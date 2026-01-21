La crítica de Rolando Schiavi para Juan Román Riquelme por el mercado de pases y el nuevo jugador que podría llegar a Boca

Es un momento de alta tensión en el universo Boca, quedan un puñado de días para que retorne la acción en el torneo doméstico y la entidad de la Ribera no sumó ningún refuerzo de cara a una temporada en la que por delante tendrá la Copa Libertadores. En ese contexto, los cuestionamientos a las gestiones de Juan Román Riquelme por sumar futbolistas al plantel de Claudio Ubeda quedaron bajo la lupa y uno de los ex jugadores del club le apuntó directamente al presidente del club por la falta de pulso en este mercado de pases.

A solo una semana de que finalice el mercado de pases, Boca junto con Banfield, son los únicos equipos que no contrataron nuevos futbolistas. Es por eso, que Rolando Schiavi expresó su descontento por la política de incorporaciones: “Es una locura que Boca no haya traído ningún refuerzo, es rarísimo”, dijo en ESPN.

Rolando Schiavi y Hugo Ibarra, en el período en que el trabajaron en Boca, durante la gestión de Daniel Angelici

La desprolijidad en la gestión que se realizó por tratar de incorporar al colombiano Marino Hinestroza, que finalmente jugará en Vasco da Gama y los pasos frustrados por sumar al delantero de San Lorenzo, Alexis Cuello, exponen las formas en las que los dirigentes de Boca manejan las negociaciones. Entonces, Schiavi habló acerca de lo que sucede con el plantel que tiene el conjunto xeneize: “Tenés jugadores en el plantel que hace uno o dos años no juegan un partido. Creo que hay que hacer un recambio y traer gente fresca”.

Además remarcó su desacuerdo con la planificación de Boca en materia refuerzos: “No critico a Riquelme. Para mí es una locura pensar que vas a pasar fácil la fase (por la Copa Libertadores), tenés que armar el equipo antes, traés en junio y se tienen que adaptar a todo al funcionamiento y la Copa”. Y agregó: “Para pelear la Copa sí necesitás refuerzos, el campeonato local te lo doy...”.

El Flaco Schiavi analizó el mercado de pases del Xeneize.



Ángel Romero, bajo la lupa

En las últimas horas comenzó a circular la versión acerca de un posible ofrecimiento de Ángel Romero a Boca, ya que el futbolista paraguayo quedó libre tras su salida de Corinthians y algunos medios partidarios aseguran que ya habría gestiones en marcha.

El futbolista paraguayo de 33 años se encuentra sin club debido a la crisis financiera en el conjunto brasileño, que decidió no renovarle el contrato argumentando también que “no mostró su mejor versión en 2025” y que además tiene un salario muy elevado.

Ángel Romero quedó libre de Corinthians. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP) NELSON ALMEIDA - AFP

Ángel, hermano de Óscar Romero, que vistió la camiseta de Boca durante las temporadas 2022 y 2023, fue suplente la mayor parte del año pasado en Corinthians y anotó 5 goles en ese período.

Según algunos periodistas paraguayos, la intención de Romero es lograr sumarse a un club con actividad de Copa Libertadores para poder competir por un lugar en la lista de Paraguay para el Mundial 2026. Incluso, aseguran que esta idea de sumarse al plantel xeneize habría salido de Gustavo Alfaro, el entrenador de la selección de Paraguay.