En qué canal pasan hoy Estudiantes vs. Rosario Central por la Copa Argentina 2026

Los 16avos de final de la Copa Argentina 2026 continúan este domingo con el duelo entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central, programado a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play. En canchalllena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

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🗓️ Domingo 31 de mayo

⌚ 15.30 hs

🏟️ Mario Alberto Kempes

⚖️ Leandro Rey Hilfer

👉 16avos de Final

📺 TyC Sports



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La previa de Estudiantes vs. Rosario Central

Para ambos clubes es el último partido de un semestre que tuvo triple competencia porque también fueron parte del Torneo Apertura 2026 y de la Copa Libertadores. En el primero, el Pincha se despidió en octavos de final mientras que el Canalla llegó hasta las semifinales. En el certamen internacional, ambos superaron la etapa de grupos como segundos en sus respectivas zonas y si se imponen en la primera instancia de eliminación directa -octavos-, se cruzarán en los cuartos.

El elenco dirigido por Alexander Medina debutó en la Copa Argentina 2026 con una goleada 4 a 0 sobre Ituzaingó en el estadio Florencio Sola de Banfield mientras que los de Jorge Almirón le ganaron a Sportivo Belgrano de San Francisco 2 a 0 en el Único de San Nicolás.

Así, llegaron a un cruce con un último antecedente muy recordado a partir del pasillo de espaldas que le hizo Estudiantes a Rosario Central, luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le otorgó un título que no estaba reglamentado por haber liderado la Tabla Anual en 2025. Ese cotejo correspondió a los octavos de final del Torneo Clausura 2025 y lo ganó el elenco platense 1 a 0 en el Gigante de Arroyito con tanto de Edwuin Cetré.

Posibles formaciones

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina. Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila o Facundo Mallo, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es Rosario Central con una cuota máxima de 2.90 contra 2.98 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales luego de 90 minutos, cotiza a 2.80.

Quien se imponga avanzará a los octavos de final y esperará por Huracán o Barracas Central, que se enfrentarán el próximo martes en el estadio Julio Humberto Grondona de Arsenal.