hay que asumirlo. Si los jugadores están acá es porque se los eligió. Es un momento difícil, los primeros para algunos jóvenes. Si fuera todo grato sería para cualquier y no lo es. Es el momento de que los jugadores demuestren si están capacitados para jugar en Boca. Vienen sufriendo y hay que cambiar la energía”, comentó el entrenador que vivió su momento de gloria cuando salió campeón con Lanús.

Almirón cree tener una primera evaluación acerca de por qué no llegan las victorias: “Tenemos mucha la pelota, pero nos cuesta ser profundos, el rival te lo propone, te espera... Tenés que, más allá de girar la pelota, cambiar de ritmo, ser dinámicos, Hay que trabajarlo, llevamos cuatro entrenamientos y dos partidos. Pienso en recuperar jugadores y el martes es un momento importante”.

"Esta camiseta es pesada", dijo Almirón con respecto a Boca

Deportivo Pereira, de Colombia, será el primer examinador en la Copa Libertadores en la Bombonera, en donde se seguirá marcando el pulso: “Tengo que pensar en los jugadores, en mi equipo. Soy el máximo responsable. Ahora hay que estar unidos en este momento. Es fácil ahora echar culpas, hay que trabajar en lo anímico y el martes tenemos una buena prueba”. Respecto del desafío ante los colombianos, hay un componente anímico por recuperar: “El proceso hay que trabajarlo. Llevamos cuatro entrenamientos, dos partidos, el desgaste también y ahora viene el partido del martes también. Es muy poco tiempo de trabajo y tenemos que redoblar en la adversidad, sobre todo la parte anímica. Tercer partido que pierde de local Boca, debe ser algo inédito, hay que prepararse bien”.

En este sentido, acerca del aspecto emocional del plantel, amplió: “Yo pienso ahora en recuperar a los jugadores, obviamente hay un montón de análisis que voy a hacer para adentro porque es algo que tengo que trabajar con mis jugadores. Y ahora hay que recuperarse anímicamente bien para el martes, que es un momento muy importante para todos”, destacó.

Almirón puso énfasis en lo que significa la camiseta de Boca y mencionó que el delantero de Estudiantes, Mauro Boselli, marcó un gol de “de otro partido”: “Estamos en este proceso, hay jóvenes que no les ha pasado esto nunca, así que hay que aprender rápido. Esta camiseta es pesada, hay que darse cuenta de eso y asimilarlo nada más y mejorar. Traté de dosificar y cuidar a todos, pero en un momento del partido como el equipo no aceleraba, no engranaba e intenté que entraran los muchachos que normalmente juegan y así puedan asimilar un poco más el momento. No cambió el resultado, ellos no nos patearon al arco, un gol de otro partido hizo Boselli, un golazo. Más allá de eso, creo que intentamos jugar pero falta profundidad, eso lo tenemos que ir trabajando”, remató.

Sebastián Villa y Pol Fernández habían sido ponderados por Juan Ramón Riquelme en la última entrevista que dio al medio oficial de la entidad que dirigen en condición de vicepresidente primero, Almirón fue claro sobre el colombiano. “El segundo tiempo de Villa contra San Lorenzo fue espectacular. Dependimos mucho de él, se pasó a dos jugadores y tiró centros, pero como equipo debemos generarle variantes”. Además, describió a Pol Fernández: “Es un jugador muy inteligente y que entiende el juego. Pero no es esa clase de jugadores que te puede ganar un partido con una gambeta. El trabajo en equipo potencia a las individualidades, dependen del funcionamiento”.

Además, ponderó al juvenil Valentín Barco, quien fue titular por primera vez en La Bombonera con público, más allá de su experiencia previa en pandemia: “Barco cumplió. Hace 2 años debutó y no le tocó participar más. Lo vi en la Reserva y entendiendo que no está Fabra (lesionado) le tocó jugar, tiene mucha personalidad y lo hizo bien con dos entrenamientos. Se vieron cositas de que entiende el juego, pero necesita tiempo. Para ser importante necesita partidos y hay que tener paciencia, no hay que adelantar procesos”. En este sentido, prosiguió: “Cada vez que tocó la pelota, algo generó. Creo que no perdió ninguna pelota y fue correcto su partido. No es fácil después de tanto tiempo jugar en Primera y lo hizo bien, sobre todo en su duelo con Godoy que es un jugador con experiencia. Pero hay que llevarlo despacio”.

